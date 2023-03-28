В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 28 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

В текущей регулярке «Миннесота» откатала 73 встречи, в которых подняла 93 очка. В Западной конференции она обосновалась на третьем месте и на 1 балл опередила четвертый «Колорадо» и пятый «Даллас».

Во второй половине марта «Миннесота» попала в зону турбулентности: моментами команда выдает королевские матчи, которые разбавляет крупными поражениями. Одна из крутейших встреч недавнего прошлого состоялась 16 марта, когда «Уайлд» на чужом льду смяли «Сент-Луис» (8:5).

Но после царского визита в Миссури команда Дина Эвансона устроилась на 2:5 в домашнем матче с «Бостоном» (2:5), вырубить который сейчас трудно любому топу. За встречей с «Брюинз» последовали победы над «Вашингтоном» (5:3) и «Нью-Джерси» (2:1 ОТ).

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Продержаться на беспроигрышной дистанции дольше «Миннесоте» не дала «Филадельфия». Ей «дикари» срезались в Пенсильвании (4:5 Б). Зато последний матч команда закрыла успешно. Дома она спокойно разобралась с «Чикаго» (3:1).

«Сиэтл»

На балансе «Кракена» хранятся 88 очков после 72 матчей. В Западной конференции он закрепился на седьмом месте. На 3 балла команда обходит восьмой «Виннипег», который откатал на 2 игры больше.

В середине марта «Сиэтл» накрыла 3-матчевая серия поражений. В двух встречах он остался без очков и пропустил 10 голов в сумме. Размочить минусовую статистику удалось 17-го числа. Вовремя состоялся визит на территорию «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).

После выезда в Калифорнию команда Дэйва Хэкстола вернулась на «Клаймат Пледж Арену», где отстегнула пару баллов «Эдмонтону» (4:6). Затем последовал выезд в Техас. В экшен-битве с «Далласом» «Кракен» достал +2 (5:4 ОТ).

Два последних матча «Сиэтл» провел в Теннесси против «Нэшвилла». Завалить «Предс» с первой попытки гостям не удалось (1:2 Б). Но после влета по буллитам «Кракен» был безжалостен во втором заходе (7:2).

Коэффициенты

На «Миннесоту» букмекеры выкатывают коэффициент 2.28, на ничью — 4.20, а на «Сиэтл» — 2.65.

Прогноз

В преддверии выезда в Сент-Пол «Сиэтл» стер в пыль «Нэшвилл», а до этого прикончил «Даллас». После неудачного периода в чемпионате «Кракен» вспомнил, как мочить больших соперников . Вероятно, на очереди «Миннесота», в раунде с которой команда Хэкстола готова рубиться за +2.

Ставка

Бесспорно, на своем льду «Миннесота» будет фаворитом, но едва ли предматчевые расклады волнуют ее гостей. Наши прогноз и ставка «Сиэтл» победит с форой 0 за 2.24.

Уничтожить «Миннесоту» сейчас можно только в результативной бойне. Но одна из главных команд-сенсаций текущей регулярки уже валила сильнейших через «верх». Наш альтернативный прогноз — «Сиэтл» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.50.