В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» встретится с «Куньлунем». Игра пройдет на «Арене Трактор» 23 ноября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: По итогам 28 матчей челябинский клуб упрочил свое лидерство в таблице Восточной конференции, набрав 42 очка и оторвавшись на 5 баллов от конкурентов.

Последние матчи: В начале месяца «Трактор» провел две неудачные с точки зрения результатов встречи, поочередно проиграв «Локомотиву» — 3:5 и «Адмиралу» — 3:4 ОТ.

Вслед за двумя поражениями команда Бенуа Гру взяла верх над «Амуром» — 4:3 и «Металлургом» Мг — 4:0. В недавних матчах «медведи» уступили «Динамо» Москва — 4:3 Б и разгромили ЦСКА — 5:2.

Не сыграют: Артем Блажиевский.

Состояние команды: Нынешний регулярный сезон складывается для «Трактора» идеально: команда с отрывом лидирует на Востоке и утверждается в статусе претендента на Кубок.

Бенуа Гру и его помощники за столь короткий отрезок проделали великолепную работу, подстроившись под особенности КХЛ и предложив идеи, которые работают на продолжительном отрезке.

Тем не менее последние матчи «Трактор» проводит не столь гладко: проблемы челябинцев сейчас указывают на некую разбалансировку в обороне, ввиду чего команда начала больше пропускать.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Базирующаяся в Мытищах китайская команда провела 29 матчей, в которых набрала 23 очка. В таблице Западной конференции она поднялась на 10-ю строчку.

Последние матчи: Неделями ранее «Куньлунь» скитался по очередному пустому турнирному циклу, в рамках которого он проиграл «Северстали» — 3:4, «Спартаку» — 1:5, «Ак Барсу» — 0:5 и «Сочи» — 5:6 ОТ.

Накануне команда Михаила Кравца одержала две победы подряд: подобный по продолжительности отрезок стал третьим для «драконов» в этом сезоне. Поочередно «Куньлунь» разделался с «Динамо» Минск — 3:0 и «Автомобилистом» — 2:1 Б.

Не сыграют: В составе «Куньлуня» нет каждого недостатка.

Состояние команды: В межсезонье «Куньлунь» скорректировал состав, с которыми рассчитывал замахнуться на борьбу за кубковые места, но ситуация сложилась иначе.

В очередной раз «Куньлунь» выдал неплохое начало, но быстро перегорел и стал главным аутсайдером лиги, со слабейшей обороной и отсутствием реальных шансов все исправить.

Команде Михаила Кравца явно не хватает дисциплины: внутренний бардак отпечатывается на результатах на игровой площадке, куда хоккеисты «Куньлуня» выходят зачастую в роли статистов.

Статистика для ставок

В четырех личных встречах из последних шести «Трактор» забивал минимум 4 гола

Победой «Трактора» закончились семь очных матчей из восьми последних

В двух предыдущих очных встречах был пробит тотал больше 6.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.41, ничья — в 5.50, а победа «Куньлуня» — в 6.12.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: После серии неудачных матчей «Трактор» будет пытаться выправить ситуацию, ввиду чего игры с соперниками класса «Куньлуня» челябинцы станут рассматривать исключительно в контексте возможности набрать важные очки.

Ставка: «Трактор» забьет во всех периодах за 2.35.

Прогноз: На домашней площадке «Трактор» завладеет инициативой, ввиду которой у соперника не будет ни малейшего шанса предложить фавориту что-либо толковое с точки зрения давления или борьбы.

Ставка: «Трактор» не проиграет ни одного периода за 1.82.