В матче Хоккейных игр Carlson Швейцария сыграет с Финляндией. Встреча пройдет в «Виннинг Групп» 6 мая. Начало запланировано на 13:00 мск. Швейцария — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

В дебютной игре на арене в Гетеборге Швейцария ожидаемо откатала тухлятину, за что была наказана по-крупному — 0:3. Дважды андердог пропустил в большинстве. Еще один страйк получил в пустые.

За три периода Швейцария не придумала ни одного убийственного аргумента в свою пользу: нанесла всего 20 бросков в створ и откатала 10 минут в меньшинстве. Вратарь Йорен ван Поттельберге совершил 19 сэйвов (90.48%), но этого оказалось ничтожно мало.

Коэффициенты матча Швейцария — Финляндия 1X2Новым игрокам 3.904.401.75Бонус$9500

Что касается очных матчей с Финляндией — предстоящим соперником, то последнюю победу Швейцария отгуляла еще в ноябре 2022-го. В Кубке Карьяла она выиграла по буллитам — 3:2 Б. В следующих двух встречах команда Патрика Фишера традиционно срезалась — 1:4, 5:6 Б.

Все прогнозы на хоккей

Перед майским этапом Евротура Швейцария откатала шесть товарищеских матчей, в трех из которых победила. Дважды удалось обыграть Францию (2:1, 6,0) и раз проехаться по Латвии (5:3).

Финляндия

В дебютном матче майской серии Финляндия закусилась с максимально колкими хозяевами турнира — чехами, которых удалось потушить только в овертайме после нервной рубки в основное время — 3:2 ОТ.

Сама встреча, помимо голов, запомнилась проблемами с дисциплиной с обеих сторон. Суммарно команды схлопотали 10 удалений. Для матчей из разряда подготовительных — это многовато. При этом никто ни разу не реализовал численное преимущество.

По ходу матча в счете повела Финляндия. За 2 минуты до конца первого периода отличился Харри Песонен. Дальше был сухостой во вторых двадцати и крутой поворот в пользу Чехии в третьем периоде.

При 1:2 в лайве команда Юкки Ялонена закамбэчила матч за 23 секунды до финальной сирены, а в овертайме свой второй гол ввалил Песонен. За всю игру финны нанесли 26 бросков в створ при 36 со стороны соперников. Реализация подлетела к солидным 11.54%.

Коэффициенты

Победу Швейцарии букмекеры оценивают в 3.60, ничью — в 4.40, а победу Финляндии — в 1.83.

Прогноз

В Евротур-квартете Швейцария остается худшей. Ее серия поражений в этом соревновании дошла до семи подряд матчей . И едва ли финны позволяют аутсайдеру на себе прерывать луз-стрик. Команда Ялонена банально сильнее, в очном раунде она завалит соперника классом ниже.

Ставка

В чешских играх финны могут запрыгнуть на первую строчку, но ради нее нужно рвать самого слабого представителя Евротура. Наши прогноз и ставка — Финляндия победит + ТМ 6.5 за 2.30.

В трех подряд последних встречах Евротура швейцарцы отлетали уже в первом периоде. Вероятно, печальная судьба стартовых двадцати и дальше будет преследовать команду. Наш альтернативный прогноз — Швейцария победит в первом периоде за 2.42.