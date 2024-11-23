В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет 23 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Команда занимает 1-е место на Западе и во всей лиге с 52 очками в активе после 30-и сыгранных матчей. «Локомотив» опережает ближайшего преследователя в конференции на 11 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке «железнодорожники» одержали волевую победу над «Витязем» (2:1 ОТ). Матчем ранее «Локомотив» минимально обыграл «Торпедо» (1:0).

Команда очень часто побеждает в нынешнем сезоне. В последнее время «Локомотив» однажды проиграл ЦСКА (0:2), а до этого одолел «Спартак» (2:0) и «Ак Барс» (2:1).

Состояние команды: «Локомотив» очень хорош в нынешнем сезоне, особенно в обороне. Команда практически ничего не дает сделать сопернику на своей половине площадки.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Нет явных идей, как именно обыграть «Локомотив». Единственный вариант — это вести в счете и идеально отыграть в обороне. Соответственно, соперникам нужно сыграть как «железнодорожники».

«Локомотив» потерял всего 2 очка при родных трибунах, команда набрала 28 баллов из 30-и возможных на своей площадке. «Торпедо» будет очень тяжело в предстоящем матче.

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородцы располагаются на 8-й позиции Запада с 31-м баллом в копилке. «Торпедо» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, лишь на 3 пункта — вся борьба за 8-ку впереди.

Последние матчи: В прошедшей встрече нижегородцы крупно проиграли СКА со счетом 1:4, пропустив 3 гола уже в 1-м периоде, а до этого «Торпедо» уступила тому же «Локомотиву» (0:1).

В последних 6-и встречах команда обыграла только минское «Динамо» (2:1 ОТ) и «Сочи» (7:1), а также проиграла «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и снова «Локомотиву» (1:2 Б).

Состояние команды: Сейчас «Торпедо» пока не выглядит грозной силой, команда даже может оказаться вне зоны плей-офф. У нижегородцев продолжается серия матчей, где соперники только топовые.

К тому же, в последнее время у «Торпедо» появились проблемы с результативностью. В 3-х встречах команда забросила только 3 шайбы — это точно не похоже на нижегородцев.

В нынешнем сезоне у «Торпедо» совсем потерял уверенности Василий Атанасов, который набрал всего 12 (9+3) очков за 27 встреч. Форвард пока не может выйти на уровень прошлого сезона.

Статистика для ставок

«Торпедо» проиграло 2 последних матча, забросив за этот период только 1 шайбу

В последних 14-и встречах «Локомотив» проиграл только 1 раз

«Торпедо» только однажды обыгрывал «Локомотив» в последних 5-и очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.70, ничья — в 4.40, а победа «Торпедо» — в 4.30.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.55 и 1.50 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» снова не даст «Торпедо» забросить много шайб.

Ставка: Тотал 4 меньше за 2.60.

Прогноз: «Локомотив» также не сможет забросить целую корзину шайб, команда будет играть на результат.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» 2.5 меньше за 2.10.