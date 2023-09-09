В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Лада Арене» 9 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Лада» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лада»

Возвращение «Лады» в КХЛ официально испорчено. Тольяттинцы остаются единственными на две конференции, кому в трех матчах не удалось набрать ни одного очка. С нулем в этой графе команда занимает последнее место на Востоке.

В трех играх «Лада» забросила всего 3 шайбы, а пропустить успела 10 — хуже разница в чемпионате только у «Витязя». Ближе всего к победе команда Олега Браташа подобралась в дебютной встрече, когда дома принимала «Трактор».

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В том матче Никита Попугаев сделал счастливыми более 5 тыс. гостей «Лада Арены», забросив шайбу на 3-й минуте и выведя команду вперед. Но в третьем периоде «Трактор» нашел чем ответить и отличился дважды. В итоге победа от тольяттинцев ускользнула (1:2).

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После встречи с «Трактором» — самым простым на тот момент соперником — проблемы «Лады» пошли по нарастающей. Сперва команда Браташа крупно проиграла СКА без малейшего шанса на чудо (0:3), а затем случился разгром от «Салавата Юлаева» (2:5).

«Амур»

Пока «Амуру» не удается зарабатывать очки в том темпе, в котором ему хотелось бы, но его игра оставляет надежды на светлое будущее. Команда Андрея Мартемьянова действует настырно, пытаясь ничем не уступать более сильным соперникам.

В трех матчах чемпионата «Амур» отвоевал всего 2 очка и занял промежуточное восьмое место на Востоке, при этом за такой короткий период успел забросить 8 шайб, а пропустил 10. Если смотреть на статистику игры в нападении, то по данному показателю хабаровчане являются четвертыми в конференции.

Единственные два балла «Амуру» достались в сумасшедшей встрече с «Витязем», где шесть шайб были заброшены во втором периоде, а команда Мартемьянова отыгралась с 0:2 стараниями Артура Гиздатуллина, Алекса Бродхерста и Александра Хохлачева (4:2).

После уверенного старта дальневосточная команда высадилась в Москве, где ей дважды не повезло. В одном из матчей «Амур» ожидаемо проиграл «Динамо» (1:3), а в другом с честью противостоял «Спартаку», но также уступил, выдав предварительно неплохую по своим меркам реализацию (7.5%) (3:5).

Коэффициенты

На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 3.82, а на победу «Амура» — 2.36.

Прогноз

Старт сезона для «Лады» превратился в катастрофу — три поражения, два из которых оказались крупными . Как команде выпутываться из игрового кризиса — в данный момент неясно. Для «Амура», который дерзко бьется с более сильными соперниками и умело разбирается с равными себе, проблемы «Лады» станут призывом к действию. В очном матче гостей из Хабаровска будут интересовать только 2 очка.

Ставка

У нынешнего «Амура» с его новичками достаточно мастерства, чтобы провести встречу в Тольятти с позиции первого номера. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 2.27.

В двух матчах из трех команда Андрея Мартемьянова забрасывала минимум 3 шайбы. Такой результативности хватит, чтобы «Лада» лишилась шансов на успех. Наш альтернативный прогноз — «Амур» победит с форой -1 за 2.93.