В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Болл Арене» 26 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: Состояние «Колорадо» оценивается, как удовлетворителньое, а на четвертой позиции Запада клуб из Денвера чувствует себя более, чем уверенно.

Последние матчи: В пяти последних матчах «Колорадо» не смог выиграть толкьо раз, который пришелся на игру против «Торонто».

Травмированные игроки: Поклонники «Колорадо» не могут наблюдать игру Ландескуга, Мансона и Пулмана. Есть также пробелмы со здоровьем у Жирара.

Общий тонус клуба: Мысли «Колорадо» полностью в грядущем плей-офф, поэтому в матче против «Детройта» хозяева льда могут сыграть в полноги.

«Детройт»

Турнирное положение: Положение «Детройта» в таблице восточной конференции незавидное, поскольку с 12 места таблицы забраться в плей-офф ему может помочь только чудо.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Пять последних игр «Детройта» закончились четырьмя поражениями, и даже приход Маклеллана не помог коллективу из Мичигана попасть в плей-офф после десятилетнего перерыва.

Травмированные игроки: Сейчас «Детройту» не могут помочь Копп, Густафссон, Мазур и Сёдерблум.

Общий тонус клуба: Гости, похоже смирились с очередным непопаданием в плей-офф, поэтому в предстоящем матче их вполне может ждать больное поражение.

Статистика для ставок

У «Колорадо» за пять последних матчей только одно поражение

За 13 последних очных противостояний «Детройт» смог обыграть принципиального соперника только раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.67, на ничью — 5.06, на гостей — 4.40.

Прогноз: Нет причин, почему «Колорадо» должен проиграть этот матч.

Альтернативный прогноз: Обе команды будут заряжены на результативный хоккей.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.67.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.12.