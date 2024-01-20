«Оттава»
«Оттава» проводит крайне слабый сезон, который уже никак не исправить. Даже смена тренера не особо сильно встряхнула сильный по составу клуб.
Кого-нибудь из слабых на последнем месте Востока к экватору регулярного сезона можно было представить, но только не «Сенаторз».
Правда за три последних поединка удалось выиграть аж два раза. Если победа над «Сан-Хосе» была вполне прогнозируема, то матч против «Монреаля» был выигран по чистой случайности.
Встреча против «Виннипега» обречена на поражение, поскольку ровный состав гостей растерзает оборону «Оттавы» в лохмотья.
«Виннипег»
«Виннипег» продолжает мощно выглядеть в этом регулярном чемпионате, но особых предпосылок к такому прорыву не было.
Боунесс просто хорошо разобрался со слабыми сторонами всех своих игроков и постарался раскрыть в них новые сильные стороны.
Все это привело к тому, что по потерянным очкам «Джетс» возглавляют западную конференцию и уступать кому-то трон они не собираются.
Хоть недавно «реактивщики» у умудрили проиграть не самой сильной «Филадельфии», но в матче против «Оттавы» они не отдадут инициативу ни на секунду.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.93, на ничью — 4.69, на гостей — 2.17.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Виннипег» не даст сопернику ни единого шанса.
Альтернативный прогноз: Игра будет скромна на заброшенные шайбы.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.17.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.16.