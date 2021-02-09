Россиянин Карен Хачанов сыграем с австралийцем Александаром Вукичем в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 9 февраля в Мельбурне, начало — в 06:00 мск. Хачанов — Вукич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов не лучшим образом провел прошлый сезон, провалил несколько важных турниров, но, похоже, в этом году он снова готов к борьбе за место в топ-10.

Перед стартом Australian Open Карен успешно выступил на одном из трех турниров в Мельбурне. Российский теннисист дошел до полуфинал, результат вполне мог быть еще лучше, но так уж вышло, что из-за вынужденной паузы в четверг на следующий день Хачанову пришлось трижды выходить на корт — сначала в одиночке, а потом в парном разряде.

Сначала Карен одержал уверенную победу в матче третьего круга над южноафриканцем Кевином Андерсоном, а через несколько часов уже в четвертьфинале эпично выиграл у Ботика ван де Зандсхалпа. Во втором сете Хачанов отыграл два матчбола.

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В полуфинале был еще один триллер. Только на этот раз уже Хачанов не смог реализовать матчбол. Карен мог красиво закрывать матч против Янника Синнера в третьем сете, но в итоге победа досталась итальянцу.

Вукич

Вукич впервые попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. До этого он дважды проигрывал в квалификации домашнего мэйджора.

В приниципе, удивляться тут нечему, Александар Еще ни разу даже не приближался к первой сотне рейтинга, а прямо сейчас он — 195-й.

В прошлом сезоне Вукич почти все время играл на «челленджерах», но в сентябре неожиданно прошел сложнейшую квалификацию и попал в основную сетку «Ролан Гаррос». Но на этом, правда, успехи и закончились.

В этом году австралиец успел провести два матча. После победы над Лу Яньсюнем проиграл в двух сетах Яннику Синнеру.

Прогноз и ставка

На Хачанова букмекеры предлагают поставить за 1.08, а на Вукича — за 9.90.

Что-то подобное было перед игрой Хачанова с Максом Перселлом, который в итоге очень неплохо сопротивлялся. Но тот матч все-таки был первым для Карена в этом сезоне.

Сейчас же россиянин разыгрался, и отдельные матчи показали, что он находится в отличной форме.

Поэтому наша ставка - победа Хачанова в трех сетах за 1.75.

Кроме того, можно рассмотреть ставку на победу Хачанова с форой по геймам (-7,5) за 1.79.