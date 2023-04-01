В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 01 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

«Ванкувер» отлично проводит последний месяц сезона, но в крайнем своем матче «косатки» не смогли сдюжить против «Сент-Луиса». Правда проиграли ему только лишь в овертайме.

За 12 последних проведенных поединков «косатки» проиграли всего лишь три матча, и в такой форме они вполне могут разобраться с «Калгари» на своем льду в предстоящем поединке.

После 74 матчей у команды из Ванкувера столько же набранных очков и 12 место в своей конференции. В предстоящей игре шансы на успех определённо имеются, но «Ванкуверу» придется очень сильно постараться.

«Калгари»

«Калгари» старается всеми возможными способами зацепиться за последние возможности попадания в плей-офф, но по мере приближения конца регулярного сезона это становится сделать все сложнее.

Хотя за четыре последних встрече коллектив Саттера проиграл всего лишь один матч, что для его дружины уже достижение по этому сезону.

На данный момент времени у «Калгари» 83 очка и «огоньки» всего лишь на два очка отстают от «Виннипега», который занимает проходное восьмое место в конференции. Клуб из Альберты выигрывал четыре из пять последних очных матче против «Ванкувера».

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.84, на ничью — 4.58, на гостей — 2.25.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гостям нужно во что бы то ни стало побеждать.

Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей без обилия голов.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.25.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.50.