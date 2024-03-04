«Баффало»
Турнирное положение: Последние результаты «Баффало» хоть как-то радуют душу поклонников этой франшизы, но место в конференции у «клинков» бесперспективное.
Последние матчи: За пять последних поединков клуб из штата Нью-Йорк проиграл всего лишь один матч, который пришёлся на игру против мощной «Флориды».
Баффало — Виннипег: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: На данный момент времени Гранато не может рассчитывать на Самуэльссона и Куинна. Под вопросом участие Джонсона в предстоящей игре.
Общий тонус клуба: Предстоящая игра против одного из лидеров Запада не будет простой, но у хозяев есть шансы на очки.
«Виннипег»
Турнирное положение: Хоккеисты «Виннипега» продолжают пребывать в солидном тонусе, поскольку вся борьба за победу в конференции ещё впереди.
Последние матчи: Подопечные Боунесса потерпели всего лишь одну неудачу за шесть последних сыгранных матчей, что говорит о полной готовности продолжать побеждать.
Травмированные игроки: Тренерский штаб не может рассчитывать на Виларди, который лечится от травмы нижней части тела, а также Диллона, находящегося на больничном из-за простуды.
Общий тонус клуба: С «Баффало» на льду противника шутки плохи. Если гости не возьмут инициативу в свои руки с начала игры, то их вполне может подкараулить поражение.
Статистика для ставок
- «Баффало» за пять последних матчей проиграл всего лишь один раз
- «Виннипег» выиграл два последних матча на территории «Баффало»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.03, на ничью — 4.69, на гостей — 2.12.
Прогноз: «Виннипег» не отдаст победу сопернику в этой игре.
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Альтернативный прогноз: Матч не ожидается результативным.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.72.