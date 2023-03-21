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    «Лос-Анджелес» — «Калгари». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 21 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Калгари»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Crypto.com Арена» 21 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Марта 2023 года

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» хоть и проиграл в своем последнем поединке, но сумел продолжить очковую серию, которая позволяет клубу из Калифорнии все ещё рассчитывать на победу в конференции.

    Коллектив Маклеллана проиграл по буллитам «Ванкуверу» в последнем своем поединке и потратил достаточно много физических сил, так как «косатки» максимально неуступчивы в последних матчах. А для калифорнийского клуба это так и вовсе один из самых неудобных соперников.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Калгари

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    На данный момент времени «Кингз» на втором месте и уступают «Вегасу» всего лишь два очка. Поэтому за 12 оставшихся поединков побороться за вершину все ещё можно.

    «Калгари»

    «Калгари» не обладает той стабильностью, которая могла бы говорить о каких-то перспективах канадского клуба побороться за плей-офф. Победы сменяются поражениями, а на выходе мы видим «ноль».

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    Хотя коллектив Саттера за два поражения из четырех последних матчей смог набрать два очка, потому что проиграл лишь в овертайме, но иногда складывается такое впечатление, что клуб сам не хочет в кубковую весну.

    Тем более «Калгари» ещё и проиграл два последних поединка против «Оттавы», а клуб из столицы Канады далеко не самый простой соперник, которому также нужна путёвка в плей-офф.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.59, на ничью — 4.34, на гостей — 2.51.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева не позволят гостям отобрать у них очки.

    Альтернативный прогноз: Игра ожидается задорной, поскольку гости совершенно не ловят мышей в защите.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.59.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.30.

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    «Лос-Анджелес» — «Калгари»: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 21.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Короли» продолжат набирать очки?
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