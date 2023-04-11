«Детройт»
«Детройт» не может соперничать с «Далласом» на равных, что отчетливо доказывает место «красных крыльев» в таблице восточной конференции.
В двух последних матчах снова случилась катастрофа, поскольку соперники в лице «Баффало» и «Питтсбурга» в общей сложности накидали 12 голов своему сопернику.
Команда из Мичигана всего лишь на 12 месте и бесславно завершает сезон, который обещал быть прорывным. Четыре последних встречи против «Далласа» остались за техасской командой.
«Даллас»
«Даллас» старается как может и за шесть последних игр проиграл всего лишь одну встречу. Но конкуренты идут в таком же темпе, поэтому клуб Дебура не может подняться вверх по таблице.
За три последних поединка по календарю пропущено всего лишь по одной шайбе в каждом из матчей.
Сейчас «звезды» на четвертом месте в таблице Запада и отставание от лидирующего «Вегаса» составляет пять очков при игре в запасе. Теоретические шансы достать клуб из Невады есть, но они уже призрачные.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 4.20, на гостей — 1.95.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости сильнее по всем параметрам.
Альтернативный прогноз: Если хозяева упрутся, то вполне и на овертайм могут рассчитывать. Тем более три из последних четырех встреч между этими соперниками не заканчивались в основное время.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.