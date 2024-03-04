ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Спартак»Устояли и без Промеса. «Спартак» не дал «Зениту» воспользоваться осечкой «Краснодара» Игорь Колыванов«В Европе русские тренеры никому не нужны». Игорь Колыванов — о возобновлении РПЛ, интриге в Серии А и неприятностях «Спартака» Квинси Промес Допрыгались. Промесу грозит тюрьма, «Спартаку» — провальная концовка сезона
  • 03:02
    • Розенстрайк нанес Газиеву первое поражение в карьере
  • 01:04
    • «Реал» ушел от поражения в матче с «Валенсией»
  • 00:55
    • «Марсель» разгромил в гостях «Клермон»
  • 00:50
    • «Торино» и «Фиорентина» сыграли безголевую ничью
  • 22:28
    • «Вольфсбург» уступил «Штутгарту» в результативном матче
    Все новости спорта

    «Баффало» доставит проблемы «Виннипегу»?

    «Баффало» — «Виннипег». Ставка (к. 2.12), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 04 марта 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Баффало Сэйбрз Прогнозы на Виннипег Джетс
    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Виннипег»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Баффало»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «КиБанк Арене» 04 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Баффало» — «Виннипег»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 04 Марта 2024 года

    «Баффало»

    Турнирное положение: Последние результаты «Баффало» хоть как-то радуют душу поклонников этой франшизы, но место в конференции у «клинков» бесперспективное.

    Последние матчи: За пять последних поединков клуб из штата Нью-Йорк проиграл всего лишь один матч, который пришёлся на игру против мощной «Флориды».

    Баффало — Виннипег: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.004.602.05Бонус$9500
    •

    Травмированные игроки: На данный момент времени Гранато не может рассчитывать на Самуэльссона и Куинна. Под вопросом участие Джонсона в предстоящей игре.

    Общий тонус клуба: Предстоящая игра против одного из лидеров Запада не будет простой, но у хозяев есть шансы на очки.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Хоккеисты «Виннипега» продолжают пребывать в солидном тонусе, поскольку вся борьба за победу в конференции ещё впереди.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Подопечные Боунесса потерпели всего лишь одну неудачу за шесть последних сыгранных матчей, что говорит о полной готовности продолжать побеждать.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб не может рассчитывать на Виларди, который лечится от травмы нижней части тела, а также Диллона, находящегося на больничном из-за простуды.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Общий тонус клуба: С «Баффало» на льду противника шутки плохи. Если гости не возьмут инициативу в свои руки с начала игры, то их вполне может подкараулить поражение.

    Статистика для ставок

    • «Баффало» за пять последних матчей проиграл всего лишь один раз

    • «Виннипег» выиграл два последних матча на территории «Баффало»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.03, на ничью — 4.69, на гостей — 2.12.

    Прогноз: «Виннипег» не отдаст победу сопернику в этой игре.

    Альтернативный прогноз: Матч не ожидается результативным.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.12.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.72.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Финикс — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Де Минор — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Пари НН — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Верона — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Волгарь — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Акрон — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вильярреал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Брест — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Виннипег» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Баффало» доставит проблемы «Виннипегу»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры