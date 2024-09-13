В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Барыс Арене» 13 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барыс»

Турнирное положение: Астанинская команда стартовала крайне неудачно, заняв 11-е место в Восточной конференции. В трех встречах она набрала три очка, но не выиграла ни разу.

Проблемы казахов, как сезонами ранее, заключаются в слабой обороне. В дебюте регулярки «Барыс» пропустил 11 шайб при 3 забитых, что является одним из худших показателей на Востоке в данный момент.

Последние матчи: Первые три встречи сезона завершились поражениями. Единственный набранный балл команда Дэвида Немировского выстрадала, не уступив в основное время «Нефтехимику» (1:2 ОТ).

Следующие два матча оказались провальными как в контексте содержания игры, так и в понимании итогового результата: сперва «Барыс» был разгромлен «Трактором» (1:4), а затем — «Амуром» (1:5).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Не сыграют: Предстоящую встречу пропустят Владислав Кодола и Батырлан Муратов.

Состояние команды: После серии неудачных матчей команде требуется найти баланс между атакой и обороной. Немировский и его тренерский штаб должны сфокусироваться на организации защиты, чтобы в ближайшее время можно было рассчитывать хоть на какой-то успех.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минская команда стартовала значительно лучше, чем их будущие соперники, поднявшись на 4-е место в Западной конференции. В трех встречах белорусы набрали 4 очка.

За стартовый отрезок нового сезона «Динамо» Минск забило 10 голов, в то время как 6 пропущенных шайб традиционно указывают на некоторые проблемы в обороне. Впрочем, для «зубров» это не является чем-то сенсационным.

Последние матчи: В новый чемпионат команда Дмитрия Квартальнова вошла по-настоящему ярко: на домашней территории она одержала крупную победу над «Амуром» (3:0).

В следующем матче динамовцы потерпели поражение от «Спартака» (2:5). В последней встрече «Динамо» Минск оформило вторую уверенную победу: удачно белорусы попали в гости к «Витязю» (5:1).

Не сыграют: Значимые потери в составе минского клуба отсутствуют.

Состояние команды: «Динамо» Минск на данном этапе сезона выглядит крепче многих конкурентов своего сегмента. В матчах вроде предстоящего команда Квартальнов не станет снижать атакующее давление, рассматривая таких соперников с точки зрения обязательных двух очков.

Статистика для ставок

В стартовых трех матчах результативность «Барыса» ограничивалась одним голом

Минчане одержали победу в четырех последних очных встречах

«Динамо» Минск забрасывало в ворота «Барыса» минимум 3 шайбы в трех личных встречах из последних четырех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 3.08, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 2.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Ссылаясь на текущую форму и результаты, становится очевидно, что у «Динамо» Минск больше шансов на победу. «Барыс» продолжает испытывать трудности в защите, а белорусы явно не будут против того, чтобы в гостях продемонстрировать весь свой атакующий потенциал.

Ставка: Победа «Динамо» Минск с форой (-1) за 2.45.

Прогноз: С учетом сравнительно высокой результативности шансы на яркую событийность в плане заброшенных шайб являются достаточно высокими.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.10.