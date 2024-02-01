В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В 57 играх «Салават Юлаев» заработал 77 баллов, еще надежнее закрепившись на третьем месте в таблице Востока, имея 6-очковое преимущество над «Ладой» и ближайшими преследователями.

Последние матчи: Во второй половине января «Салават Юлаев» выдал беспроигрышную партию, состоявшую из четырех матчей подряд. Ни разу за этот период он не пропустил больше двух голов.

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Цикл успешных результатов «Салавата Юлаева» был прерван 28-го числа в гостевой встрече с «Адмиралом» (4:5 ОТ). Но уже на следующий день команда Виктора Козлова взяла реванш (2:1).

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Не сыграют: Нападающий Глеб Кузьмин — травма.

Состояние команды: Остаток сезона «Салават Юлаев» проведет в надежде на ошибки «Авангарда» и «Металлурга» Мг, что улучшило бы его положение в контексте борьбы за лидерство, в то время как третья позиция, кажется, уже и так надежно за ним забетонирована.

«Лада»

Турнирное положение: По итогам 59 матчей «Лада» поднялась на четвертую строчку в таблице Востока. Набрав 71 очко, она опередила сразу трех конкурентов — «Ак Барс», «Трактор» и «Автомобилист» — на один балл.

Последние матчи: После необъяснимого провала в домашней игре с «Сочи» в начале прошлой недели (3:4 Б) «Лада» выдала две «сухие» победы, что в последнее время стало для нее привычным делом.

С образцовой игрой на своей половине площадки команда Олега Браташа обыграла «Барыс» (2:0) и «Нефтехимик» (2:0). Но в следующем матче с нижнекамцами «Лада» забыла об обороне и выдала результативное безумие, которое, правда, закончилось ее поражением (3:4 ОТ).

Не сыграют: Нападающий Алексей Ожгихин — травма.

Состояние команды: По-прежнему «Лада» остается претендентом на место в топ-4, несмотря на высокую густоту в таблице Востока. И впереди у нее будут матчи, с помощью которых можно улучшить турнирную ситуацию. Однако предстоящая встреча в Уфе едва ли относится к категории «проходных».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.78, ничья — в 4.30, а победа «Лады» — в 3.85.

На данном этапе сезона команда Виктора Козлова производит впечатление более собранной и морально готовой к победам вдолгую , если делать сравнение с «Ладой», которая чаще выстреливает лишь эпизодически.

На домашнем льду «Салават», безусловно, постарается завладеть инициативой и территорией, а затем забросить несколько шайб, которых хватило бы для победы. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит за 2.25.

«Лада» — это дерзкая команда, которая гарантированно окажет сопротивление. Тем не менее уфимцы по-прежнему хороши (почти всегда) в обороне, что позволит им избежать критических ситуаций по ходу встречи. Наш альтернативный прогноз — «Салават Юлаев» не проиграет ни одного периода за 2.10.