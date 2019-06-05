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    Тим попытается взять реванш у Хачанова

    Доминик Тим — Карен Хачанов. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч 1/4 финала «Ролан Гарос» 5 июня 2019 года

    Прогнозы на Ролан Гаррос ATP Прогнозы на Карен Хачанов
    Прогноз на Доминик Тим — Карен Хачанов
    Карен Хачанов
    В среду, 5 июня, состоится четвертьфинальный поединок Открытого чемпионата Франции. Начало матча — в 15:00 мск. Прогноз на Доминик Тим — Карен Хачанов.

    Доминик Тим

    Австриец является четвертой ракеткой мира и аналогичный номер ему достался в посеве Парижа.

    В прошлом году Доминик сумел дойти до финала «Ролан Гаррос», поэтому теперь ему надо защищать свои очки, чтобы не потерять позиции в мировом рейтинге.

    Нельзя сказать, что все складывается у теннисиста идеально. Он встречался с далеко не топовыми соперниками, но регулярно испытывал проблемы.

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    Томми Пол, Александр Бублик и Пабло Куэвас — каждому из них удалось отобрать у австрийца по сету.

    Тем не менее, Тим «набил шишки» и уже в 1/8 финала куда более уверенно разобрался с Гаэлем Монфисом — 6:4, 6:4, 6:2. Австриец избежал двойых ошибок и реализовал пять двойных шансов из 12-ти.

    Стоит отметить, что австриец трижды проигрывал Хачанову (два раза — в выставочных поединках) на харде, поэтому теперь у него есть мотивация и возможность взять реванш.

    Карен Хачанов

    Россиянин является 11-й ракеткой мира и 10-м номером посева во Франции.

    Практически полсезона Карен напоминал свою тень и старался набрать форму и теперь, как кажется, ему это удалось.

    На «Ролан Гаррос» Хачанов сразу начал показывать надежную игру без серьезных сбоев, отдав лишь один сет Грегуру Барреру, а Седрика-Марселя Штебе и Мартина Клижана прошел в трех партиях.

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    В 1/8 финала россиянина ждал сам Хуан Мартин Дель Потро, но и его удалось победить, хоть и не без трудностей — 7:5; 6:3; 3:6; 6:3. Карен сделал четыре брейка, но в целом оба теннисиста слишкомм много ошибались и поединок получился «грязным».

    Хачанов доказал, что способен создать проблемы любому сопернику на любом покрытии.

    Прогноз

    Букмекеры не сомневаются в победе Тима. Коэффициент на такой исход — 1.27, тогда как на триумф Хачанова — 3.90.

    Как мы уже упоминали, Хачанов выиграл все три матча у Тима в прошлом году, но было это на харде, а теперь их ждет грунд — любимое покрытие австрийца. Полагаем, что поединок будет равным, поэтому предлагаем поставить на победу Хачанова с учетом форы +5,5 гейма за 1.76. 0

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    Доминик Тим — Карен Хачанов. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч 1/4 финала «Ролан Гарос» 5 июня 2019 года. Прогноз на Доминик Тим — Карен Хачанов. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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