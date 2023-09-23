В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 23 сентября. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

На этой неделе «Сибирь» оказалась крайне решительной в вопросе прекращения неудачной серии, которая преследовала ее с 9 сентября. Добившись желаемых промежуточных целей, команда закрепилась на восьмом месте с 9 очками.

В восьми проведенных матчах «Сибирь» забросила всего 17 шайб. По игре у чужих команда Дэвида Немировского сейчас является четвертой худшей в чемпионате. Пропустили же новосибирцы 22 гола — вполне обыденная статистика, без каких-либо критичных проблем.

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Ведущим форвардом «Сибири» на данный момент является Тэйлор Бек, в активе которого 7 очков в семи матчах (3+4). Чего только стоит его дубль в игре со СКА или результативный пас во встрече с «Авангардом», ведь именно он положил начало очередной сенсации.

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Как было упомянуто выше, в период с 9 по 15 сентября «Сибирь» потерпела три подряд поражения, а на этой неделе только выигрывала. В гостях она одержала верх над СКА (2:1), а дома — над «Авангардом» (4:3).

«Барыс»

Недавно «Барыс» попытался встать на путь исправления после провального стартового отрезка. И в определенный период он был успешен, но поражение в последней встрече испортило победную статистику клуба из Астаны.

После восьми матчей «Барыс» занимает десятое место на Востоке с 7 очками. Казахская команда забросила 25 шайб и вошла в тройку сильнейших в конференции по этому показателю, что дает надежды на светлое будущее. Осталось наладить игру в обороне, которая является второй с конца в своей половине лиги (26 пропущенных).

Лидерами «Барыса» по набранным очкам на этом этапе чемпионата являются его американские легионеры — Райли Барбер (2+8) и Джозеф Лабате (4+4), а тройку замыкает чех Давид Скленичка (1+6).

В период с 16 по 18 сентября «Барыс» добился двух побед, продемонстрировав свою атаку во всей красе. Так, казахи обыграли «Авангард» (4:3) и переехали «Нефтехимик» (8:0). Однако в последнем матче под каток высокой реализации попала сама команда Андрея Скабелки, уступив в гостях «Спартаку» (3:6).

Коэффициенты

На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью — 3.94, а на победу «Барыса» — 3.35.

Прогноз

В очном матче, который станет уже третьим по счету в новом сезоне, встретятся команды, недавно сумевшие прервать свои неудачные серии и отвоевать важнейшие очки. Правда, в четверг «Барыс» снова проиграл.

В очередном противостоянии друг с другом равные по силе соперники будут настроены на решительную борьбу с атакующим хоккеем, к которому они с недавних пор пристрастились . Прибавив в игре впереди, команды выдадут хороший в плане результативности матч — с заброшенными шайбами в обе стороны.

Ставка

В одном из двух очных матчей сезона было заброшено 8 шайб в основное время. Возможно, в новой встрече реализация станет скромнее, но игра все равно будет событийной. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 2.04.

Учитывая фактор домашнего матча, в успех команды Немировского верится охотнее, поэтому наш альтернативный прогноз — «Сибирь» выиграет больше периодов за 2.02.