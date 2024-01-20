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    «Виннипег» победит в столице Канады с закрытыми глазами

    «Оттава» — «Виннипег». Ставка (к. 2.17), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Виннипег»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Канадиан Тайр Центре» 20 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Оттава» — «Виннипег»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Оттава»

    «Оттава» проводит крайне слабый сезон, который уже никак не исправить. Даже смена тренера не особо сильно встряхнула сильный по составу клуб.

    Кого-нибудь из слабых на последнем месте Востока к экватору регулярного сезона можно было представить, но только не «Сенаторз».

    Правда за три последних поединка удалось выиграть аж два раза. Если победа над «Сан-Хосе» была вполне прогнозируема, то матч против «Монреаля» был выигран по чистой случайности.

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    Встреча против «Виннипега» обречена на поражение, поскольку ровный состав гостей растерзает оборону «Оттавы» в лохмотья.

    «Виннипег»

    «Виннипег» продолжает мощно выглядеть в этом регулярном чемпионате, но особых предпосылок к такому прорыву не было.

    Боунесс просто хорошо разобрался со слабыми сторонами всех своих игроков и постарался раскрыть в них новые сильные стороны.

    Все это привело к тому, что по потерянным очкам «Джетс» возглавляют западную конференцию и уступать кому-то трон они не собираются.

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    Хоть недавно «реактивщики» у умудрили проиграть не самой сильной «Филадельфии», но в матче против «Оттавы» они не отдадут инициативу ни на секунду.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.93, на ничью — 4.69, на гостей — 2.17.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Виннипег» не даст сопернику ни единого шанса.

    Альтернативный прогноз: Игра будет скромна на заброшенные шайбы.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.17.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.16.

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    «Оттава» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» победит в столице Канады с закрытыми глазами
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