Торпедо
Лада
«Торпедо»
Турнирное положение: В 33 матчах нижегородской команде удалось набрать 36 очков, с которыми она сместилась на 8-ю строчку в таблице Западной конференции. От 9-го «Витязя» волжан отделяет дистанция в 4 турнирных балла.
Последние матчи: Неделями ранее «Торпедо» провалило два больших матча. Сперва на домашней площадке нижегородцы уступили «Локомотиву» — 0:1, а на гостевой арене потерпели крупное поражение от СКА — 1:4.
Торпедо — Лада: коэффициенты букмекеров
В следующих двух встречах команда Игоря Ларионова взяла реванш у «Локо» — 3:0 и не оставила ни малейшего шанса «Спартаку» — 6:0. В матчах декабрьских «Торпедо» проиграло «Металлургу» Мг — 3:5 и ЦСКА — 1:2 Б.
Не сыграют: В составе «Торпедо» потери на текущий момент отсутствуют.
Состояние команды: Волжане проводят неоднозначный сезон, демонтируя небольшие циклы успехов, которые сменяются провальными отрезками на протяжении всей проходимой дистанции.
На текущий момент «Торпедо» остается одним из кандидатов на выход в плей-офф, однако в контексте реального кубкового претендента команда Игоря Ларионова едва ли может восприниматься сейчас всерьез.
Нынешнему «Торпедо» по-прежнему характерна яркая игра впереди, в то время как стабильность и оборона остаются ключевыми недостатками даже ввиду достаточно хороших цифр по заброшенным шайбам и созданным моментам.
«Лада»
Турнирное положение: «Лада» изо всех сил пытается удержаться в зоне кубковой восьмерки. Так, в 32 встречах команда заработала 31 очко и разместилась на 8-й строчке в таблице Востока, опередив на 1 балл «Авангард».
Последние матчи: Еще недавно «Ладу» преследовала череда провальных результатов на фоне смены тренера и общей потери кондиций. В частности, неделями ранее тольяттинцы потерпели шесть поражений подряд.
Однако за недопустимо слабимым циклом последовала серия из трех побед, в рамках которой «Лада» обыграла «Северсталь» (дважды — 3:0; 1:0) и «Куньлунь» — 1:0. В последнем матче команда Павла Дубова была разгромлена «Металлургом» Мг — 0:4.
Не сыграют: Владислав Червоненко, Никита Попугаев, Остап Сафин.
Состояние команды: После искрометного возвращения в КХЛ «Лада» намерена развить собственный успех в нынешнем сезоне. С такими мыслями команда участвует в гонке за кубковые места.
В этом направлении «Лада» менее стабильна, чем годом ранее. На продолжительной дистанции тольяттинцы сталкиваются со взлетами и падениями, ввиду чего их турнирное положение по-прежнему не столь надежное, чтобы можно было рассуждать о каких-либо шансах закрепиться в топ-8.
Неделями ранее «Лада» сменила тренера, под руководством которого выдала небольшую серию побед. Тем не менее соперничать с сильнейшими представителями на равных тольяттинцы вряд ли смогут в обозримой перспективе.
Статистика для ставок
- В единственном очном матче в Нижнем Новгороде с момента возвращения «Лады» в КХЛ победу одержали тольяттинцы — 5:4 ОТ
- «Лада» победила в пяти гостевых встречах из предыдущих восьми
- Ни в одном гостевом матче «Лады» из восьми предыдущих не было забито больше 5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.15, а победа «Лады» — в 3.86.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.
- 2.50Салават Юлаев — Ак Барс: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.27Локомотив — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.85Амур — Адмирал: прогноз и ставкаЗавтра в 10:30
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Прогноз: По ходу сезона «Торпедо» демонстрирует неоднозначные результаты. Однако о «Ладе» тоже можно сказать нечто подобное. Если оценивать шансы в личной встрече, то команда Игоря Ларионова — ввиду большего ресурса и домашней арены — имеет явное преимущество над гостями.
Ставка: «Торпедо» победит за 1.87.
Прогноз: Играть в хоккей высокой интенсивности «Лада» сейчас едва ли способна, да и вряд ли она решится на открытый матч на катке соперника, который даже с учетом всех проблем может разорвать на быстрых атаках.
Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.08.