Россиянка Екатерина Александрова сыграет против австралийки Эшли Барти в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 09:00 мск. Барти — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Барти

Барти в прошлом сезоне не провела ни одного официального матча после коронавирусной паузы. Но это, как ни странно, совершенно не сказалось на качестве ее тенниса.

Перед стартом Australian Open Эшли в шикарном стиле выиграла один из мельбурнских турниров. В финале австралийка одержала победу над испанкой Гарбин Мугурусой.

А уже в первом раунде домашнего мэйджора Барти уничтожила Дарку Ковинчичи — 6:0, 6:0. За 44 минуты. Комментарии тут явно не нужны.

Матч против Дарьи Гавриловой во втором круге тоже начался с легкой победы Эшли в первом сете — 6:1. Но во второй партии была борьба, лидер женского тура дожала соперницу только на тай-брейке.

Лучший результат Барти на Australian Open — выход в полуфинал в прошлом году.

Александрова

Александрова повторита свой лучший результат на австралийском мэйджоре. В прошлом года она тоже дошла до третьего круга, где уступила Петре Квитовой. На этот раз с соперницей тоже не повезло, правда, с тех пор россиянка стала играть заметно лучше.

За несколько дней до старта Australian Open Екатерина легко выиграла у чемпионки «Ролан Гаррос» Иги Швентек и разгромила Симону Халеп.

И первые матчи подтвердили, что это было неслучайно. В стартовом круге Александрова выиграла в двух сетах у итальянки Мартины Тревизан. А во втором раунде российская теннисистка тоже в двух партиях обыграла чешку Барбору Крейчикову.

Все прогнозы на Australian Open

Я даже не знаю, что буду делать в матче с Барти. По ситуации посмотрим. Постараюсь держать свою подачу и зацепиться за ее. Насколько я знаю, она много режет и вкручивает, а такой стиль мне не очень подходит. Но я постараюсь что-нибудь с этим сделать. Екатерина Александрова

Прогноз и ставка

Несмотря на очень мощный старт Барти, букмекеры довольно сдержанны в своих оценках. На победу австралийки можно поставить за 1.33, а на Александрову — за 3.55.

Пожалуй, это адекватный расклад. Александрова на прошлой неделе показала, что готова играть с кем угодно. Так что можно предположить, что разгрома не будет.

Ставка - победа Александровой с форой по геймам (+4,5) за 1.89.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Александровой больше 10,0 за 1.86. В этом матче будет борьба.