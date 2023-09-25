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    «Лада» продолжит побеждать?

    «Лада» — «Трактор». Ставка (к. 3.05), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 25 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Трактор»
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    «Лада»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Лада Арене» 25 сентября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Сентября 2023 года
    Лада
  • КХЛ
    •  Лада 18:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Лада»

    «Лада» продолжает удивлять, хотя от её возвращения в лигу были весьма сдержанные ожидания.

    Коллектив Браташа к моменту встречи против «Трактора» имеет в своем распоряжении четыре победы подряд, хотя о таком развитии событии, наверное, даже сам главный тренер не мог предположить.

    Коэффициенты матча Лада — Трактор

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  • 3.253.702.20Бонус$9500
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    В последней встрече против «Куньлуня» (5:1) у тольяттинцев вообще не возникло никаких проблем с добычей необходимого результата. Волжский клуб пропустил всего лишь четыре шайбы за четыре последних выигрышных матча.

    Все прогнозы на КХЛ

    В игре против «Трактора» есть неплохие шансы продлить победную серию до пяти поединков подряд.

    «Трактор»

    «Трактор» снова свалился в ту яму, из которой постепенно начинал выбираться. Уральский коллектив проиграл уже три матча подряд и, похоже, что Гатиятулин все же будет уволен.

    У челябинской дружины совсем нет задора для того, чтобы одерживать победы даже над не самыми сильными соперниками.

    В последнем проигранном матче «Спартаку» парад ошибок со стороны москвичей был такой, что любая бы другая команда уже наказала подопечных Жамнова, но «Трактор» не смог.

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    В игре против «Лады» все может закончиться очередным поражением, поскольку клубы сейчас находятся на разных полюсах эмоциональности.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью — 3.82, на гостей — 2.08.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Лада» сейчас больше на ходу, нежели её предстоящий соперник.

    Альтернативный прогноз: Игра получится вязкой, поэтому рассчитывать на большое количество шайб не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 3.05.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.09.

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    «Лада» — «Трактор»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Лада» продолжит побеждать?
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