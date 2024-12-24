В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «UBS Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Турнирное положение: В последних поединках «Нью-Йорк Айлендерс» снова принялся за свое, поскольку опустился на 13 место, и ничего хорошего с Руа у клуба из Нью-Йорка не получается.

Последние матчи: В четырех последних матчах «Нью-Йорк Айлендерс» смог выиграть всего лишь раз, что в очередной раз доказывает слабость великого голкипера, как главного тренера.

Травмированные игроки: Проблемы «Нью-Йорк Айлендерс» с травмированными игроками не самые серьезные. Не могут играть только Райлли и Варламов.

Общий тонус клуба: Если в такой ситуации хозяева даже с «Баффало» не справятся, то ни на что хорошее им по этому сезону рассчитывать не стоит.

«Баффало»

Турнирное положение: Состояние «Баффало» почти катастрофическое, поскольку клуб из штата Нью-Йорк обосновался уже на последней позиции Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За 12 последних поединков «Баффало» не смог победить ни разу, и это, кроме как позором, назвать нельзя.

Травмированные игроки: Сейчас у «Баффало» не может играть только Гринвэй. Радостно, что у «клинков» минимальные потери, но это пока что не помогает коллективу Раффа.

Общий тонус клуба: Психологическое состояние гостей сейчас такое, что «Айлендерс» расправятся со своими соперниками без проблем.

Статистика для ставок

«Баффало» не может победить 12 (!) матчей кряду

Два последних очных поединка остались за «Нью-Йорк Айлендерс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.41, на гостей — 3.05.

Прогноз: Хозяева легко выиграют этот матч у аутсайдера.

Альтернативный прогноз: Будет жесткая игра, поэтому можно предположить большое количество штрафа.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.28.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.84.