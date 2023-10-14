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    ЦСКА снова не пощадит сочинцев

    ЦСКА — «Сочи». Ставка и прогноз (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 14 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Сочи»
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    ЦСКА в матче с «Сочи»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 14 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Октября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    ЦСКА

    Недавняя серия крупных побед ввела в заманчивое заблуждение, создав иллюзию возвращения ЦСКА на уровень чемпионской игры. Однако недавние результаты убедили в обратном.

    По итогам 17 матчей ЦСКА остался с 17 очками в активе, с которыми занимает седьмое место в Западной конференции. На один балл столичный клуб опережает СКА и «Северсталь», которые провели на игру меньше.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Сочи

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    В серии последних матчей команда Сергея Федорова прибавила в результативности, что позволило увеличить статистику в нападении до 52 заброшенных шайб. Теперь ее атака входит в первую пятерку на Западе. Пропустили «армейцы» 40 голов.

    Все прогнозы на КХЛ

    С сочинцами ЦСКА встречался всего несколько дней назад. В «Большом» столичные гости с трудом вырвали победу (3:2 ОТ). Следующий выезд оказался провальным: на «Мегаспорт Арене» команда Федорова уступила «Спартаку» (3:5).

    «Сочи»

    На неделе сочинцы обменяли в СКА своего ведущего форварда Борну Рендулича, который был приглашен в межсезонье под большие цели, связанные с кубковой квалификацией. И при нем южане имели промежуточные успехи, о которых мечтали на старте.

    В 17 матчах «Сочи» набрал 23 очка, с которыми обосновался на четвертой позиции в Западной конференции. По дополнительным показателям он опережает пятое «Динамо». Всего один балл отделяет сочинцев от первой тройки.

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    • За этот период команда Дмитрия Кокорева забросила 53 шайбы при 59 пропущенных. По игре впереди «Сочи» входит в первую пятерку в конференции, а оборона является третьей с конца — 59 пропущенных.

    В одном из последних матчей «Сочи» пережил настоящую катастрофу, получив десять шайб от «Северстали» (1:10). После жуткой аномалии южане уступили ЦСКА (2:3 ОТ), а позже — одержали волевую победу над «Нефтехимиком» (3:2 Б).

    Коэффициенты

    На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 1.35, на ничью — 5.70, а на победу «Сочи» — 6.70.

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    Прогноз

    Недавние промежуточные успехи ЦСКА были перечеркнуты поражениями в важнейших матчах против сильных соперников. Но сейчас у «московских армейцев» вновь появилась возможность легкой наживы.

    «Сочи» с обменом Рендулича явно ослаб, а команда Сергея Федорова, держа в памяти сентябрьские 7:1, постарается приблизиться к такому показателю результативности.

    Ставка

    Минимум четыре шайбы столичный клуб забрасывал в трех домашних матчах из четырех последних. «Сочи», который, безусловно, навяжет борьбу, вряд ли долго продержится. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.90.

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    ЦСКА — «Сочи»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на хоккей. ЦСКА снова не пощадит сочинцев
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