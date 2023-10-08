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    «Лада» вернется в большую гонку после серии неудач

    «Амур» — «Лада». Ставка и прогноз (к. 2.32) на хоккейный матч КХЛ 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Лада»
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    «Лада» во встрече с «Салаватом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Платинум Арене» 8 октября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Октября 2023 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 10:00 Лада Лада
  • КХЛ
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    «Амур»

    Хабаровскому клубу все еще не удается зацепиться за те результаты, на которые рассчитывали боссы перед стартом сезона, а эпизодические просветления вроде недавней победы над «Куньлунем» (2:0) не влияют положительно на дальнейший настрой команды.

    В 13 матчах «Амур» заработал 12 очков и приклеился к десятой строчке в Восточной конференции. По дополнительным показателям он отстает от девятого «Адмирала» и на два балла — от восьмого «Салавата Юлаева».

    Коэффициенты матча Амур — Лада

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    За текущий период «Амур» забросил 24 шайбы. И пока это худший показатель на две конференции, особенно с учетом предписаний, которые были сделаны в межсезонье. Но пропускает команда Андрея Мартемьянова пока не так много — 35 голов.

    Все прогнозы на КХЛ

    За упомянутой выше победой над «Куньлунем» последовал очередной отрицательный цикл. В двух встречах хабаровчане проиграли, добыв один балл. Соперниками «Амура» были «Ак Барс» (1:2) и «Автомобилист» (1:2 ОТ).

    «Лада»

    Еще недавно тольяттинцы шли без поражений и удивляли не только своих болельщиков, но и соперников, правда, вторых — неприятно. Однако с конца сентября ситуация ухудшилась, хотя пока не переросла в тотальный игровой регресс.

    В 16 матчах «Лада» заработала 20 очков, благодаря которым удерживает третью строчку в Восточной конференции. По дополнительным показателям она отстает от второго «Автомобилиста» и на 5 баллов — от первого «Металлурга» Мг.

    На данный момент в активе тольяттинцев 34 заброшенных и 29 пропущенных шайб. Если статистика нападения считается одной из самых скромных на Востоке, то оборонительные показатели команды Олега Браташа являются вторыми по силе в конференции.

    Новая неделя стартовала для «Лады» с очередного успеха. Дома она одержала верх над «Салаватом Юлаевым» (3:2). Но тучи сгустились во время высадки на Дальнем Востоке, где дважды тольяттинцы проиграли «Адмиралу» (1:2 ОТ, 2:3).

    Коэффициенты

    На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью — 3.75, а на победу «Лады» — 3.25.

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    Прогноз

    Тольяттинцы после хорошего отрезка заметно сбавили. Пока это не отражается на турнирном положении, но сигнал, очевидно, получен, и в ближайшее время команда Браташа попытается набрать прежнюю форму.

    Ее будущий соперник — это прекрасная возможность вернуться к победам, учитывая, что «Амур» сам далек от идеальных кондиций: шесть поражений в семи последних матчах говорят сами за себя.

    Ставка

    Пока хабаровчанам не удается выйти на ожидаемый в начале сезона уровень, тольяттинцы мчат к новым свершениям. Наши прогноз и ставка — «Лада» победит в матче за 2.32.

    Команда Мартемьянова остается одной из самых слабых в плане результативности, а «Лада» по-прежнему неплохо обороняется, поэтому в качестве альтернативы рекомендуем вариант — индивидуальный тотал «Амура» меньше 2 за 2.24.

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    «Амур» — «Лада»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Лада» вернется в большую гонку после серии неудач
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