Нью-Йорк Айлендерс
Баффало
«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: В последних поединках «Нью-Йорк Айлендерс» снова принялся за свое, поскольку опустился на 13 место, и ничего хорошего с Руа у клуба из Нью-Йорка не получается.
Последние матчи: В четырех последних матчах «Нью-Йорк Айлендерс» смог выиграть всего лишь раз, что в очередной раз доказывает слабость великого голкипера, как главного тренера.
Нью-Йорк Айлендерс — Баффало: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблемы «Нью-Йорк Айлендерс» с травмированными игроками не самые серьезные. Не могут играть только Райлли и Варламов.
Общий тонус клуба: Если в такой ситуации хозяева даже с «Баффало» не справятся, то ни на что хорошее им по этому сезону рассчитывать не стоит.
«Баффало»
Турнирное положение: Состояние «Баффало» почти катастрофическое, поскольку клуб из штата Нью-Йорк обосновался уже на последней позиции Востока.
Последние матчи: За 12 последних поединков «Баффало» не смог победить ни разу, и это, кроме как позором, назвать нельзя.
Травмированные игроки: Сейчас у «Баффало» не может играть только Гринвэй. Радостно, что у «клинков» минимальные потери, но это пока что не помогает коллективу Раффа.
Общий тонус клуба: Психологическое состояние гостей сейчас такое, что «Айлендерс» расправятся со своими соперниками без проблем.
Статистика для ставок
- «Баффало» не может победить 12 (!) матчей кряду
- Два последних очных поединка остались за «Нью-Йорк Айлендерс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.41, на гостей — 3.05.
Прогноз: Хозяева легко выиграют этот матч у аутсайдера.
- 2.10Бостон — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.20Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.23Нэшвилл — Каролина: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Будет жесткая игра, поэтому можно предположить большое количество штрафа.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.28.
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.84.