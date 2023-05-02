В седьмом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Нью-Джерси» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 2 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Три подряд победы, ставшие ответом на два крупных поражения на старте, качнули серию в пользу «Нью-Джерси». При счете 3:2 «Девилз» десантировались в «Мэдисон Сквер Гарден», но нарвались на очередной разгром — 2:5 — третий в этом противостоянии.

По ходу выездного матча 30 апреля «Нью-Джерси» даже выскочил вперед. На 11-й минуте первого периода счет прогрел Кертис Лазарь. Вот только после его гола гостей раздробили на мелкие осколки: в их ворота вогнали пятеру.

После пятого страйка «Девилз» сменили вратаря. Суммарно Акира Шмид и Витек Ванечек совершили 24 сэйва (82.76%). При этом сами гости заметно переплюнули «Рейнджерс» по ударам в створ (36:29), но реализация оказалась детской (5.56%).

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Размочить и без того позорный счет «Нью-Джерси» удалось за 5 минут до финальной сирены. Большинством воспользовался Доусон Мерсер. В шестой плей-офф игре он срубил третье очко (2+1).

«Рейнджерс»

Изначально команда Жерара Галлана считалась фаворитом пары из-за своего состава из опытных хоккеистов, которые имеют богатый плей-офф бэкграунд. В действительности же «Рейнджерс» получили серьезный отпор от «Джерси», из-за чего серия дошла до седьмого матча.

В последней игре ньюйоркцы, находясь в миллиметрах от вылета, затащили победу. Причем в родном «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» по-крупному (5:2). Но по ходу встречи хозяевам пришлось камбэчить.

Первый гол ньюйоркцы ввалили за 25 секунд до первого перерыва. В большинстве отличился Крис Крайдер. Его шайба позволила хозяевам восстановить равенство. А после отдыха игрой рулила только команда Жерара Галлана.

Во втором и третьем периодах «Рейнджерс» вмазали по два гола. Четвертое в текущем Кубке Стэнли очко подрезал Владимир Тарасенко (3+1). Хватило работы в этом матче и Игорю Шестеркину, который отразил 34 броска (94.44%). Хозяева бахнули в створ ворот «Джерси» 29 зарядов, реализация была поднята до 17.24%.

Коэффициенты

Победу «Нью-Джерси» букмекеры рассматривают за 2.43, ничью — за 4.42, а победу «Рейнджерс» — за 2.65.

Прогноз

В «Сквер Гарден» ньюйоркцы добились значимой победы, которая оставляет их в игре. Теперь фаворит пары едет в Ньюарк, чтобы добить соперника и закончить проблемное противостояние с плюсовым для себя результатом.

Бесспорно, на своем льду атомный «Нью-Джерси» закусится за шанс ворваться в четвертьфинал, но на опыте этот раунд вывезут «Рейнджерс». В «Пруденшал Центре» ньюйоркцы дважды порвали «Девилз» со счетом 5:1 . Вероятно, к разгрому они будут стремиться и в седьмой игре.

Ставка

В каждой выигранной встрече Кейн, Тарасенко и компания стабильно пробивали «верх», поэтому резонно поверить в тотал «больше» и в седьмом заходе. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят + ТБ 3.5 за 2.62.

Грохнуть «Девилз» — задача не из легких, поэтому для победы гостям нужно вновь выдать максимальный заряд в атаке. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 2.53.

Без привязки к потенциально высокой результативности неплохим для ставки кажется вариант — «Рейнджерс» победят в матче за 2.03.