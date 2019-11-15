Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас. Прогноз и ставки на матч Итогового чемпионата ATP по теннису 15 ноября 2019 года

В пятницу, 15 ноября, испанец Рафаэль Надаль сыграет с греком Стефаносом Циципасом в рамках Итогового чемпионата ATP. Встреча группы Андре Агасси, которая пройдет в Лондоне, начнется после 17:00 по московскому времени. Прогноз на Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас.

Рафаэль Надаль

Испанец Рафаэль Надаль прибыл в Лондон в статусе первой ракетки мира, который он отвоевал у серба Новака Джоковича.

После победного для себя US Open-2019 Надаль отправился на Кубок Лэйвера, где получил травму, из-за которой он слабо выступил на «Мастерсе» в Париже, снявшись с полуфинала против Дениса Шаповалова.

На Итоговом чемпионате ATP испанец стартовал с неожиданного поражения от немца Александра Зверева (2:6 4:6), на подаче которого не заработал ни одного брейк-поинта.

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Во втором туре группового этапа Надаль вновь был близок к провалу, но все же чудом дожал россиянина Даниила Медведева (6:7, 6:3, 7:6).

Стефанос Циципас

Грек Стефанос Циципас выступает в Лондоне в статусе шестой ракетки мира. В 2019 году он выиграл два турнира серии ATP-250, а также дошел до полуфинала Australian Open.

Если говорить о последних результатах, то в Шанхае Циципас проиграл Даниилу Медведеву, в Базеле — Роджеру Федереру, а в Париже — Новаку Джоковичу.

В первом туре группы Андре Агасси грек впервые в карьере победил россиянина Даниила Медведева (7:6, 6:4).

Во втором туре Циципас уверенно разобрался с немцем Александром Зверевым (6:3, 6:2), обеспечив себе место в полуфинале.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество испанцу: победа Рафаэля Надаля — 1.54, победа Стефаноса Циципаса — 2.50.

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По личным встречам Рафа ведет 4-1, но нужно признать, что в Лондоне он не демонстрирует лучшую игру и выглядит слишком уставшим.

Победу Надаля над Медведевым можно назвать счастливой случайностью, а, учитывая тот факт, что Циципасу нужно выигрывать в третьем туре, чтобы не потерять первое место в группе, нам кажется, что грек будет выкладываться на 100 процентов.

На еще один марафон у Рафы вряд ли найдутся силы, поэтому мы предлагаем ставить на триумф Циципаса.

Еще один вариант для ставки — «победа Циципаса с форой по сетам +1,5». Коэффициент на это событие равен 1.57. 0