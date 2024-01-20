«Чикаго»
О «Чикаго» можно говорить только в грустных тонах, поскольку перспектив в таком клубе на данный момент времени совсем никаких не видно.
Одним Бедардом сыт не будешь, а реально классный и талантливых партнёров по нападению и в помине не просматривается.
Коэффициенты матча Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс
Тем более вал травм также скосил «ястребов», и если они побеждают, то там довольно высокая доля удачи. Хотя в последнем матче против ещё худшего «Сан-Хосе» удалось победить заслуженно.
В предстоящим поединок против «островитян» хозяевам ничего хорошего не светит. Даже если брать во внимание их импульсивную игру по сезону.
«Нью-Йорк Айлендерс»
Ещё неделю назад «Нью-Йорк Айлендерс» размещался на третьей строчке в своей конференции, а сейчас замывает восьмерку.
Стоило проиграть пять последних встреч из шести, и ты почти за бортом плей-офф. Недовольство болельщиков Ламбертом вполне оправдано.
Но и не совсем понятно, чем были заняты лидеры клуба в последних играх, когда нужно было забрасывать шайбы, а не пропускать их.
Если гости проиграют «Чикаго», то это будет подпись под тем, что тренерский штаб не справляется с задачами на сезон.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.22, на ничью — 5.00, на гостей — 1.73.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости не имеют право проиграть в этой встрече.
Альтернативный прогноз: Во матче не будет много голов.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.73.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.99.