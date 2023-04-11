В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Детройт» не может соперничать с «Далласом» на равных, что отчетливо доказывает место «красных крыльев» в таблице восточной конференции.

В двух последних матчах снова случилась катастрофа, поскольку соперники в лице «Баффало» и «Питтсбурга» в общей сложности накидали 12 голов своему сопернику.

Команда из Мичигана всего лишь на 12 месте и бесславно завершает сезон, который обещал быть прорывным. Четыре последних встречи против «Далласа» остались за техасской командой.

«Даллас»

«Даллас» старается как может и за шесть последних игр проиграл всего лишь одну встречу. Но конкуренты идут в таком же темпе, поэтому клуб Дебура не может подняться вверх по таблице.

За три последних поединка по календарю пропущено всего лишь по одной шайбе в каждом из матчей.

Сейчас «звезды» на четвертом месте в таблице Запада и отставание от лидирующего «Вегаса» составляет пять очков при игре в запасе. Теоретические шансы достать клуб из Невады есть, но они уже призрачные.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 4.20, на гостей — 1.95.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости сильнее по всем параметрам.

Альтернативный прогноз: Если хозяева упрутся, то вполне и на овертайм могут рассчитывать. Тем более три из последних четырех встреч между этими соперниками не заканчивались в основное время.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.