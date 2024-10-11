«Бостон»
Турнирное положение: После одного сыгранного матча в исполнении «Бостона» нельзя делать каких-то долгоиграющих выводов, а тем более, если он был проведён против «Флориды».
Последние матчи: Игра получилась задорной и голевой, но чувствовалось, что общая сила состава у «Бостона» чуть ниже, поэтому коллектив Монтгомери все же в итоге проиграл.
Травмированные игроки: Если перед первым матчем регулярного сезона у «Бостона» в списке травмированных числился только Лучич, то сейчас к нему присоединились Пойтрас и Митчелл.
Общий тонус клуба: Практически нет никаких сомнений, что в первом домашнем поединке нового сезона «Монреаль» уедет из Массачусетса с поражением, а может даже и разгромным.
«Монреаль»
Турнирное положение: Многие хоккейные эксперты ждут от «Монреаля» улучшения результатов по этому сезону, но оно не произойдет одномоментно.
Последние матчи: В четырёх последних поединках не было одержано ни одной победы, а количество травмированных хоккеистов «Монреаля» снова тревожит поклонников этого клуба.
Травмированные игроки: На данный момент времени тренерский штаб «Монреаля» не может рассчитывать на Харви-Пинара, Лайне, Прайса и Уидмана.
Общий тонус клуба: В матче против «Бостона» самый титулованный клуб лиги может рассчитывать лишь на чудо, если хочет победить.
Статистика для ставок
- За семь последних матчей клубы не одержали ни одной победы на двоих
- В двух из четырех последних матчей между этими клубами были овертаймы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.76, на ничью — 5.00, на гостей — 4.06.
Прогноз: Учитывая кадровые проблемы «Монреаля», победа «Бостона» является практически решенным вопросом
- 2.00ЦСКА — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Металлург Мг — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.30Нью-Джерси — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Зрители вполне вправе рассчитывать на большое количество заброшенных шайб с обеих сторон
Ставка: П1 с коэффициентом 1.76
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88