Коламбус
Каролина
«Коламбус»
Турнирное положение: Отрезок в две недели для «Коламбуса» выдался вполне приличным, поскольку «жакеты» поднялись на 10 строчку Востока.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Коламбус» выиграл три матча, и чувствуется задор в действиях коллектива Эвасона.
Коламбус — Каролина: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Гудбрансон и Дженнер не смогут помочь «Коламбусу» в предстоящем матче. Также под вопросом участие Чинахова.
Общий тонус клуба: Даже в игре против «Каролины» у хозяев льда весьма неплохие шансы на победу.
«Каролина»
Турнирное положение: Состояние «Каролины» можно обозначить неопределенностью, поскольку клуб может разобраться с сильным соперником, но в то же время проиграть аутсайдеру. Сейчас коллектив Бриндамора на пятой строчке восточной конференции.
Последние матчи: В последнем поединке «Каролиной» был обыгран «Нью-Джерси», поэтому настроение перед матчем с «Коламбусом» вполне даже позитивное.
Травмированные игроки: На больничном у «Каролины» все те же хоккеисты: Андерсен, Фаст и Друри.
Общий тонус клуба: В поединке против «Коламбуса» гости будут выглядеть однозначными фаворитами предстоящего поединка.
Статистика для ставок
- У «Коламбуса» в пяти последних матчах три победы
- Два из трех последних очных противостояний «Каролина» проиграла
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.83, на ничью — 4.66, на гостей — 1.80.
Прогноз: «Каролине» будет непросто, но она победит.
- 1.83Казахстан — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.85Канада — США: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.39Вашингтон — Бостон: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативный хоккей вряд ли получится.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.79.