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    Получится ли у «Нефтехимика» сдерживать атаки ЦСКА?

    ЦСКА — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.55) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Нефтехимик»
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    Никита Нестеров — защитник ЦСКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА встретится с «Нефтехимиком». Игра состоится 22 декабря . Начало запланировано на 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Декабря 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 14:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: Армейцы поднялись по турнирной таблице и уже занимают 4-е место на Западе с 49-ю очками в активе после 35-и матчей, отставая от 2-й позиции всего на 2 балла.

    Последние матчи: У прошлой встрече ЦСКА в овертайме одолел «Спартак» со счетом 5:4, а до этого команда обыграла «Куньлунь» (3:2), забросив решающую шайбу в 3-м периоде.

    ЦСКА — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    У ЦСКА продолжается победная серия из 7-и матчей подряд. За этот период армейцы одолели «Локомотив» (2:1), «Торпедо» (2:1 Б), «Витязь» (2:1 ОТ), «Барыс» (3:1) и московское «Динамо» (1:0).

    Не сыграют: Дмитрий Саморуков и Егор Фатеев (у обоих — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: У ЦСКА продолжается отличная серия, команда совершенно не теряет очков. Семь победных матчей подряд — это отличный результат.

    Главная сила ЦСКА — отличная оборона. В 5-и из 7-и последних матчей армейцы не пропускали больше 1-й шайбы за игру, но в последней встрече против «Спартака» пошло что-то не так.

    Вполне возможно, что ЦСКА сможет испытать проблемы в предстоящем матче против «Нефтехимика», ведь нижнекамцы также набрали ход и, как правило, выступают довольно мощно против топовых команд.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: «Волки» располагаются на 8-й позиции Востока с 36-ю очками в активе после 36-и встреч. «Нефтехимик» опережает 9-е место в конференции, которое находится вне зоны плей-офф, на 5 баллов.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда в овертайме уступила «Авангарду» со счетом 3:4. Матчем ранее «Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» (5:2).

    В 6-и последних встречах «волки» по 3 раза выиграли и проиграли. Причем, два поражения случились за пределами основного времени. За этот период у «Нефтехимика» получилось одолеть «Спартак» (4:3 ОТ).

    Не сыграют: Александр Дергачев и Роман Абросимов (у обоих — травмы).

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    • Состояние команды: «Нефтехимик» пока уверенно чувствует себя в зоне плей-офф, опережая ближайшего преследователя на 5 баллов, но все может быстро поменяться, ведь у конкурентов больше игр в запасе.

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    В последнее время «Нефтехимик» наладил игру в атаке, стабильно забрасывая минимум 3 шайбы за игру. Любому сопернику было очень непросто против «волков».

    Как «Нефтехимик» может обыграть ЦСКА? «Волкам» нужно идеально отыграть в обороне и вести в счете. Получится ли у «Нефтехимика» сделать это? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • ЦСКА выиграл 7 последних матчей

    • «Нефтехимик» стабильно набирает очки в последних 4-х встречах

    • 3 очных матча из 5-и были завершены за пределами игрового времени

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.63, ничья — в 4.40, а победа «Нефтехимика» — в 5.20.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.55, на тотал меньше 5.5 — за 1.48.

    Прогноз: ЦСКА попытается начать встречу активно, а «Нефтехимик» будет отбиваться.

    Ставка: Ничья в 1-м периоде за 2.55.

    Прогноз: Можно предположить, что «Нефтехимик» реализует парочку моментов, а ЦСКА на своей площадке будет доминировать.

    Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 2.15.

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    ЦСКА — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на хоккей. Получится ли у «Нефтехимика» сдерживать атаки ЦСКА?
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