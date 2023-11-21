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    «Амуру» хватит сил на реванш во втором дерби Дальнего Востока?

    «Амур» — «Адмирал». Ставка и прогноз (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Адмирал»
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    Александр Брынцев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Платинум Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Амур»

    В отличие от своего дальневосточного соперника, «Амур» в текущем сезоне имеет реальные шансы попасть в плей-офф. На данном этапе регулярки он ведет активную борьбу за восьмую строчку сразу с несколькими конкурентами.

    В 32 матчах «Амур» набрал 30 очков, с которыми опустился на десятую строчку в Восточной конференции. На 3 балла при равенстве проведенных встреч он отстает от восьмой «Сибири» и разницу в одно очко уступает девятому «Нефтехимику».

    Форма хабаровчан в последних матчах вызывает вопросы: команда Андрея Мартемьянова смогла набрать всего 2 очка в пяти предыдущих встречах. Произошло это на «Платинум Арене», куда в гости приехало «Торпедо» (4:3).

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    После игры с нижегородцами «Амур» потерпел три подряд поражения, забросив за этот период всего одну шайбу. Крайне слабые показатели хабаровчане выдали в матчах с ЦСКА (1:2), «Нефтехимиком» (0:4) и «Адмиралом» (0:2).

    «Адмирал»

    «Адмирал», хоть и добился победы в очном матче, менее удачлив, чем его соперник. Команда систематически терпит поражения, очень редко в последнее время выигрывает и без шансов на скорое продвижение торчит на дне таблицы Востока.

    На последнем месте «Адмирал» находится с 20 очками в активе после 30 матчей. На 5 баллов он отстает от 11-го «Барыса», что сейчас является сомнительным утешением. От зоны первой восьмерки аутсайдер конференции дистанцировался на 11 очков.

    Последний раз «Адмирал» по-настоящему приятно удивил 8 ноября. В тот день он разгромил «Локомотив» (5:2). Но за домашней встречей с ярославцами последовала более привычная серия — серия поражений.

    Команда Леонида Тамбиева проиграла «Торпедо» (0:3), «Автомобилисту» (3:4 Б, 0:3) и «Авангарду» (1:2 Б). Последний матч прошел в Хабаровске, где «Адмирал» всухую разделался с «Амуром» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.00, а на победу «Адмирала» — 3.30.

    Домашний матч в рамках принципиального дерби «Амур» явно планировал провести иначе, но нулевая реализация при тотальном преимуществе по броскам в створ дала свой отрицательный эффект.

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    Безусловно, во второй встрече хабаровчане погонятся за реваншем, а перед этим команда Андрея Мартемьянова поработает над завершением атак. К счастью, в их составе хватает высококлассных форвардов, способных извлечь пользу из ошибок.

    Во втором подряд матче «Адмиралу» повезет меньше. Хозяева будут заряжены с новой силой. Наши прогноз и ставка — «Амур» победит за 2.02.

    Как и в прошлой встрече, предстоящая вряд ли окажется насыщенной в плане заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4.5 за 1.86.

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    «Амур» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Амуру» хватит сил на реванш во втором дерби Дальнего Востока?
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