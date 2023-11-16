В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Относительно недавно «Сибирь» имела неплохие успехи в рамках неутихающей борьбы за место в первой восьмерке. Однако последние результаты усложнили этот процесс, хотя — на фоне провалов конкурентов — ничего глобально не испортили.

В 30 матчах «Сибирь» набрала 31 очко, с которым поднялась на восьмое место в Восточной конференции. Теперь на один балл она опережает «Амур» и «Нефтехимик» с учетом того, что хабаровчане (на момент написания прогноза) провели на игру меньше.

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Со своим будущим соперником команда Дэвида Немировского встречалась относительно недавно, 8 ноября, в Магнитогорске. Тот гостевой матч новосибирцы провалили по всем параметрам, проиграв «Металлургу» Мг крупно (3:6).

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За упомянутым выездом последовала домашняя серия, которая также стартовала с потери очков. На родном льду «Сибирь» уступила «Локомотиву» (1:2). Зато последний матч команда провела ярко: дома она раскатала «Торпедо» (4:1).

«Металлург» Мг

После серии неудач, пережитой неделями ранее, «Металлург» Мг крайне решителен в стремлении вернуть все, что было потеряно. В частности, лидерство на Востоке, которое на пару недель забрала себе сенсационная «Лада».

Однако благодаря последним матчам магнитогорцы отвоевывают ранее утраченные позиции. Так, команда вернулась на первую строчку в Восточной конференции с 42 баллами в активе. На одно очко она оторвалась от «Лады» при равенстве проведенных встреч.

В матче 31 октября команда Андрея Разина добилась волевой победы над «Барысом» (3:2). В тот день стартовала текущая беспроигрышная серия магнитогорцев, которая разрослась до пяти встреч.

В каждом матче «Металлург» Мг разделался со своими соперниками в основное время с разницей в 3+ шайбы. Так, «Магнитка» смяла «Динамо» Минск (5:1), «Сибирь» (6:3), «Ак Барс» (3:0) и снова «Динамо» Минск (4:1).

Прогноз и ставка

На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 4.20, а на победу «Металлурга» Мг — 2.15.

Несмотря на разгром «Торпедо», «Сибирь» — это не тот соперник, которого сейчас нужно бояться «Металлургу» Мг. Команда Андрея Разина набрала потрясающую форму, о чем свидетельствуют ее последние результаты, подкрепленные яркой и продуктивной игрой впереди.

Атака магнитогорцев находится в огне, а защита и вратари выручают в нужные моменты. Поэтому баланс сил, безусловно, играет в пользу «Магнитки» , которая вряд ли допустит промах в таком матче.

Шестая подряд победа — это та цель, которой нынешняя команда Андрея Разина вполне может достичь. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 2.15.

Еще ни разу в рамках текущего беспроигрышного цикла «Магнитка» не забрасывала меньше трех шайб. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.80.