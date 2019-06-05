Доминик Тим — Карен Хачанов. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч 1/4 финала «Ролан Гарос» 5 июня 2019 года

Доминик Тим
Австриец является четвертой ракеткой мира и аналогичный номер ему достался в посеве Парижа.
В прошлом году Доминик сумел дойти до финала «Ролан Гаррос», поэтому теперь ему надо защищать свои очки, чтобы не потерять позиции в мировом рейтинге.
Нельзя сказать, что все складывается у теннисиста идеально. Он встречался с далеко не топовыми соперниками, но регулярно испытывал проблемы.
Томми Пол, Александр Бублик и Пабло Куэвас — каждому из них удалось отобрать у австрийца по сету.
Тем не менее, Тим «набил шишки» и уже в 1/8 финала куда более уверенно разобрался с Гаэлем Монфисом — 6:4, 6:4, 6:2. Австриец избежал двойых ошибок и реализовал пять двойных шансов из 12-ти.
Стоит отметить, что австриец трижды проигрывал Хачанову (два раза — в выставочных поединках) на харде, поэтому теперь у него есть мотивация и возможность взять реванш.
Карен Хачанов
Россиянин является 11-й ракеткой мира и 10-м номером посева во Франции.
Практически полсезона Карен напоминал свою тень и старался набрать форму и теперь, как кажется, ему это удалось.
На «Ролан Гаррос» Хачанов сразу начал показывать надежную игру без серьезных сбоев, отдав лишь один сет Грегуру Барреру, а Седрика-Марселя Штебе и Мартина Клижана прошел в трех партиях.
В 1/8 финала россиянина ждал сам Хуан Мартин Дель Потро, но и его удалось победить, хоть и не без трудностей — 7:5; 6:3; 3:6; 6:3. Карен сделал четыре брейка, но в целом оба теннисиста слишкомм много ошибались и поединок получился «грязным».
Хачанов доказал, что способен создать проблемы любому сопернику на любом покрытии.
Прогноз
Букмекеры не сомневаются в победе Тима. Коэффициент на такой исход — 1.27, тогда как на триумф Хачанова — 3.90.
Как мы уже упоминали, Хачанов выиграл все три матча у Тима в прошлом году, но было это на харде, а теперь их ждет грунд — любимое покрытие австрийца. Полагаем, что поединок будет равным, поэтому предлагаем поставить на победу Хачанова с учетом форы +5,5 гейма за 1.76. 0