В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 2 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

«Кракен» откатал 74 матча, в которых прикарманил 90 очков. В Западной конференции он закрепился на седьмой строчке и на 5 баллов отъехал от восьмого «Виннипега». «Джетс» провели на игру больше.

В первой половине марта «Сиэтл» перетерпел серию из трех подряд поражений, из-за которой почти полностью было перечеркнуто другое достижение — 5-матчевый вин-стрик. После цикла неудачных игр «Кракен» стреляет единичными победами, за которыми обязательно следует новая потеря.

В такую среду команда Дэйва Хэкстола грузит себя на протяжении семи туров (4 победы, 3 поражения). На прошлой неделе «Сиэтл» дважды закусился с «Нэшвиллом» на льду в Теннесси. В первом матче случился влет по буллитам (1:2 Б). Во втором удалось зацепиться за крупную победу (7:2).

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Свою предпоследнюю встречу «Кракен» откатал в гостях у «Миннесоты». В Сент-Поле для него все сложилось крайне неудачно (1:5). За игрой с «Уайлд» последовал домашний матч с «Анахаймом». Такого соперника «Сиэтл» затрескал в обе щеки (4:1).

«Лос-Анджелес»

Калифорнийская команда провела 75 матчей, в которых подняла 96 очков. В Западной конференции она занимает четвертую строчку и всего на 1 балл отстает от позиции в топ-3, которую удерживает «Эдмонтон».

В 20-х числах марта «Лос-Анджелес» откатал короткую, но при этом мощную победную серию. В нее вошли всего три матча. Зато в каждом «Кингз» прикончили середняков конференции, забросив 19 голов в сумме.

Королевский заряд результативности парни из Эл-Эй выдали на «Crypto.com Арене». Первым под раздачу попал депрессивный «Калгари» (8:2). Затем команда Тодда Маклеллана срезала «Виннипег» (4:1) и вырвала победу у «Сент-Луиса» (7:6).

После цикла мощных матчей «Лос-Анджелесу» понадобилась перезагрузка. В процессе обновления своей прошивки «Кингз» слили две встречи на землях Альберты. Без набранных баллов калифорнийцы остались в матчах с «Калгари» (1:2) и «Эдмонтоном» (0:2).

Коэффициенты

Победу «Сиэтла» букмекеры рассматривают за 2.55, аналогичный коэффициент выкатывают и на победу «Лос-Анджелеса», а на ничью дают кэф 3.80.

Прогноз

И «Кракен», и «Кингз» продолжают рубиться за высокие позиции в преддверии Кубка Стэнли, поэтому катать матчи вполсилы в данный момент им бессмысленно.

На «Клаймат Пледж Арене» соперники ради своих великих целей будут драться на максималках. У обоих клубов вошло в норму регулярно выдавать космические в результативном плане программы , поэтому очный матч этих ребят перерастет в голевой файт.

Ставка

Яркие соперники, кайфующие от открытой игры, ввалят друг другу приличный пак голов. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют больше 2.5 за 3.00.

При этом «Кракен», нуждающийся в набранных баллах, на своей территории попытается перебить «Лос-Анджелес», который едет в Сиэтл с багажом из двух поражений. Наш альтернативный прогноз — «Сиэтл» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.23. А без привязки к тоталу можно взять чистую победу «Сиэтла» с коэффициентом 2.55.