В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 15 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

Клуб из одноименного города в штате Миссури был одним из тех, кто выдал рваный старт сезона: «Сент-Луис» добивался одной победы, за которой следовала потеря очков. Но в последних матчах ситуация заметно улучшилась.

В 13 играх «Сент-Луис» заработал 15 очков, поднявшись на восьмую строчку в Западной конференции. Всего один балл — при равенстве проведенных встреч — отделяет его от пятого «Колорадо».

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В матче с «Тампой-Бэй» команда Крейга Беруби получит ощутимое преимущество, обусловленное игрой на домашнем катке, где «Блюз» добились трех побед в четырех предыдущих встречах.

Все прогнозы на НХЛ

В рамках серии матчей в «Энтерпрайзе» «Сент-Луис» обыграл «Нью-Джерси» (4:1) и «Монреаль» (6:3), уступил «Виннипегу» (2:5) и одержал верх над «Аризоной» (2:1). Последнюю встречу «Блюз» провели на катке «Колорадо», где не оставили «Эвеланш» ни малейшего шанса на спасение (8:2).

«Тампа-Бэй»

Со старта сезона «Тампа-Бэй» не впечатляет. Несмотря на эпизодические успехи в гонке за места в первой восьмерке, ее результаты едва ли соответствуют высокому статусу: в 15 матчах «Лайтнинг» потерпели 9 поражений.

На данный момент «Тампа-Бэй» занимает восьмое место в Восточной конференции с 16 очками на счету. Такое же количество баллов набрал седьмой «Вашингтон» и девятый «Монреаль», имеющий одинаковое число сыгранных матчей (15).

В начале месяца команда Джона Купера провела гостевую серию, встретившись с четырьмя соперниками. В двух матчах «Лайтнинг» победили, а еще в паре их ждало разной степени разочарование.

В последней выездной игре «Тампа-Бэй» разобралась с «Монреалем», после чего вернулась домой, где провела еще два матча, но каждый закончился провалом. Поочередно «Лайтнинг» отдали очки «Чикаго» (3:5) и «Каролине» (0:4).

Коэффициенты

На победу «Сент-Луиса» букмекеры дают коэффициент 3.25, на ничью — 4.40, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.93.

Прогноз

В ноябре «Сент-Луис» выдал серию убедительных матчей, победив разного уровня соперников благодаря высокой реализации. От такой игры «Блюз» настрадались «Нью-Джерси» и «Колорадо». И, возможно, теперь настала очередь «Тампы-Бэй».

В гости к «Блюз» команда Джона Купера едет с двумя подряд поражениями, да и в целом ее форма вызывает вопросы: у «Тампы-Бэй» достаточно проблем в обороне , которые не всегда удается компенсировать уверенной игрой в атаке.

Ставка

На данном этапе регулярки «Тампа-Бэй» — вполне преодолимая цель для команд уровня «Блюз». Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» не проиграет за 2.00.

В трех последних матчах из пяти команда Крейга Беруби забрасывала от четырех шайб и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 2.5 за 1.88.