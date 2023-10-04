В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на арене «Балашиха» 4 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Витязь» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Недавняя победа над «Ладой», которая положила конец 8-матчевой серии поражений, на короткий промежуток времени укрепила внутрикомандную атмосферу, вновь разрушенную до основания в последней встрече.

По итогам 13 матчей «Витязь» остается 11-м в Западной конференции, демонстрируя худший процент набора очков в чемпионате — 5 баллов. От условной позиции в восьмерке сильнейших подмосковный клуб отстает на 7 очков.

Коэффициенты матча Витязь — Куньлунь Ред Стар 1X2Новым игрокам 2.133.853.25Бонус$9500

В 13 встречах команда Александра Завьялова забросила всего 20 шайб. Никто в двух конференциях не забивал меньше. Пропустил же подмосковный клуб 50 голов, что стало вторым с конца показателем в обороне среди всех представителей КХЛ.

Все прогнозы на КХЛ

Как уже было упомянуто, победа над «Ладой» остается единственной в статистике «Витязя» с 8 сентября (1:0 ОТ). Второе очко в матче принес Владимир Галузин на 29-й секунде овертайма. После встречи с тольяттинцами команда Завьялова приехала в гости к ЦСКА, где была позорно унижена (1:9).

«Куньлунь»

В зависимости от соперника, китайский представитель КХЛ старается не отказываться от своего игрового стиля, но при этом на итоговые результаты это в последнее время не оказывает положительное воздействие.

После 15 матчей «Куньлунь» остался с 13 очками на седьмом месте в Западной конференции. Столько же баллов заработал шестой ЦСКА в 13 играх, а восьмой СКА и девятое «Динамо» Минск пекинцы обходят на одно очко.

В среднем за матч команда Виктора Игнатьева забрасывает 2 шайбы, что на фоне других клубов Запада является одним из худших показателей. А вот по пропущенным «Ред Стар» входит в число «лидеров» — 44 шайбы — это вторая с конца статистика по игре в обороне.

В Балашиху «Куньлунь» едет с багажом из трех подряд домашних поражений. Сперва на своем катке китайцы всухую проиграли «Амуру» (0:2), после чего случились потери в матчах с соперниками премиум-класса — «Авангардом» (3:4 ОТ) и «Динамо» Москва (2:3).

Коэффициенты

На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.00, а на победу «Куньлуня» — 3.15.

Прогноз

В текущей кампании «Куньлунь» крайне решителен в стремлении навязать борьбу за кубковую восьмерку, однако последняя серия поражений затормозила их прогресс.

Тем не менее в проигранных топ-клубам матчах китайцы выглядели достойно и бились до последнего , поэтому во встрече с крайне неудачливым «Витязем» — особенно на фоне 1:9 от ЦСКА — у команды Виктора Игнатьева будут все шансы на то, чтобы разжиться очередными двумя очками.

Ставка

Несмотря на предматчевые котировки, в мытищинских китайцев верится больше. Наши прогноз и ставка — «Куньлунь» победит с форой 0 за 2.16.

Учитывая, что обе команды по-прежнему пропускают много, в очной встрече вполне вероятен результативный верх. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.86.