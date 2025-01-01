В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 01 января. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус» — «Каролина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коламбус»

Турнирное положение: Отрезок в две недели для «Коламбуса» выдался вполне приличным, поскольку «жакеты» поднялись на 10 строчку Востока.

Последние матчи: В пяти последних матчах «Коламбус» выиграл три матча, и чувствуется задор в действиях коллектива Эвасона.

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Травмированные игроки: Гудбрансон и Дженнер не смогут помочь «Коламбусу» в предстоящем матче. Также под вопросом участие Чинахова.

Общий тонус клуба: Даже в игре против «Каролины» у хозяев льда весьма неплохие шансы на победу.

«Каролина»

Турнирное положение: Состояние «Каролины» можно обозначить неопределенностью, поскольку клуб может разобраться с сильным соперником, но в то же время проиграть аутсайдеру. Сейчас коллектив Бриндамора на пятой строчке восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В последнем поединке «Каролиной» был обыгран «Нью-Джерси», поэтому настроение перед матчем с «Коламбусом» вполне даже позитивное.

Травмированные игроки: На больничном у «Каролины» все те же хоккеисты: Андерсен, Фаст и Друри.

Общий тонус клуба: В поединке против «Коламбуса» гости будут выглядеть однозначными фаворитами предстоящего поединка.

Статистика для ставок

У «Коламбуса» в пяти последних матчах три победы

Два из трех последних очных противостояний «Каролина» проиграла

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.83, на ничью — 4.66, на гостей — 1.80.

Прогноз: «Каролине» будет непросто, но она победит.

Альтернативный прогноз: Результативный хоккей вряд ли получится.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.79.