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    Победная серия «Металлурга» Мг сохранит свою актуальность

    «Сибирь» — «Металлург» Мг. Ставка и прогноз (к. 2.15) на хоккейный матч КХЛ 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Металлург» Мг
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    Архип Неколенко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Ноября 2023 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Сибирь»

    Относительно недавно «Сибирь» имела неплохие успехи в рамках неутихающей борьбы за место в первой восьмерке. Однако последние результаты усложнили этот процесс, хотя — на фоне провалов конкурентов — ничего глобально не испортили.

    В 30 матчах «Сибирь» набрала 31 очко, с которым поднялась на восьмое место в Восточной конференции. Теперь на один балл она опережает «Амур» и «Нефтехимик» с учетом того, что хабаровчане (на момент написания прогноза) провели на игру меньше.

    Коэффициенты матча Сибирь — Металлург Мг

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    Со своим будущим соперником команда Дэвида Немировского встречалась относительно недавно, 8 ноября, в Магнитогорске. Тот гостевой матч новосибирцы провалили по всем параметрам, проиграв «Металлургу» Мг крупно (3:6).

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    За упомянутым выездом последовала домашняя серия, которая также стартовала с потери очков. На родном льду «Сибирь» уступила «Локомотиву» (1:2). Зато последний матч команда провела ярко: дома она раскатала «Торпедо» (4:1).

    «Металлург» Мг

    После серии неудач, пережитой неделями ранее, «Металлург» Мг крайне решителен в стремлении вернуть все, что было потеряно. В частности, лидерство на Востоке, которое на пару недель забрала себе сенсационная «Лада».

    Однако благодаря последним матчам магнитогорцы отвоевывают ранее утраченные позиции. Так, команда вернулась на первую строчку в Восточной конференции с 42 баллами в активе. На одно очко она оторвалась от «Лады» при равенстве проведенных встреч.

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    • В матче 31 октября команда Андрея Разина добилась волевой победы над «Барысом» (3:2). В тот день стартовала текущая беспроигрышная серия магнитогорцев, которая разрослась до пяти встреч.

    В каждом матче «Металлург» Мг разделался со своими соперниками в основное время с разницей в 3+ шайбы. Так, «Магнитка» смяла «Динамо» Минск (5:1), «Сибирь» (6:3), «Ак Барс» (3:0) и снова «Динамо» Минск (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 4.20, а на победу «Металлурга» Мг — 2.15.

    Несмотря на разгром «Торпедо», «Сибирь» — это не тот соперник, которого сейчас нужно бояться «Металлургу» Мг. Команда Андрея Разина набрала потрясающую форму, о чем свидетельствуют ее последние результаты, подкрепленные яркой и продуктивной игрой впереди.

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    Атака магнитогорцев находится в огне, а защита и вратари выручают в нужные моменты. Поэтому баланс сил, безусловно, играет в пользу «Магнитки», которая вряд ли допустит промах в таком матче.

    Шестая подряд победа — это та цель, которой нынешняя команда Андрея Разина вполне может достичь. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 2.15.

    Еще ни разу в рамках текущего беспроигрышного цикла «Магнитка» не забрасывала меньше трех шайб. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.80.

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    «Сибирь» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на хоккей. Победная серия «Металлурга» Мг сохранит свою актуальность
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