В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «ТД Гардене» 11 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Монреаль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: После одного сыгранного матча в исполнении «Бостона» нельзя делать каких-то долгоиграющих выводов, а тем более, если он был проведён против «Флориды».

Последние матчи: Игра получилась задорной и голевой, но чувствовалось, что общая сила состава у «Бостона» чуть ниже, поэтому коллектив Монтгомери все же в итоге проиграл.

Травмированные игроки: Если перед первым матчем регулярного сезона у «Бостона» в списке травмированных числился только Лучич, то сейчас к нему присоединились Пойтрас и Митчелл.

Общий тонус клуба: Практически нет никаких сомнений, что в первом домашнем поединке нового сезона «Монреаль» уедет из Массачусетса с поражением, а может даже и разгромным.

«Монреаль»

Турнирное положение: Многие хоккейные эксперты ждут от «Монреаля» улучшения результатов по этому сезону, но оно не произойдет одномоментно.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырёх последних поединках не было одержано ни одной победы, а количество травмированных хоккеистов «Монреаля» снова тревожит поклонников этого клуба.

Травмированные игроки: На данный момент времени тренерский штаб «Монреаля» не может рассчитывать на Харви-Пинара, Лайне, Прайса и Уидмана.

Общий тонус клуба: В матче против «Бостона» самый титулованный клуб лиги может рассчитывать лишь на чудо, если хочет победить.

Статистика для ставок

За семь последних матчей клубы не одержали ни одной победы на двоих

В двух из четырех последних матчей между этими клубами были овертаймы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.76, на ничью — 5.00, на гостей — 4.06.

Прогноз: Учитывая кадровые проблемы «Монреаля», победа «Бостона» является практически решенным вопросом

Альтернативный прогноз: Зрители вполне вправе рассчитывать на большое количество заброшенных шайб с обеих сторон

Ставка: П1 с коэффициентом 1.76

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88