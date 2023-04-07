В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 07 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Детройт» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Детройт» за пять последних встреч проиграл всего лишь один раз и хоть чем-то порадовал своих поклонников под конец регулярного сезона.

В последнем победном матче против «Монреаля» итак и вовсе получилась великолепная игра, приведшая к пяти безответным голам в ворота противника.

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Команда из Мичигана имеет в своем активе 79 очков после 77 сыгранных матчей. Такие успехи вполне позволяют рассчитывать подопечным Лалонда всего лишь на 12 строчку в турнирной таблице восточной конференции.

«Баффало»

«Баффало» сражается как может и до сих пор не потерял шансов попасть в плей-офф. «Клинки» стараются играть не только эффективно, но ещё и эффектно. «Сэйбрз» будут делать все возможное, чтобы в предстоящей игре набрать два важных очка.

Тем более последние матчи против «Детройта» у подопечных Гранато получаются более, чем продуктивные. За три последних победных матча в ворота «красных крыльев» было отправлено 18 голов.

Клуб из штата Нью-Йорк на данный момент времени располагается на десятом месте в восточной конференции и на шесть очков отстает от «Флориды» и «Нью-

Йорк Айлендерс», но имеет при этом два матча в запасе.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.57, на ничью — 4.78, на гостей — 2.40.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гостям нужно во что бы то ни стало побеждать, чтобы продолжить борьбу за попадание в плей-офф.

Альтернативный прогноз: Игра ожидается результативной, поскольку по-другому эти клубы играть попросту не умеют.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.40.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.40.