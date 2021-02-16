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    Димитров остановит Карацева?

    Димитров — Карацев. Прогноз (к. 2.55) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 16 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 февраля в Мельбурне, начало — в 07:00 мск. Димитров — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Димитров

    Выступление Димитрова на текущем турнире для многих стало откровением. Очень похоже на то, что экс-третья ракетка мира нацелен как минимум на возвращение в топ-10.

    После не самого удачного предыдущего сезона выход в четвертьфинал Australian Open стал для Григора очень серьезным прорывом.

    В первом круге болгарский теннисист выиграл в трех сетах у хорвата Марина Чилича. Дальше была не менее уверенная победа над австралийцем Алексом Болтом.

    В третьем раунде Димитрову повезло — испанец Пабло Карреньо-Буста с трудом отыграл первый сет, не взял ни одного гейма, а в начале второй партии снялся с матча.

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    Матч четвертого круга против Доминика Тима, по мнению многих, должен был стать заключительным для Димитрова на этом турнире, но все получилось наоборот. Григор уничтожил австрийца — 6:4, 6:4, 6:0.

    Карацев

    В теннисном мире сейчас нет ни одного человека, который не говорил бы про Карацева. Приехать на свой первый в карьере турнир «Большого шлема» и сходу дойти до четвертьфинала — это действительно настоящий подвиг.

    Любопытно, что Аслан — всего лишь седьмой игрок в истории, вышедший в 1/4 финала на дебютном «Шлеме». Последний раз такое было на «Уимблдоне» в 1996 году.

    О победах Карацева в первых матчах мы уже рассказывали, там россиянин просто не заметил своих соперников.

    Самое интересное началось после второго круга. Сначала Карацев выиграл в трех сетах у девятой ракетки мира Диего Шварцмана, а потом одержал волевую победу над Феликском Оже-Альяссимом.

    Аслан неудачно провел первые сеты против канадца, но где-то в середине третьей партии снова заиграл в топовый теннис. Невероятный камбэк.

    Прогноз и ставка

    На победу Димитрова букмекеры предлагают поставить за 1.48, а на Карацева — за 2.81.

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    Теперь уже никто не скажет, что Карацеву все это время везло. Так можно было бы сказать после одной удачной игры, но Аслан всего лишь в течение недели одержал четыре шикарные победы. А в одном из матчей — против Оже-Альяссима — еще и показал, что находится в очень приличной физической форме.

    Но, по всей видимости, после четвертьфинала в этой почти голливудской истории будет поставлена точка.

    Если Димитров сыграет так же, как против Тима, Карацев вряд ли устоит.

    Ставка - победа Димитрова с форой по сетам (-1,5) за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов в матче меньше 3,5 за 2.55. Карацеву будет сложно остановить Димитрова, который сейчас играет не хуже, чем когда он занимал в рейтинге третье место.

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