ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зимний Кубок РПЛСуррогат еврокубков. «Спартак» поборется за трофей в ОАЭ, «Зенит» — в Катаре Виктор ОсимхенСледующий клуб Осимхена: «Реал», «Челси» или «ПСЖ»? Эдди Нкетиа и Букайо Сака«Ноттингем Форест» — «Арсенал» 1:2. Онлайн
  • 01:04
    • Сборная Марокко проиграла ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки
  • 00:26
    • «Арсенал» одолел «Ноттингем Форест»
  • 22:28
    • В «Зените» определились с будущим Вендела и Клаудиньо
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» добьется победу в скромной по результативности встрече?

    «Салават Юлаев» — «Лада». Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 1 февраля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Ладу
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Лада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Ефремов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Хоккей. КХЛ 01 Февраля 2024 года

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: В 57 играх «Салават Юлаев» заработал 77 баллов, еще надежнее закрепившись на третьем месте в таблице Востока, имея 6-очковое преимущество над «Ладой» и ближайшими преследователями.

    Последние матчи: Во второй половине января «Салават Юлаев» выдал беспроигрышную партию, состоявшую из четырех матчей подряд. Ни разу за этот период он не пропустил больше двух голов.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Лада

    1X2Новым игрокам
  • 1.774.404.10Бонус$9500
    •

    Цикл успешных результатов «Салавата Юлаева» был прерван 28-го числа в гостевой встрече с «Адмиралом» (4:5 ОТ). Но уже на следующий день команда Виктора Козлова взяла реванш (2:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Глеб Кузьмин — травма.

    Состояние команды: Остаток сезона «Салават Юлаев» проведет в надежде на ошибки «Авангарда» и «Металлурга» Мг, что улучшило бы его положение в контексте борьбы за лидерство, в то время как третья позиция, кажется, уже и так надежно за ним забетонирована.

    «Лада»

    Турнирное положение: По итогам 59 матчей «Лада» поднялась на четвертую строчку в таблице Востока. Набрав 71 очко, она опередила сразу трех конкурентов — «Ак Барс», «Трактор» и «Автомобилист» — на один балл.

    Последние матчи: После необъяснимого провала в домашней игре с «Сочи» в начале прошлой недели (3:4 Б) «Лада» выдала две «сухие» победы, что в последнее время стало для нее привычным делом.

    С образцовой игрой на своей половине площадки команда Олега Браташа обыграла «Барыс» (2:0) и «Нефтехимик» (2:0). Но в следующем матче с нижнекамцами «Лада» забыла об обороне и выдала результативное безумие, которое, правда, закончилось ее поражением (3:4 ОТ).

  • Новые участники плей-офф, провальная кампания «Сибири», серия поражений «Амура»
  • КХЛ: обзор 20-й игровой недели
  • 29/01/2024

    • Не сыграют: Нападающий Алексей Ожгихин — травма.

    Состояние команды: По-прежнему «Лада» остается претендентом на место в топ-4, несмотря на высокую густоту в таблице Востока. И впереди у нее будут матчи, с помощью которых можно улучшить турнирную ситуацию. Однако предстоящая встреча в Уфе едва ли относится к категории «проходных».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.78, ничья — в 4.30, а победа «Лады» — в 3.85.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На данном этапе сезона команда Виктора Козлова производит впечатление более собранной и морально готовой к победам вдолгую, если делать сравнение с «Ладой», которая чаще выстреливает лишь эпизодически.

    На домашнем льду «Салават», безусловно, постарается завладеть инициативой и территорией, а затем забросить несколько шайб, которых хватило бы для победы. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит за 2.25.

    «Лада» — это дерзкая команда, которая гарантированно окажет сопротивление. Тем не менее уфимцы по-прежнему хороши (почти всегда) в обороне, что позволит им избежать критических ситуаций по ходу встречи. Наш альтернативный прогноз — «Салават Юлаев» не проиграет ни одного периода за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бостон — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Атланта — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Сврчина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бахрейн — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Трактор — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Иран — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салават Юлаев» — «Лада»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» добьется победу в скромной по результативности встрече?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры