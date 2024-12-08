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    «Торпедо» не уступит нынешней «Ладе»?

    «Торпедо» — «Лада». Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, КХЛ, 8 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Лада»
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    Бобби Линч
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» примет «Ладу». Игра пройдет в «Нагорном» 8 декабря. Начало встречи — в 13:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Декабря 2024 года

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 13:00 Лада

    Лада

  • КХЛ
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: В 33 матчах нижегородской команде удалось набрать 36 очков, с которыми она сместилась на 8-ю строчку в таблице Западной конференции. От 9-го «Витязя» волжан отделяет дистанция в 4 турнирных балла.

    Последние матчи: Неделями ранее «Торпедо» провалило два больших матча. Сперва на домашней площадке нижегородцы уступили «Локомотиву» — 0:1, а на гостевой арене потерпели крупное поражение от СКА — 1:4.

    Торпедо — Лада: коэффициенты букмекеров

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    В следующих двух встречах команда Игоря Ларионова взяла реванш у «Локо» — 3:0 и не оставила ни малейшего шанса «Спартаку» — 6:0. В матчах декабрьских «Торпедо» проиграло «Металлургу» Мг — 3:5 и ЦСКА — 1:2 Б.

    Не сыграют: В составе «Торпедо» потери на текущий момент отсутствуют.

    Состояние команды: Волжане проводят неоднозначный сезон, демонтируя небольшие циклы успехов, которые сменяются провальными отрезками на протяжении всей проходимой дистанции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На текущий момент «Торпедо» остается одним из кандидатов на выход в плей-офф, однако в контексте реального кубкового претендента команда Игоря Ларионова едва ли может восприниматься сейчас всерьез.

    Нынешнему «Торпедо» по-прежнему характерна яркая игра впереди, в то время как стабильность и оборона остаются ключевыми недостатками даже ввиду достаточно хороших цифр по заброшенным шайбам и созданным моментам.

    «Лада»

    Турнирное положение: «Лада» изо всех сил пытается удержаться в зоне кубковой восьмерки. Так, в 32 встречах команда заработала 31 очко и разместилась на 8-й строчке в таблице Востока, опередив на 1 балл «Авангард».

    Последние матчи: Еще недавно «Ладу» преследовала череда провальных результатов на фоне смены тренера и общей потери кондиций. В частности, неделями ранее тольяттинцы потерпели шесть поражений подряд.

    Однако за недопустимо слабимым циклом последовала серия из трех побед, в рамках которой «Лада» обыграла «Северсталь» (дважды — 3:0; 1:0) и «Куньлунь» — 1:0. В последнем матче команда Павла Дубова была разгромлена «Металлургом» Мг — 0:4.

    Не сыграют: Владислав Червоненко, Никита Попугаев, Остап Сафин.

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    • Состояние команды: После искрометного возвращения в КХЛ «Лада» намерена развить собственный успех в нынешнем сезоне. С такими мыслями команда участвует в гонке за кубковые места.

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    В этом направлении «Лада» менее стабильна, чем годом ранее. На продолжительной дистанции тольяттинцы сталкиваются со взлетами и падениями, ввиду чего их турнирное положение по-прежнему не столь надежное, чтобы можно было рассуждать о каких-либо шансах закрепиться в топ-8.

    Неделями ранее «Лада» сменила тренера, под руководством которого выдала небольшую серию побед. Тем не менее соперничать с сильнейшими представителями на равных тольяттинцы вряд ли смогут в обозримой перспективе.

    Статистика для ставок

    • В единственном очном матче в Нижнем Новгороде с момента возвращения «Лады» в КХЛ победу одержали тольяттинцы — 5:4 ОТ

    • «Лада» победила в пяти гостевых встречах из предыдущих восьми

    • Ни в одном гостевом матче «Лады» из восьми предыдущих не было забито больше 5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.15, а победа «Лады» — в 3.86.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

    Прогноз: По ходу сезона «Торпедо» демонстрирует неоднозначные результаты. Однако о «Ладе» тоже можно сказать нечто подобное. Если оценивать шансы в личной встрече, то команда Игоря Ларионова — ввиду большего ресурса и домашней арены — имеет явное преимущество над гостями.

    Ставка: «Торпедо» победит за 1.87.

    Прогноз: Играть в хоккей высокой интенсивности «Лада» сейчас едва ли способна, да и вряд ли она решится на открытый матч на катке соперника, который даже с учетом всех проблем может разорвать на быстрых атаках.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.08.

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    «Торпедо» — «Лада»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 08.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» не уступит нынешней «Ладе»?
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