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    «Баффало» продолжит проигрывать?

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало». Ставка (к. 2.10), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 24 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало»
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    «Баффало»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «UBS Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Декабря 2024 года

    Нью-Йорк Айлендерс

  • НХЛ
    •  Нью-Йорк Айлендерс 03:30 Баффало

    Баффало

  • НХЛ
    •

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: В последних поединках «Нью-Йорк Айлендерс» снова принялся за свое, поскольку опустился на 13 место, и ничего хорошего с Руа у клуба из Нью-Йорка не получается.

    Последние матчи: В четырех последних матчах «Нью-Йорк Айлендерс» смог выиграть всего лишь раз, что в очередной раз доказывает слабость великого голкипера, как главного тренера.

    Нью-Йорк Айлендерс — Баффало: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Проблемы «Нью-Йорк Айлендерс» с травмированными игроками не самые серьезные. Не могут играть только Райлли и Варламов.

    Общий тонус клуба: Если в такой ситуации хозяева даже с «Баффало» не справятся, то ни на что хорошее им по этому сезону рассчитывать не стоит.

    «Баффало»

    Турнирное положение: Состояние «Баффало» почти катастрофическое, поскольку клуб из штата Нью-Йорк обосновался уже на последней позиции Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За 12 последних поединков «Баффало» не смог победить ни разу, и это, кроме как позором, назвать нельзя.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Баффало» не может играть только Гринвэй. Радостно, что у «клинков» минимальные потери, но это пока что не помогает коллективу Раффа.

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    Общий тонус клуба: Психологическое состояние гостей сейчас такое, что «Айлендерс» расправятся со своими соперниками без проблем.

    Статистика для ставок

    • «Баффало» не может победить 12 (!) матчей кряду

    • Два последних очных поединка остались за «Нью-Йорк Айлендерс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.41, на гостей — 3.05.

    Прогноз: Хозяева легко выиграют этот матч у аутсайдера.

    Альтернативный прогноз: Будет жесткая игра, поэтому можно предположить большое количество штрафа.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.28.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.84.

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    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 24.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Баффало» продолжит проигрывать?
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