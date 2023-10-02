«Лада»
На неделе «Лада» не перестала зарабатывать очки, хотя стопроцентный показатель, который она выдавала ранее, был нарушен. Тем не менее клуб из Тольятти — не без помощи осечек конкурентов — сохраняет свои лидерские позиции на Востоке.
По итогам 13 матчей «Лада» поднялась на второе место в конференции с 17 очками. На 2 балла она отстает от первого «Металлурга» Мг и на одно очко опережает третий «Автомобилист» при равенстве проведенных встреч.
Коэффициенты матча Лада — Салават Юлаев
За этот период тольяттинцы забросили 28 шайб, а пропустили 22. Статистика нападения «Лады» остается одной из лучших среди клубов Востока, а ее оборона по-прежнему считается второй по надежности в конференции.
Недавно команда Олега Браташа потерпела два подряд поражения, которые остановили ее 4-матчевый победный марафон. Но после игр с «Трактором» (0:1 ОТ) и «Витязем» (0:1 ОТ) «Лада» разжилась очередными двумя очками, одержав верх над «Динамо» Минск (2:1 ОТ).
«Салават Юлаев»
В 20-х числах сентября расписанию «Салавата Юлаева» едва ли можно было позавидовать, ведь оно состояло преимущественно из матчей с сильнейшими представителями чемпионата, в которых уфимцев настигли неудачи, ослабившие ее турнирное положение.
После 11 матчей «Салават Юлаев» опустился на седьмую позицию в Восточной конференции с 12 очками. От восьмого «Авангарда» и девятого «Амура» уфимцы оторвались всего на один балл, а от зоны топ-3 отстали на 4.
В 11 играх команда Виктора Козлова отличилась 25 раз. Нынешняя атака «Салавата Юлаева» является четвертой в списке самых скромных в конференции. Зато пропускают уфимцы меньше остальных на Востоке (21) и входят в топ-3 всего чемпионата по неприступности защиты.
Несмотря на качественную игру в обороне, избежать поражений «Салавату» не удается. Так, в трех матчах из четырех последних он проиграл, хотя ни разу не пропустил больше двух шайб. В недавней игре на своем льду команда Виктора Козлова минимально уступила «Металлургу» Мг (0:1).
Коэффициенты
На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 4.05, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.37.
Прогноз
В двух последних матчах из трех результативность «Лады» упала к нулю, что является тревожной новостью в преддверии игры с «Салаватом», который в последнее время испытывал голод побед из-за серии неудачных встреч с фаворитами.
В аутсайдере, а «Лада», несмотря на свои подвиги, является таковым, команда Виктора Козлова увидит
Ставка
На льду тольяттинцев гости из Уфы способны взять игру под контроль и достичь промежуточного успеха. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит за 2.37.
Учитывая, что в очном матче встретятся одни из самых надежных по игре в обороне клубов, высокая результативность ставится под вопрос, поэтому наш альтернативный прогноз — «Салават Юлаев» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.95.