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    «Бостон» намного сильнее «Монреаля»?

    «Бостон» — «Монреаль». Ставка (к. 1.76), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 11 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Монреаль»
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    «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «ТД Гардене» 11 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Монреаль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Бостон»

    Турнирное положение: После одного сыгранного матча в исполнении «Бостона» нельзя делать каких-то долгоиграющих выводов, а тем более, если он был проведён против «Флориды».

    Последние матчи: Игра получилась задорной и голевой, но чувствовалось, что общая сила состава у «Бостона» чуть ниже, поэтому коллектив Монтгомери все же в итоге проиграл.

    Травмированные игроки: Если перед первым матчем регулярного сезона у «Бостона» в списке травмированных числился только Лучич, то сейчас к нему присоединились Пойтрас и Митчелл.

    Общий тонус клуба: Практически нет никаких сомнений, что в первом домашнем поединке нового сезона «Монреаль» уедет из Массачусетса с поражением, а может даже и разгромным.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Многие хоккейные эксперты ждут от «Монреаля» улучшения результатов по этому сезону, но оно не произойдет одномоментно.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырёх последних поединках не было одержано ни одной победы, а количество травмированных хоккеистов «Монреаля» снова тревожит поклонников этого клуба.

    Травмированные игроки: На данный момент времени тренерский штаб «Монреаля» не может рассчитывать на Харви-Пинара, Лайне, Прайса и Уидмана.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Бостона» самый титулованный клуб лиги может рассчитывать лишь на чудо, если хочет победить.

    Статистика для ставок

    • За семь последних матчей клубы не одержали ни одной победы на двоих

    • В двух из четырех последних матчей между этими клубами были овертаймы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.76, на ничью — 5.00, на гостей — 4.06.

    Прогноз: Учитывая кадровые проблемы «Монреаля», победа «Бостона» является практически решенным вопросом

    Альтернативный прогноз: Зрители вполне вправе рассчитывать на большое количество заброшенных шайб с обеих сторон

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.76

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88

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    «Бостон» — «Монреаль»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Бостон» намного сильнее «Монреаля»?
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