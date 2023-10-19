В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 19 октября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Детройт» снова пересобран на новый лад и перед началом чемпионата его сравнивали с прошлогодней командой.

Однако Лалонд и его игроки пока что доказывают обратное. За три матча дружина из Мичигана нигде не рассыпалась, а в двух поединках так и вовсе одержала победы.

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Последний матч против «Коламбуса» завершился сухой победой хозяев со счетом 4:0. Причем наибольший вклад в этот успех оказали новички.

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Матч против «Питтсбурга» ожидается максимально интересным, и почему-то кажется, что он не ограничится 60 минутами игрового времени.

«Питтсбург»

У «Питтсбурга» с нового сезона новый генеральный менеджер. Это Кайл Дубас, который перебрался в Пенсильванию из Торонто.

Ему уже можно поставить в заслугу, что он смог реанимировать Малкина, который за два первых матча набрал шесть очков и является самым «горячим» игроком своего клуба на данный момент времени.

Остальные «старички» чувствуют себя также довольно бодро. В матче против «Вашингтона» она просто разрывали оборонительные порядки принципиального соперника.

Матч против «Детройта» будет тяжелым, поскольку Лалонд со своей командой смотрятся очень солидно на старте регулярки.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью — 4.59, на гостей — 2.27.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Детройт» сможет одержать третью победу подряд.

Альтернативный прогноз: Соперники сыграют, как минимум, пять дополнительных минут.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.80.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.