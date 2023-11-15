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    «Сент-Луис» имеет все шансы добиться третьей подряд победы

    «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй». Ставка и прогноз (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»
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    «Сент-Луис» в матче с «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 15 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Ноября 2023 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 04:00 Тампа-Бэй Тампа-Бэй
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    «Сент-Луис»

    Клуб из одноименного города в штате Миссури был одним из тех, кто выдал рваный старт сезона: «Сент-Луис» добивался одной победы, за которой следовала потеря очков. Но в последних матчах ситуация заметно улучшилась.

    В 13 играх «Сент-Луис» заработал 15 очков, поднявшись на восьмую строчку в Западной конференции. Всего один балл — при равенстве проведенных встреч — отделяет его от пятого «Колорадо».

    Коэффициенты матча Сент-Луис — Тампа-Бэй

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    В матче с «Тампой-Бэй» команда Крейга Беруби получит ощутимое преимущество, обусловленное игрой на домашнем катке, где «Блюз» добились трех побед в четырех предыдущих встречах.

    Все прогнозы на НХЛ

    В рамках серии матчей в «Энтерпрайзе» «Сент-Луис» обыграл «Нью-Джерси» (4:1) и «Монреаль» (6:3), уступил «Виннипегу» (2:5) и одержал верх над «Аризоной» (2:1). Последнюю встречу «Блюз» провели на катке «Колорадо», где не оставили «Эвеланш» ни малейшего шанса на спасение (8:2).

    «Тампа-Бэй»

    Со старта сезона «Тампа-Бэй» не впечатляет. Несмотря на эпизодические успехи в гонке за места в первой восьмерке, ее результаты едва ли соответствуют высокому статусу: в 15 матчах «Лайтнинг» потерпели 9 поражений.

    На данный момент «Тампа-Бэй» занимает восьмое место в Восточной конференции с 16 очками на счету. Такое же количество баллов набрал седьмой «Вашингтон» и девятый «Монреаль», имеющий одинаковое число сыгранных матчей (15).

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    • В начале месяца команда Джона Купера провела гостевую серию, встретившись с четырьмя соперниками. В двух матчах «Лайтнинг» победили, а еще в паре их ждало разной степени разочарование.

    В последней выездной игре «Тампа-Бэй» разобралась с «Монреалем», после чего вернулась домой, где провела еще два матча, но каждый закончился провалом. Поочередно «Лайтнинг» отдали очки «Чикаго» (3:5) и «Каролине» (0:4).

    Коэффициенты

    На победу «Сент-Луиса» букмекеры дают коэффициент 3.25, на ничью — 4.40, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.93.

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    Прогноз

    В ноябре «Сент-Луис» выдал серию убедительных матчей, победив разного уровня соперников благодаря высокой реализации. От такой игры «Блюз» настрадались «Нью-Джерси» и «Колорадо». И, возможно, теперь настала очередь «Тампы-Бэй».

    В гости к «Блюз» команда Джона Купера едет с двумя подряд поражениями, да и в целом ее форма вызывает вопросы: у «Тампы-Бэй» достаточно проблем в обороне, которые не всегда удается компенсировать уверенной игрой в атаке.

    Ставка

    На данном этапе регулярки «Тампа-Бэй» — вполне преодолимая цель для команд уровня «Блюз». Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» не проиграет за 2.00.

    В трех последних матчах из пяти команда Крейга Беруби забрасывала от четырех шайб и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» больше 2.5 за 1.88.

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    «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» имеет все шансы добиться третьей подряд победы
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