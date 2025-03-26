Колорадо
Детройт
«Колорадо»
Турнирное положение: Состояние «Колорадо» оценивается, как удовлетворителньое, а на четвертой позиции Запада клуб из Денвера чувствует себя более, чем уверенно.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Колорадо» не смог выиграть толкьо раз, который пришелся на игру против «Торонто».
Колорадо — Детройт: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Поклонники «Колорадо» не могут наблюдать игру Ландескуга, Мансона и Пулмана. Есть также пробелмы со здоровьем у Жирара.
Общий тонус клуба: Мысли «Колорадо» полностью в грядущем плей-офф, поэтому в матче против «Детройта» хозяева льда могут сыграть в полноги.
«Детройт»
Турнирное положение: Положение «Детройта» в таблице восточной конференции незавидное, поскольку с 12 места таблицы забраться в плей-офф ему может помочь только чудо.
Последние матчи: Пять последних игр «Детройта» закончились четырьмя поражениями, и даже приход Маклеллана не помог коллективу из Мичигана попасть в плей-офф после десятилетнего перерыва.
Травмированные игроки: Сейчас «Детройту» не могут помочь Копп, Густафссон, Мазур и Сёдерблум.
Общий тонус клуба: Гости, похоже смирились с очередным непопаданием в плей-офф, поэтому в предстоящем матче их вполне может ждать больное поражение.
Статистика для ставок
- У «Колорадо» за пять последних матчей только одно поражение
- За 13 последних очных противостояний «Детройт» смог обыграть принципиального соперника только раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.67, на ничью — 5.06, на гостей — 4.40.
Прогноз: Нет причин, почему «Колорадо» должен проиграть этот матч.
- 2.08Виннипег — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.12Баффало — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.69Каролина — Нэшвилл: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Обе команды будут заряжены на результативный хоккей.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.67.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.12.