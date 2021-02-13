Барти
Барти в прошлом сезоне не провела ни одного официального матча после коронавирусной паузы. Но это, как ни странно, совершенно не сказалось на качестве ее тенниса.
Перед стартом Australian Open Эшли в шикарном стиле выиграла один из мельбурнских турниров. В финале австралийка одержала победу над испанкой Гарбин Мугурусой.
А уже в первом раунде домашнего мэйджора Барти уничтожила Дарку Ковинчичи — 6:0, 6:0. За 44 минуты. Комментарии тут явно не нужны.
Матч против Дарьи Гавриловой во втором круге тоже начался с легкой победы Эшли в первом сете — 6:1. Но во второй партии была борьба, лидер женского тура дожала соперницу только на тай-брейке.
Лучший результат Барти на Australian Open — выход в полуфинал в прошлом году.
Александрова
Александрова повторита свой лучший результат на австралийском мэйджоре. В прошлом года она тоже дошла до третьего круга, где уступила Петре Квитовой. На этот раз с соперницей тоже не повезло, правда, с тех пор россиянка стала играть заметно лучше.
За несколько дней до старта Australian Open Екатерина легко выиграла у чемпионки «Ролан Гаррос» Иги Швентек и разгромила Симону Халеп.
И первые матчи подтвердили, что это было неслучайно. В стартовом круге Александрова выиграла в двух сетах у итальянки Мартины Тревизан. А во втором раунде российская теннисистка тоже в двух партиях обыграла чешку Барбору Крейчикову.
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Прогноз и ставка
Несмотря на очень мощный старт Барти, букмекеры довольно сдержанны в своих оценках. На победу австралийки можно поставить за 1.33, а на Александрову — за 3.55.
Пожалуй, это адекватный расклад. Александрова на прошлой неделе показала, что готова играть с кем угодно. Так что можно предположить, что разгрома не будет.
Ставка - победа Александровой с форой по геймам (+4,5) за 1.89.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Александровой больше 10,0 за 1.86. В этом матче будет борьба.