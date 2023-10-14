В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 14 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Недавняя серия крупных побед ввела в заманчивое заблуждение, создав иллюзию возвращения ЦСКА на уровень чемпионской игры. Однако недавние результаты убедили в обратном.

По итогам 17 матчей ЦСКА остался с 17 очками в активе, с которыми занимает седьмое место в Западной конференции. На один балл столичный клуб опережает СКА и «Северсталь», которые провели на игру меньше.

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В серии последних матчей команда Сергея Федорова прибавила в результативности, что позволило увеличить статистику в нападении до 52 заброшенных шайб. Теперь ее атака входит в первую пятерку на Западе. Пропустили «армейцы» 40 голов.

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С сочинцами ЦСКА встречался всего несколько дней назад. В «Большом» столичные гости с трудом вырвали победу (3:2 ОТ). Следующий выезд оказался провальным: на «Мегаспорт Арене» команда Федорова уступила «Спартаку» (3:5).

«Сочи»

На неделе сочинцы обменяли в СКА своего ведущего форварда Борну Рендулича, который был приглашен в межсезонье под большие цели, связанные с кубковой квалификацией. И при нем южане имели промежуточные успехи, о которых мечтали на старте.

В 17 матчах «Сочи» набрал 23 очка, с которыми обосновался на четвертой позиции в Западной конференции. По дополнительным показателям он опережает пятое «Динамо». Всего один балл отделяет сочинцев от первой тройки.

За этот период команда Дмитрия Кокорева забросила 53 шайбы при 59 пропущенных. По игре впереди «Сочи» входит в первую пятерку в конференции, а оборона является третьей с конца — 59 пропущенных.

В одном из последних матчей «Сочи» пережил настоящую катастрофу, получив десять шайб от «Северстали» (1:10). После жуткой аномалии южане уступили ЦСКА (2:3 ОТ), а позже — одержали волевую победу над «Нефтехимиком» (3:2 Б).

Коэффициенты

На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 1.35, на ничью — 5.70, а на победу «Сочи» — 6.70.

Прогноз

Недавние промежуточные успехи ЦСКА были перечеркнуты поражениями в важнейших матчах против сильных соперников. Но сейчас у «московских армейцев» вновь появилась возможность легкой наживы.

«Сочи» с обменом Рендулича явно ослаб, а команда Сергея Федорова, держа в памяти сентябрьские 7:1, постарается приблизиться к такому показателю результативности.

Ставка