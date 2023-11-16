В рамках Глобальной серии НХЛ «Оттава» сыграет с «Детройтом». Матч пройдет на «Авичи-Арене» в Стокгольме 16 ноября. Начало встречи — в 22:00 мск. «Оттава» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

Перспективный клуб из канадской провинции Онтарио проводит очередной сезон в рамках перестройки. И пока он вряд ли может всерьез кем-то рассматриваться в контексте борьбы за место в кубковой зоне.

В 13 матчах «Оттава» смогла набрать всего 12 очков, с которыми занимает 15-е место на Востоке. Столько же баллов имеет 16-й «Коламбус», спасающий ее от статуса главного неудачника конференции. От зоны первой восьмерки «Сенаторз» отделают 4 очка.

Несмотря на скромные показатели по набранным баллам, в последних матчах «Сенаторз» имели локальные успехи. В частности, на прошлой неделе команда Ди Джея Смита разгромила «Торонто» на его же катке в принципиальном дерби провинции (6:3).

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За матчем с «Лифс» последовала домашняя игра с «Ванкувером», в которой «Оттава» была разгромлена (2:5). Но перед выездом в Стокгольм команда Смита провела яркую встречу с «Калгари», которому — при родных трибунах — не оставила ни малейшего шанса (4:1).

«Детройт»

Команда из одноименного города в штате Мичиган провернула несколько хороших сделок, точечно усилив проблемные позиции. И если в дебюте сезона это дало взрывной эффект, то сейчас результаты «Ред Уингз» откатились к более привычным нормам.

В 15 матчах «Детройт» набрал 18 очков. Благодаря мощному запасу, сделанному в дебюте регулярки, он занимает пятое место на Востоке. Столько же баллов заработали четвертый «Вашингтон», а также идущие ниже «Каролина» и «Торонто».

На начальном этапе чемпионата «Ред Уингз» провели 5-матчевую победную серию, которая запомнилась беспощадной атакой: команда Дерека Лалонда забрасывала от четырех шайб и более в каждой игре, а в четырех встречах она разгромила соперников с разницей в 3+ гола.

Но после мощнейшей во всех смыслах серии наступила более суровая реальность: в девяти следующих матчах «Детройт» добился всего трех побед. Последняя была оформлена днями ранее, 11 ноября. В тот день «Ред Уингз» одержали верх над «Коламбусом» (5:4).

Прогноз и ставка

На победу «Оттавы» букмекеры дают коэффициент 2.31, на ничью — 4.30, а на победу «Детройта» — 2.55.

На начальном этапе регулярного сезона «Детройт» обозначил себя в качестве одного из кандидатов на выход в плей-офф. Однако последние результаты явно не вписываются в эти цели, поэтому матчи с соперниками вроде «Оттавы» — это отличная возможность достать важнейшие очки.

«Сенаторз» — крепкие ребята, которые моментами выдают зрелищные матчи, но на дистанции играют слабо , поэтому для «Ред Уингз» соперник такого калибра вряд ли станет серьезной угрозой.

На фоне динамичной борьбы в Восточной конференции команду Дерека Лалонда устраивает исключительно победа. Игровые ресурсы для достижения такого результата у нее имеются. Наши прогноз и ставка — «Детройт» победит в матче за 2.10.

В очном матче сойдутся команды, любящие открытый и высокоскоростной хоккей. Очевидно, что в Стокгольме они захотят представить свой бренд с лучшей стороны. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 6.5 за 2.14.