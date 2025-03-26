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    «Колорадо» спокойно разберется с «крыльями»?

    Колорадо — Детройт. Ставка (к. 1.67), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Детройт»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Болл Арене» 26 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2025 года

    Колорадо

  • НХЛ
    •  Колорадо 04:00 Детройт

    Детройт

  • НХЛ
    •

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Состояние «Колорадо» оценивается, как удовлетворителньое, а на четвертой позиции Запада клуб из Денвера чувствует себя более, чем уверенно.

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Колорадо» не смог выиграть толкьо раз, который пришелся на игру против «Торонто».

    Колорадо — Детройт: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Поклонники «Колорадо» не могут наблюдать игру Ландескуга, Мансона и Пулмана. Есть также пробелмы со здоровьем у Жирара.

    Общий тонус клуба: Мысли «Колорадо» полностью в грядущем плей-офф, поэтому в матче против «Детройта» хозяева льда могут сыграть в полноги.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Положение «Детройта» в таблице восточной конференции незавидное, поскольку с 12 места таблицы забраться в плей-офф ему может помочь только чудо.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Пять последних игр «Детройта» закончились четырьмя поражениями, и даже приход Маклеллана не помог коллективу из Мичигана попасть в плей-офф после десятилетнего перерыва.

    Травмированные игроки: Сейчас «Детройту» не могут помочь Копп, Густафссон, Мазур и Сёдерблум.

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    Общий тонус клуба: Гости, похоже смирились с очередным непопаданием в плей-офф, поэтому в предстоящем матче их вполне может ждать больное поражение.

    Статистика для ставок

    • У «Колорадо» за пять последних матчей только одно поражение

    • За 13 последних очных противостояний «Детройт» смог обыграть принципиального соперника только раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.67, на ничью — 5.06, на гостей — 4.40.

    Прогноз: Нет причин, почему «Колорадо» должен проиграть этот матч.

    Альтернативный прогноз: Обе команды будут заряжены на результативный хоккей.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.67.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.12.

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    Колорадо — Детройт: прогноз и ставка за 1.67, статистика, коэффициенты матча 26.03.202504:00. «Колорадо» спокойно разберется с «крыльями»?
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