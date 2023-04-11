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    «Детройт» проиграет пятый матч подряд «Далласу»?

    «Детройт» — «Даллас». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 11 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Даллас»
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    «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Детройт»

    «Детройт» не может соперничать с «Далласом» на равных, что отчетливо доказывает место «красных крыльев» в таблице восточной конференции.

    В двух последних матчах снова случилась катастрофа, поскольку соперники в лице «Баффало» и «Питтсбурга» в общей сложности накидали 12 голов своему сопернику.

    Команда из Мичигана всего лишь на 12 месте и бесславно завершает сезон, который обещал быть прорывным. Четыре последних встречи против «Далласа» остались за техасской командой.

    «Даллас»

    «Даллас» старается как может и за шесть последних игр проиграл всего лишь одну встречу. Но конкуренты идут в таком же темпе, поэтому клуб Дебура не может подняться вверх по таблице.

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    За три последних поединка по календарю пропущено всего лишь по одной шайбе в каждом из матчей.

    Сейчас «звезды» на четвертом месте в таблице Запада и отставание от лидирующего «Вегаса» составляет пять очков при игре в запасе. Теоретические шансы достать клуб из Невады есть, но они уже призрачные.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 4.20, на гостей — 1.95.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости сильнее по всем параметрам.

    Альтернативный прогноз: Если хозяева упрутся, то вполне и на овертайм могут рассчитывать. Тем более три из последних четырех встреч между этими соперниками не заканчивались в основное время.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.

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    «Детройт» — «Даллас»: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Детройт» проиграет пятый матч подряд «Далласу»?
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