Трактор
Куньлунь Ред Стар
«Трактор»
Турнирное положение: По итогам 28 матчей челябинский клуб упрочил свое лидерство в таблице Восточной конференции, набрав 42 очка и оторвавшись на 5 баллов от конкурентов.
Последние матчи: В начале месяца «Трактор» провел две неудачные с точки зрения результатов встречи, поочередно проиграв «Локомотиву» — 3:5 и «Адмиралу» — 3:4 ОТ.
Трактор — Куньлунь Ред Стар: коэффициенты букмекеров
Вслед за двумя поражениями команда Бенуа Гру взяла верх над «Амуром» — 4:3 и «Металлургом» Мг — 4:0. В недавних матчах «медведи» уступили «Динамо» Москва — 4:3 Б и разгромили ЦСКА — 5:2.
Не сыграют: Артем Блажиевский.
Состояние команды: Нынешний регулярный сезон складывается для «Трактора» идеально: команда с отрывом лидирует на Востоке и утверждается в статусе претендента на Кубок.
Бенуа Гру и его помощники за столь короткий отрезок проделали великолепную работу, подстроившись под особенности КХЛ и предложив идеи, которые работают на продолжительном отрезке.
Тем не менее последние матчи «Трактор» проводит не столь гладко: проблемы челябинцев сейчас указывают на некую разбалансировку в обороне, ввиду чего команда начала больше пропускать.
«Куньлунь»
Турнирное положение: Базирующаяся в Мытищах китайская команда провела 29 матчей, в которых набрала 23 очка. В таблице Западной конференции она поднялась на 10-ю строчку.
Последние матчи: Неделями ранее «Куньлунь» скитался по очередному пустому турнирному циклу, в рамках которого он проиграл «Северстали» — 3:4, «Спартаку» — 1:5, «Ак Барсу» — 0:5 и «Сочи» — 5:6 ОТ.
Накануне команда Михаила Кравца одержала две победы подряд: подобный по продолжительности отрезок стал третьим для «драконов» в этом сезоне. Поочередно «Куньлунь» разделался с «Динамо» Минск — 3:0 и «Автомобилистом» — 2:1 Б.
Не сыграют: В составе «Куньлуня» нет каждого недостатка.
Состояние команды: В межсезонье «Куньлунь» скорректировал состав, с которыми рассчитывал замахнуться на борьбу за кубковые места, но ситуация сложилась иначе.
В очередной раз «Куньлунь» выдал неплохое начало, но быстро перегорел и стал главным аутсайдером лиги, со слабейшей обороной и отсутствием реальных шансов все исправить.
Команде Михаила Кравца явно не хватает дисциплины: внутренний бардак отпечатывается на результатах на игровой площадке, куда хоккеисты «Куньлуня» выходят зачастую в роли статистов.
Статистика для ставок
- В четырех личных встречах из последних шести «Трактор» забивал минимум 4 гола
- Победой «Трактора» закончились семь очных матчей из восьми последних
- В двух предыдущих очных встречах был пробит тотал больше 6.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.41, ничья — в 5.50, а победа «Куньлуня» — в 6.12.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.
- 2.65Барыс — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.02Спартак — Витязь: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 2.12Анахайм — Баффало: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
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Прогноз: После серии неудачных матчей «Трактор» будет пытаться выправить ситуацию, ввиду чего игры с соперниками класса «Куньлуня» челябинцы станут рассматривать исключительно в контексте возможности набрать важные очки.
Ставка: «Трактор» забьет во всех периодах за 2.35.
Прогноз: На домашней площадке «Трактор» завладеет инициативой, ввиду которой у соперника не будет ни малейшего шанса предложить фавориту что-либо толковое с точки зрения давления или борьбы.
Ставка: «Трактор» не проиграет ни одного периода за 1.82.