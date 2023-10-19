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    Хозяева вполне могут победить «пингвинов»?

    «Детройт» — «Питтсбург». Ставка (к. 2.80), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 19 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Питтсбург»
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    «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 19 октября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Октября 2023 года
    Детройт
  • НХЛ
    •  Детройт 02:30 Питтсбург Питтсбург
  • Питтсбург
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    «Детройт»

    «Детройт» снова пересобран на новый лад и перед началом чемпионата его сравнивали с прошлогодней командой.

    Однако Лалонд и его игроки пока что доказывают обратное. За три матча дружина из Мичигана нигде не рассыпалась, а в двух поединках так и вовсе одержала победы.

    Коэффициенты матча Детройт — Питтсбург

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  • 2.704.402.20Бонус$9500
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    Последний матч против «Коламбуса» завершился сухой победой хозяев со счетом 4:0. Причем наибольший вклад в этот успех оказали новички.

    Все прогнозы на НХЛ

    Матч против «Питтсбурга» ожидается максимально интересным, и почему-то кажется, что он не ограничится 60 минутами игрового времени.

    «Питтсбург»

    У «Питтсбурга» с нового сезона новый генеральный менеджер. Это Кайл Дубас, который перебрался в Пенсильванию из Торонто.

    Ему уже можно поставить в заслугу, что он смог реанимировать Малкина, который за два первых матча набрал шесть очков и является самым «горячим» игроком своего клуба на данный момент времени.

    Остальные «старички» чувствуют себя также довольно бодро. В матче против «Вашингтона» она просто разрывали оборонительные порядки принципиального соперника.

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    Матч против «Детройта» будет тяжелым, поскольку Лалонд со своей командой смотрятся очень солидно на старте регулярки.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью — 4.59, на гостей — 2.27.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Детройт» сможет одержать третью победу подряд.

    Альтернативный прогноз: Соперники сыграют, как минимум, пять дополнительных минут.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.80.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Детройт» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева вполне могут победить «пингвинов»?
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