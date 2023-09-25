В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Лада Арене» 25 сентября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лада»

«Лада» продолжает удивлять, хотя от её возвращения в лигу были весьма сдержанные ожидания.

Коллектив Браташа к моменту встречи против «Трактора» имеет в своем распоряжении четыре победы подряд, хотя о таком развитии событии, наверное, даже сам главный тренер не мог предположить.

Коэффициенты матча Лада — Трактор 1X2Новым игрокам 3.253.702.20Бонус$9500

В последней встрече против «Куньлуня» (5:1) у тольяттинцев вообще не возникло никаких проблем с добычей необходимого результата. Волжский клуб пропустил всего лишь четыре шайбы за четыре последних выигрышных матча.

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В игре против «Трактора» есть неплохие шансы продлить победную серию до пяти поединков подряд.

«Трактор»

«Трактор» снова свалился в ту яму, из которой постепенно начинал выбираться. Уральский коллектив проиграл уже три матча подряд и, похоже, что Гатиятулин все же будет уволен.

У челябинской дружины совсем нет задора для того, чтобы одерживать победы даже над не самыми сильными соперниками.

В последнем проигранном матче «Спартаку» парад ошибок со стороны москвичей был такой, что любая бы другая команда уже наказала подопечных Жамнова, но «Трактор» не смог.

В игре против «Лады» все может закончиться очередным поражением, поскольку клубы сейчас находятся на разных полюсах эмоциональности.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью — 3.82, на гостей — 2.08.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Лада» сейчас больше на ходу, нежели её предстоящий соперник.

Альтернативный прогноз: Игра получится вязкой, поэтому рассчитывать на большое количество шайб не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 3.05.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.09.