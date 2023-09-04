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    Новичку КХЛ не стоит ждать милости от СКА

    «Лада» — СКА. Ставка и прогноз (к. 2.24) на хоккейный матч КХЛ 4 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — СКА
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    Остап Сафин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Лада Арене» 4 сентября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Сентября 2023 года
    Лада
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Лада 18:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    «Лада»

    С турнирной точки зрения праздник возвращения «Лады» в КХЛ был испорчен. И виноват в этом «Трактор». Однако если посмотреть на зрелищность, элементы триллера и драмы, то тольяттинцы получили крутой перфоманс, который несопоставим ни с чем в ВХЛ.

    Да, во встрече с «Трактором» «Лада» в итоге оказалась слабее — 1:2, но тут и разница минимальная, и игру хозяева показали хорошую. К примеру, за три периода они нанесли 32 удара в створ против 19 у челябинцев. Правда, реализация стала безвольной слабостью команды Браташа — 3.13%.

    Коэффициенты матча Лада — СКА

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  • 4.704.701.60Бонус$9500
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    Дебютный гол за «Ладу» забросил Никита Попугаев. Уже на 3-й минуте матча шумомер арены в Тольятти дошел до красного значения. В контексте предстоящей игры со СКА невозможно проигнорировать тот факт, что 24-летний нападающий в прошлом сезоне представлял питерский клуб и даже успел провести 28 матчей, оформив 4 результативные передачи.

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    Лишний раз также стоит напомнить о том, что Питер оказался главным дилером ценных кадров для «Лады» в межсезонье. В чью пользу сыграет этот фактор — сказать трудно, но гости, вероятно, знают, каких сюрпризов ждать от тех, кого собственноручно отдали.

    СКА

    Самая устрашающая среди всех в Западной конференции и самая мощная в плане усилений, команда Романа Ротенберга была очевидным фаворитом первой игры. Но на фоне «Динамо» Москва питерцы смотрелись не так уж сурово, хотя и победить сумели — 2:1.

    Встреча на «ВТБ Арене» складывалась так, что СКА встрял в положение отрывающегося. Да, пришлось встать на свои две после падения, ответить двумя голами и отпраздновать первые +2. Кажется, именно с таким характером должен играть клуб, который считают главным кандидатом на то, чтобы стать сильнейшим в пищевой цепочке Запада.

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    • В гостевой игре за СКА забили Толчинский и Хайруллин, а Гальченюк поучаствовал в одной результативной атаке, отдав пас. Вот так команда Ротенберга доказала обоснованность своих громких подписаний в межсезонье.

    Однако, как было упомянуто выше, СКА не имел тотального превосходства над «Динамо». По ударам в створ у соперников почти равенство — 27:28, при этом, помимо 26 сэйвов пришедшего из «Автомобилиста» Йохана Маттссона (96.3%), гости заблокировали 22 попытки столичного клуба поразить ворота.

    Коэффициенты

    На «Ладу» букмекеры дают коэффициент 4.40, на ничью — 4.70, а на СКА — 1.64.

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    Прогноз

    При всей своей самоотдаче, смелости и мечтаниях о киношной сенсации «Лада» вряд ли способна разбудить СКА даже в игре на своем катке. СКА на правах одного из фаворитов чемпионата не оставит живого места на команде, которую заранее приписывают к неудачникам длинного сезона.

    Ставка

    Для звездных форвардов питерского клуба матчи подобного ранга будут идеальными, чтобы, прежде всего, позаботиться о персональной статистике. С мотивацией у них точно все будет в порядке. Наши прогноз и ставка — СКА победит в первом периоде за 2.24.

    Сама же встреча, скорее всего, закончится разгромной победой потенциально сильнейшего клуба Запада. Наш альтернативный прогноз — СКА победит с форой -1.5 за 2.04.

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    «Лада» — СКА: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 04.09.2023. Прогнозы на хоккей. Новичку КХЛ не стоит ждать милости от СКА
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