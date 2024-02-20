В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» сохраняет теоретические шансы на попадание в первую тройку в Западной конференции, хотя его нынешняя — четвертая — позиция кажется наиболее вероятным вариантом завершения сезона.

В 65 матчах столичная команда набрала 84 очка, а дистанция между третьим «Локомотивом» составляет 5 баллов при равенстве проведенных встреч. На 6 очков красно-белые опережают «Северсталь», которая имеет игру в запасе.

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Последние матчи: Первая половина текущего месяца оказалась для «Спартака» максимально плодотворной. Команда добилась четырех подряд побед — над «Автомобилистом» (3:0), «Авангардом» (5:3), «Барысом» (4:1) и «Локомотивом» (5:1).

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Однако два последних матча красно-белые провалили. И если на льду «Северстали» команда Алексея Жамнова пыталась оказать какое-то сопротивление (2:4), то на домашнем катке она в одну калитку влетела «Ак Барсу» (0:3).

Не сыграют: Из-за повреждений предстоящую игру пропустят вратарь Патрик Рыбар, защитник Джоуи Кин, а также нападающие Андрей Локтионов и Иван Морозов.

Состояние команды: На финишной черте регулярки «Спартак» не преследует никаких турнирных целей. Его единственная задача — войти в нормальный тонус перед плей-офф. Последние матчи показали, что команде Жамнова предстоит еще много работы в этом направлении.

«Торпедо»

Турнирное положение: Утратив пятое место в таблице Запада, нижегородцы, кажется, совсем расклеились. Сейчас команда занимает шестую строчку в таблице и стремительно отдаляется от зоны топ-5.

В 65 матчах «Торпедо» набрало 74 очка, а разрыв между «Северсталью» увеличился до 4 баллов с учетом игры череповчан в запасе. Всего 3 очка отделяют клуб из Нижнего от седьмого ЦСКА, который также провел на одну встречу меньше.

Последние матчи: В 11 предыдущих встречах торпедовцы выиграли дважды. Их последняя победа датирована 9 февраля. В тот день нижегородцы дома разобрались с «Сочи» (5:3).

С 11-го числа и на момент публикации команда Игоря Ларионова потерпела четыре подряд поражения. Очередная минусовая партия началась с игры с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ), после которой «Торпедо» дважды проиграло «Сочи» (2:3, 1:3) и безуспешно съездило на новую арену СКА (3:4).

Не сыграют: Защитник Кирилл Кирсанов — единственный, кто не поможет «Торпедо» в предстоящем матче из-за травмы.

Состояние команды: «Торпедо» мирится с тем, что текущий сезон предстоит заканчивать на шестом месте. Но если нынешний игровой кризис затянется на более продолжительный период, нижегородцы могут потерять даже то, что имеют. А в преддверии плей-офф это не самый лучший расклад.

Статистика для ставок

«Торпедо» потерпело шесть подряд поражений в гостях, только раз забив больше двух голов

«Спартак» забросил от трех и более шайб в четырех встречах из последних шести

В нынешнем сезоне красно-белые одержали две домашние победы над «Торпедо» из двух возможных

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.06, ничья — в 4.30, а победа «Торпедо» — в 2.98.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 1.97.

Прогноз: Текущая форма «Спартака», безусловно, вызывает вопросы, но у «Торпедо» дела обстоят хуже по всем направлениям. С учетом того, что у нижегородцев не идет игра, москвичи будут бесспорными фаворитами домашнего матча.

Ставка: «Спартак» победит + ТБ 4.5 за 2.55.

Прогноз: Торпедовцы сейчас пропускают много, поэтому в очередной встрече «Спартак» может разыграть результативную партию.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 1.85.