В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «КиБанк Арене» 04 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Баффало» — «Виннипег»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Баффало»

Турнирное положение: Последние результаты «Баффало» хоть как-то радуют душу поклонников этой франшизы, но место в конференции у «клинков» бесперспективное.

Последние матчи: За пять последних поединков клуб из штата Нью-Йорк проиграл всего лишь один матч, который пришёлся на игру против мощной «Флориды».

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Травмированные игроки: На данный момент времени Гранато не может рассчитывать на Самуэльссона и Куинна. Под вопросом участие Джонсона в предстоящей игре.

Общий тонус клуба: Предстоящая игра против одного из лидеров Запада не будет простой, но у хозяев есть шансы на очки.

«Виннипег»

Турнирное положение: Хоккеисты «Виннипега» продолжают пребывать в солидном тонусе, поскольку вся борьба за победу в конференции ещё впереди.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Подопечные Боунесса потерпели всего лишь одну неудачу за шесть последних сыгранных матчей, что говорит о полной готовности продолжать побеждать.

Травмированные игроки: Тренерский штаб не может рассчитывать на Виларди, который лечится от травмы нижней части тела, а также Диллона, находящегося на больничном из-за простуды.

Общий тонус клуба: С «Баффало» на льду противника шутки плохи. Если гости не возьмут инициативу в свои руки с начала игры, то их вполне может подкараулить поражение.

Статистика для ставок

«Баффало» за пять последних матчей проиграл всего лишь один раз

«Виннипег» выиграл два последних матча на территории «Баффало»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.03, на ничью — 4.69, на гостей — 2.12.

Прогноз: «Виннипег» не отдаст победу сопернику в этой игре.

Альтернативный прогноз: Матч не ожидается результативным.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.72.