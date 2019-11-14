Даниил Медведев — Александр Зверев. Прогноз и ставки на матч Итогового чемпионата ATP по теннису 15 ноября 2019 года

В пятницу, 15 ноября, россиянин Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым в рамках Итогового чемпионата ATP. Встреча группы Андре Агасси, которая пройдет в Лондоне, начнется после 17:00 по московскому времени. Прогноз на Даниил Медведев — Александр Зверев.

Даниил Медведев

Россиянин Даниил Медведев впервые попал на Итоговый чемпионат ATP благодаря феноменальному отрезку, который начался после Уимблдона и завершился в середине октября.

За этот период россиянин победил на турнирах в Цинциннати, Шанхае и Санкт-Петербурге, а также дошел до финалов на US Open, в Монреале и в Вашингтоне.

Тревожным звоночком стало поражение от Жереми Шарди (6:4, 2:6, 4:6) во втором круге «Мастерса» в Париже.

Все прогнозы на теннис

Опасения по поводу формы Медведева подтвердились уже в Лондоне, где сначала он проиграл греку Стефаносу Циципасу (6:7, 4:6), а затем — испанцу Рафаэлю Надалю (7:6, 3:6, 6:7).

Александр Зверев

Немец Александр Зверев является действующим победителем Итогового чемпионата ATP, где ему приходится защищать прошлогодние очки.

В 2019 году уроженец Гамбурга играл не так убедительно, как в 2018-м, но все же записал себе в актив титул на турнире в Женеве.

Зверев встречался с Медведевым в финальном поединке в Шанхае, потерпев болезненное поражение (4:6, 1:6). Также Александр неудачно выступил на недавнем «Мастерсе» в Париже, уступив в 1/8 финала канадцу Денису Шаповалову (2:6, 7:5, 2:6).

В Лондоне Зверев сначала обыграл Рафаэля Надаля (6:2, 6:4), а затем потерпел поражение от Стефаноса Циципаса (3:6, 2:6).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа Даниила Медведева — 1.90, победа Александра Зверева — 1.90.

Все прогнозы на спорт

По личным встречам ведет немец 4-1, но в 2019 году теннисисты встречались лишь раз и, как уже было сказано, россиянин уверенно победил.

Потерпев два поражения на старте Итогового турнира, Медведев поставил себя в неловкое положение. Впрочем, он сохраняет шансы на выход в полуфинал. Для этого ему нужно победить Зверева в двух сетах и надеяться, что Циципас справится с Надалем.

Да, от Даниила сейчас зависит далеко не все, но, как нам кажется, свою часть работы он должен выполнить и, как минимум, добыть победу в заключительном поединке группового этапа. Наш прогноз — триумф Медведева.

Ну и почему бы не присмотреться к ставке «победа Медведева в двух сетах», которая принимается с коэффициентом 3.10? В Шанхае россиянин показал, что знает, как нужно играть против немца. 0