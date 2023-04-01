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    Гости увезут важные очки из Ванкувера?

    «Ванкувер» — «Калгари». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 01 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Калгари»
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    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 01 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Апреля 2023 года

    «Ванкувер»

    «Ванкувер» отлично проводит последний месяц сезона, но в крайнем своем матче «косатки» не смогли сдюжить против «Сент-Луиса». Правда проиграли ему только лишь в овертайме.

    За 12 последних проведенных поединков «косатки» проиграли всего лишь три матча, и в такой форме они вполне могут разобраться с «Калгари» на своем льду в предстоящем поединке.

    После 74 матчей у команды из Ванкувера столько же набранных очков и 12 место в своей конференции. В предстоящей игре шансы на успех определённо имеются, но «Ванкуверу» придется очень сильно постараться.

    «Калгари»

    «Калгари» старается всеми возможными способами зацепиться за последние возможности попадания в плей-офф, но по мере приближения конца регулярного сезона это становится сделать все сложнее.

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    Хотя за четыре последних встрече коллектив Саттера проиграл всего лишь один матч, что для его дружины уже достижение по этому сезону.

    На данный момент времени у «Калгари» 83 очка и «огоньки» всего лишь на два очка отстают от «Виннипега», который занимает проходное восьмое место в конференции. Клуб из Альберты выигрывал четыре из пять последних очных матче против «Ванкувера».

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.84, на ничью — 4.58, на гостей — 2.25.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гостям нужно во что бы то ни стало побеждать.

    Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей без обилия голов.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.25.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.50.

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    «Ванкувер» — «Калгари»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на хоккей. Гости увезут важные очки из Ванкувера?
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