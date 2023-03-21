В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Crypto.com Арена» 21 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» хоть и проиграл в своем последнем поединке, но сумел продолжить очковую серию, которая позволяет клубу из Калифорнии все ещё рассчитывать на победу в конференции.

Коллектив Маклеллана проиграл по буллитам «Ванкуверу» в последнем своем поединке и потратил достаточно много физических сил, так как «косатки» максимально неуступчивы в последних матчах. А для калифорнийского клуба это так и вовсе один из самых неудобных соперников.

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На данный момент времени «Кингз» на втором месте и уступают «Вегасу» всего лишь два очка. Поэтому за 12 оставшихся поединков побороться за вершину все ещё можно.

«Калгари»

«Калгари» не обладает той стабильностью, которая могла бы говорить о каких-то перспективах канадского клуба побороться за плей-офф. Победы сменяются поражениями, а на выходе мы видим «ноль».

Хотя коллектив Саттера за два поражения из четырех последних матчей смог набрать два очка, потому что проиграл лишь в овертайме, но иногда складывается такое впечатление, что клуб сам не хочет в кубковую весну.

Тем более «Калгари» ещё и проиграл два последних поединка против «Оттавы», а клуб из столицы Канады далеко не самый простой соперник, которому также нужна путёвка в плей-офф.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.59, на ничью — 4.34, на гостей — 2.51.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева не позволят гостям отобрать у них очки.

Альтернативный прогноз: Игра ожидается задорной, поскольку гости совершенно не ловят мышей в защите.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.59.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.30.