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    «Спартак» готовится к очередным свершениям на домашнем катке

    «Спартак» — «Нефтехимик». Ставка и прогноз (к. 3.15) на хоккейный матч КХЛ 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Нефтехимик»
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    «Спартак» в матче с «Витязем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 31 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 31 Октября 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Спартак»

    «Спартак» приучил нас к тому, что в этом сезоне его игра в нападении является образцовой, а сама команда превратилась в главную ударную силу Запада. И даже поражение в последней встрече, прервавшее 9-матчевую победную серию, этого не изменит.

    В 24 матчах «Спартак» набрал 34 очка, с которыми возглавляет таблицу Западной конференции. На один балл красно-белые опережают московское «Динамо», которое провело на игру меньше.

    Коэффициенты матча Спартак — Нефтехимик

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  • 1.784.603.90Бонус$9500
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    За этот период команда Алексея Жамнова отметилась 89 заброшенными шайбами при 66 пропущенных. Результативности московского клуба, как и персональным показателям Николая Голдобина (17+18), по-прежнему нет равных во всем чемпионате.

    Все прогнозы на КХЛ

    Упомянутая 9-матчевая серия «Спартака» стартовала с игры с «Сибирью» 4 октября (5:2), которая на прошлой неделе ее и прервала (3:4). Во всех выигранных встречах команда Жамнова смяла соперников в основное время, забрасывая минимум 3 шайбы.

    «Нефтехимик»

    На данном этапе сезона «Нефтехимик» проводит лучший индивидуальный отрезок: с 8 октября нижнекамцы набирают очки во всех матчах подряд, а шесть игр из семи последних закончились их победой.

    Благодаря сумасшедшему по своим меркам циклу, «Нефтехимику» удалось подняться на девятую строчку в Восточной конференции и вплотную приблизиться к восьмой «Сибири», от которой он отстает исключительно по дополнительным показателям.

    В четырех выигранных матчах из шести последних «Нефтехимик» не пропускал больше одной шайбы, а в трех таких встречах забивал минимум 3 гола. В эту статистику вошли матчи не только с аутсайдерами, но и с фаворитами вроде крепкой «Лады» (4:0) и заряженного на борьбу СКА (2:0).

    Но на прошлой неделе команда Олега Леонтьева все же допустила промах: дома она потеряла один балл в матче с «Куньлунем» (3:4 Б). За встречей с «Ред Стар» последовала новая победа — победа над «Ак Барсом», ставшая одной из главных воскресных сенсаций (2:1).

    Коэффициенты

    На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.50, а на победу «Нефтехимика» — 3.70.

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    Прогноз

    В преддверии возвращения на лед домашней арены была прервана победная серия «Спартака», которая остановилась на девяти матчах.

    Избавившись от навязчивой идеи провести как можно больше подобных игр, команда Жамнова все равно останется такой же решительной. Во встрече с переживающим небывалый подъем «Нефтехимиком» мощная атака столичного клуба в очередной раз покажет свои сильные качества.

    Ставка

    Предыдущая встреча вряд ли является признаком спада москвичей, в ближайшей игре они это докажут. Наши прогноз и ставка — «Спартак» забьет в каждом периоде за 3.15.

    Как уже было упомянуто ранее, «Нефтехимик» сейчас на кураже, и «Мегаспорт Арену» он не покинет без попытки провести яркую игру. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 2.00.

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    «Спартак» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Спартак» готовится к очередным свершениям на домашнем катке
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