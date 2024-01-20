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    «Островитяне» победят в Иллинойсе?

    «Чикаго» — «Нью-Йорк Айлендерс». Ставка (к. 1.73), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Нью-Йорк Айлендерс»
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    «Нью-Йорк Айлендерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 20 января. Начало встречи — в 04:30 мск. «Чикаго» — «Нью-Йорк Айлендерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 20 Января 2024 года

    «Чикаго»

    О «Чикаго» можно говорить только в грустных тонах, поскольку перспектив в таком клубе на данный момент времени совсем никаких не видно.

    Одним Бедардом сыт не будешь, а реально классный и талантливых партнёров по нападению и в помине не просматривается.

    Коэффициенты матча Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс

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  • 4.054.801.68Бонус$9500
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    Тем более вал травм также скосил «ястребов», и если они побеждают, то там довольно высокая доля удачи. Хотя в последнем матче против ещё худшего «Сан-Хосе» удалось победить заслуженно.

    Все прогнозы на НХЛ

    В предстоящим поединок против «островитян» хозяевам ничего хорошего не светит. Даже если брать во внимание их импульсивную игру по сезону.

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Ещё неделю назад «Нью-Йорк Айлендерс» размещался на третьей строчке в своей конференции, а сейчас замывает восьмерку.

    Стоило проиграть пять последних встреч из шести, и ты почти за бортом плей-офф. Недовольство болельщиков Ламбертом вполне оправдано.

    Но и не совсем понятно, чем были заняты лидеры клуба в последних играх, когда нужно было забрасывать шайбы, а не пропускать их.

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    Если гости проиграют «Чикаго», то это будет подпись под тем, что тренерский штаб не справляется с задачами на сезон.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.22, на ничью — 5.00, на гостей — 1.73.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости не имеют право проиграть в этой встрече.

    Альтернативный прогноз: Во матче не будет много голов.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.73.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.99.

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    «Чикаго» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Островитяне» победят в Иллинойсе?
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