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    Медведев проиграет Берреттини?

    Медведев — Берреттини. Прогноз (к. 2.58) и ставки на Кубок ATP 7 февраля 2021 года

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    Медведев — Берреттини: прогноз и ставка
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Маттео Берреттини в рамках финала Кубка ATP. Матч пройдет 7 февраля в Мельбурне, начало — в 03:30 мск. Медведев — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    С проигрыша в первом сете начал полуфинальный матч и Медведев. Правда, и соперник у него был очень опасный — Александр Зверев, который забрал партию со счетом 6:3.

    И, скорее всего, Даниил проиграл бы этот матч, если бы Зверев не получил травму. В середине второй партии немецкий теннисист вызвал на корт врача. Медведев сполна воспользовался шансом, на победа все равно получилась не очень убедительной, в третьем сете была борьба — 7:5.

    Первые два матча на турнире получились не такими сложными. Сначала Медведев выиграл у аргентинца Диего Шварцмана, а потом у японца Кэя Нисикори. Но даже здесь Даниил был далеко не так убедителен, как, например, на Итоговом турнире.

    Берреттини

    Берреттини первые матчи в новом сезоне провел еще в начале января. На турнире в Анталье итальянец дошел до четвертьфинала, где уступил в двух сетах представителю Казахстана Александру Бублику. Перед этим он легко обыграл Эрги Киркина и Димитара Кузманова.

    Но в Мельбурне Берреттини начал с эффектной победы над Домиником Тимом. 10-й номер рейтинга ATP обыграл австрийца в двух сетах 6:2, 6:4.

    Не менее убедительной получилась и победа над Гаэлем Монфисом. Француз почти не сопротивлялся — 6:4, 6:2.

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    В полуфинале Берреттини снова не отдал ни одного сета. На этот раз итальянец уверенно выиграл у испанца Роберто Баутисты-Агута.

    Прогноз и ставка

    На Медведева букмекеры предлагают поставить за 1.33, а на победу Берреттини — за 3.58.

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    В отличие от Андрея Рублева, который встретится с Фабио Фоньини, Медведеву действительно достался серьезный соперник. Берреттини в трех предыдущих матчах, особенно против Тима, показал очень крутой теннис.

    Поэтому нам не остается ничего другого, как выбрать ставку на общий тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.58. Будет борьба, можно не сомневаться. И не факт, что игра завершится в пользу Медведева.

    И еще один очень интересный вариант — ставка на тотал выигранных геймов Берреттини больше 10,5 за 1.87.

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