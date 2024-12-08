В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» примет «Ладу». Игра пройдет в «Нагорном» 8 декабря. Начало встречи — в 13:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: В 33 матчах нижегородской команде удалось набрать 36 очков, с которыми она сместилась на 8-ю строчку в таблице Западной конференции. От 9-го «Витязя» волжан отделяет дистанция в 4 турнирных балла.

Последние матчи: Неделями ранее «Торпедо» провалило два больших матча. Сперва на домашней площадке нижегородцы уступили «Локомотиву» — 0:1, а на гостевой арене потерпели крупное поражение от СКА — 1:4.

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В следующих двух встречах команда Игоря Ларионова взяла реванш у «Локо» — 3:0 и не оставила ни малейшего шанса «Спартаку» — 6:0. В матчах декабрьских «Торпедо» проиграло «Металлургу» Мг — 3:5 и ЦСКА — 1:2 Б.

Не сыграют: В составе «Торпедо» потери на текущий момент отсутствуют.

Состояние команды: Волжане проводят неоднозначный сезон, демонтируя небольшие циклы успехов, которые сменяются провальными отрезками на протяжении всей проходимой дистанции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На текущий момент «Торпедо» остается одним из кандидатов на выход в плей-офф, однако в контексте реального кубкового претендента команда Игоря Ларионова едва ли может восприниматься сейчас всерьез.

Нынешнему «Торпедо» по-прежнему характерна яркая игра впереди, в то время как стабильность и оборона остаются ключевыми недостатками даже ввиду достаточно хороших цифр по заброшенным шайбам и созданным моментам.

«Лада»

Турнирное положение: «Лада» изо всех сил пытается удержаться в зоне кубковой восьмерки. Так, в 32 встречах команда заработала 31 очко и разместилась на 8-й строчке в таблице Востока, опередив на 1 балл «Авангард».

Последние матчи: Еще недавно «Ладу» преследовала череда провальных результатов на фоне смены тренера и общей потери кондиций. В частности, неделями ранее тольяттинцы потерпели шесть поражений подряд.

Однако за недопустимо слабимым циклом последовала серия из трех побед, в рамках которой «Лада» обыграла «Северсталь» (дважды — 3:0; 1:0) и «Куньлунь» — 1:0. В последнем матче команда Павла Дубова была разгромлена «Металлургом» Мг — 0:4.

Не сыграют: Владислав Червоненко, Никита Попугаев, Остап Сафин.

Состояние команды: После искрометного возвращения в КХЛ «Лада» намерена развить собственный успех в нынешнем сезоне. С такими мыслями команда участвует в гонке за кубковые места.

В этом направлении «Лада» менее стабильна, чем годом ранее. На продолжительной дистанции тольяттинцы сталкиваются со взлетами и падениями, ввиду чего их турнирное положение по-прежнему не столь надежное, чтобы можно было рассуждать о каких-либо шансах закрепиться в топ-8.

Неделями ранее «Лада» сменила тренера, под руководством которого выдала небольшую серию побед. Тем не менее соперничать с сильнейшими представителями на равных тольяттинцы вряд ли смогут в обозримой перспективе.

Статистика для ставок

В единственном очном матче в Нижнем Новгороде с момента возвращения «Лады» в КХЛ победу одержали тольяттинцы — 5:4 ОТ

«Лада» победила в пяти гостевых встречах из предыдущих восьми

Ни в одном гостевом матче «Лады» из восьми предыдущих не было забито больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.15, а победа «Лады» — в 3.86.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

Прогноз: По ходу сезона «Торпедо» демонстрирует неоднозначные результаты. Однако о «Ладе» тоже можно сказать нечто подобное. Если оценивать шансы в личной встрече, то команда Игоря Ларионова — ввиду большего ресурса и домашней арены — имеет явное преимущество над гостями.

Ставка: «Торпедо» победит за 1.87.

Прогноз: Играть в хоккей высокой интенсивности «Лада» сейчас едва ли способна, да и вряд ли она решится на открытый матч на катке соперника, который даже с учетом всех проблем может разорвать на быстрых атаках.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.08.