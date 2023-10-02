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    «Салават Юлаев» позаботится о том, чтобы не опуститься ниже в таблице Востока

    «Лада» — «Салават Юлаев». Ставка и прогноз (к. 2.37) на хоккейный матч КХЛ 2 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Салават Юлаев»
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    Скотт Космачук
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Лада Арене» 2 октября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Октября 2023 года

    «Лада»

    На неделе «Лада» не перестала зарабатывать очки, хотя стопроцентный показатель, который она выдавала ранее, был нарушен. Тем не менее клуб из Тольятти — не без помощи осечек конкурентов — сохраняет свои лидерские позиции на Востоке.

    По итогам 13 матчей «Лада» поднялась на второе место в конференции с 17 очками. На 2 балла она отстает от первого «Металлурга» Мг и на одно очко опережает третий «Автомобилист» при равенстве проведенных встреч.

    Коэффициенты матча Лада — Салават Юлаев

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    За этот период тольяттинцы забросили 28 шайб, а пропустили 22. Статистика нападения «Лады» остается одной из лучших среди клубов Востока, а ее оборона по-прежнему считается второй по надежности в конференции.

    Все прогнозы на КХЛ

    Недавно команда Олега Браташа потерпела два подряд поражения, которые остановили ее 4-матчевый победный марафон. Но после игр с «Трактором» (0:1 ОТ) и «Витязем» (0:1 ОТ) «Лада» разжилась очередными двумя очками, одержав верх над «Динамо» Минск (2:1 ОТ).

    «Салават Юлаев»

    В 20-х числах сентября расписанию «Салавата Юлаева» едва ли можно было позавидовать, ведь оно состояло преимущественно из матчей с сильнейшими представителями чемпионата, в которых уфимцев настигли неудачи, ослабившие ее турнирное положение.

    После 11 матчей «Салават Юлаев» опустился на седьмую позицию в Восточной конференции с 12 очками. От восьмого «Авангарда» и девятого «Амура» уфимцы оторвались всего на один балл, а от зоны топ-3 отстали на 4.

    В 11 играх команда Виктора Козлова отличилась 25 раз. Нынешняя атака «Салавата Юлаева» является четвертой в списке самых скромных в конференции. Зато пропускают уфимцы меньше остальных на Востоке (21) и входят в топ-3 всего чемпионата по неприступности защиты.

    Несмотря на качественную игру в обороне, избежать поражений «Салавату» не удается. Так, в трех матчах из четырех последних он проиграл, хотя ни разу не пропустил больше двух шайб. В недавней игре на своем льду команда Виктора Козлова минимально уступила «Металлургу» Мг (0:1).

    Коэффициенты

    На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 4.05, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.37.

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    Прогноз

    В двух последних матчах из трех результативность «Лады» упала к нулю, что является тревожной новостью в преддверии игры с «Салаватом», который в последнее время испытывал голод побед из-за серии неудачных встреч с фаворитами.

    В аутсайдере, а «Лада», несмотря на свои подвиги, является таковым, команда Виктора Козлова увидит возможность улучшить турнирную ситуацию, добыв важнейшую победу.

    Ставка

    На льду тольяттинцев гости из Уфы способны взять игру под контроль и достичь промежуточного успеха. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит за 2.37.

    Учитывая, что в очном матче встретятся одни из самых надежных по игре в обороне клубов, высокая результативность ставится под вопрос, поэтому наш альтернативный прогноз — «Салават Юлаев» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.95.

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    «Лада» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» позаботится о том, чтобы не опуститься ниже в таблице Востока
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