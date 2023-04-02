«Сиэтл»
«Кракен» откатал 74 матча, в которых прикарманил 90 очков. В Западной конференции он закрепился на седьмой строчке и на 5 баллов отъехал от восьмого «Виннипега». «Джетс» провели на игру больше.
В первой половине марта «Сиэтл» перетерпел серию из трех подряд поражений, из-за которой почти полностью было перечеркнуто другое достижение — 5-матчевый вин-стрик. После цикла неудачных игр «Кракен» стреляет единичными победами, за которыми обязательно следует новая потеря.
В такую среду команда Дэйва Хэкстола грузит себя на протяжении семи туров (4 победы, 3 поражения). На прошлой неделе «Сиэтл» дважды закусился с «Нэшвиллом» на льду в Теннесси. В первом матче случился влет по буллитам (1:2 Б). Во втором удалось зацепиться за крупную победу (7:2).
Свою предпоследнюю встречу «Кракен» откатал в гостях у «Миннесоты». В Сент-Поле для него все сложилось крайне неудачно (1:5). За игрой с «Уайлд» последовал домашний матч с «Анахаймом». Такого соперника «Сиэтл» затрескал в обе щеки (4:1).
«Лос-Анджелес»
Калифорнийская команда провела 75 матчей, в которых подняла 96 очков. В Западной конференции она занимает четвертую строчку и всего на 1 балл отстает от позиции в топ-3, которую удерживает «Эдмонтон».
В 20-х числах марта «Лос-Анджелес» откатал короткую, но при этом мощную победную серию. В нее вошли всего три матча. Зато в каждом «Кингз» прикончили середняков конференции, забросив 19 голов в сумме.
Королевский заряд результативности парни из Эл-Эй выдали на «Crypto.com Арене». Первым под раздачу попал депрессивный «Калгари» (8:2). Затем команда Тодда Маклеллана срезала «Виннипег» (4:1) и вырвала победу у «Сент-Луиса» (7:6).
После цикла мощных матчей «Лос-Анджелесу» понадобилась перезагрузка. В процессе обновления своей прошивки «Кингз» слили две встречи на землях Альберты. Без набранных баллов калифорнийцы остались в матчах с «Калгари» (1:2) и «Эдмонтоном» (0:2).
Коэффициенты
Победу «Сиэтла» букмекеры рассматривают за 2.55, аналогичный коэффициент выкатывают и на победу «Лос-Анджелеса», а на ничью дают кэф 3.80.
Прогноз
И «Кракен», и «Кингз» продолжают рубиться за высокие позиции в преддверии Кубка Стэнли, поэтому катать матчи вполсилы в данный момент им бессмысленно.
На «Клаймат Пледж Арене» соперники ради своих великих целей будут драться на максималках.
Ставка
Яркие соперники, кайфующие от открытой игры, ввалят друг другу приличный пак голов. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют больше 2.5 за 3.00.
При этом «Кракен», нуждающийся в набранных баллах, на своей территории попытается перебить «Лос-Анджелес», который едет в Сиэтл с багажом из двух поражений. Наш альтернативный прогноз — «Сиэтл» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.23. А без привязки к тоталу можно взять чистую победу «Сиэтла» с коэффициентом 2.55.