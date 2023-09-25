«Лада»
«Лада» продолжает удивлять, хотя от её возвращения в лигу были весьма сдержанные ожидания.
Коллектив Браташа к моменту встречи против «Трактора» имеет в своем распоряжении четыре победы подряд, хотя о таком развитии событии, наверное, даже сам главный тренер не мог предположить.
Коэффициенты матча Лада — Трактор
В последней встрече против «Куньлуня» (5:1) у тольяттинцев вообще не возникло никаких проблем с добычей необходимого результата. Волжский клуб пропустил всего лишь четыре шайбы за четыре последних выигрышных матча.
В игре против «Трактора» есть неплохие шансы продлить победную серию до пяти поединков подряд.
«Трактор»
«Трактор» снова свалился в ту яму, из которой постепенно начинал выбираться. Уральский коллектив проиграл уже три матча подряд и, похоже, что Гатиятулин все же будет уволен.
У челябинской дружины совсем нет задора для того, чтобы одерживать победы даже над не самыми сильными соперниками.
В последнем проигранном матче «Спартаку» парад ошибок со стороны москвичей был такой, что любая бы другая команда уже наказала подопечных Жамнова, но «Трактор» не смог.
В игре против «Лады» все может закончиться очередным поражением, поскольку клубы сейчас находятся на разных полюсах эмоциональности.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.05, на ничью — 3.82, на гостей — 2.08.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Лада» сейчас больше на ходу, нежели её предстоящий соперник.
Альтернативный прогноз: Игра получится вязкой, поэтому рассчитывать на большое количество шайб не стоит.
Ставка: П1 с коэффициентом 3.05.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.09.