В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Канадиан Тайр Центре» 20 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Оттава» — «Виннипег»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Оттава»

«Оттава» проводит крайне слабый сезон, который уже никак не исправить. Даже смена тренера не особо сильно встряхнула сильный по составу клуб.

Кого-нибудь из слабых на последнем месте Востока к экватору регулярного сезона можно было представить, но только не «Сенаторз».

Правда за три последних поединка удалось выиграть аж два раза. Если победа над «Сан-Хосе» была вполне прогнозируема, то матч против «Монреаля» был выигран по чистой случайности.

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Встреча против «Виннипега» обречена на поражение, поскольку ровный состав гостей растерзает оборону «Оттавы» в лохмотья.

«Виннипег»

«Виннипег» продолжает мощно выглядеть в этом регулярном чемпионате, но особых предпосылок к такому прорыву не было.

Боунесс просто хорошо разобрался со слабыми сторонами всех своих игроков и постарался раскрыть в них новые сильные стороны.

Все это привело к тому, что по потерянным очкам «Джетс» возглавляют западную конференцию и уступать кому-то трон они не собираются.

Хоть недавно «реактивщики» у умудрили проиграть не самой сильной «Филадельфии», но в матче против «Оттавы» они не отдадут инициативу ни на секунду.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.93, на ничью — 4.69, на гостей — 2.17.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Виннипег» не даст сопернику ни единого шанса.

Альтернативный прогноз: Игра будет скромна на заброшенные шайбы.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.17.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.16.