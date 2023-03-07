В четвертом матче серии 1/4 финала Запада «Динамо» Минск будет принимать СКА. Игра пройдет на «Минск-Арене» 7 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Минск — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

«Динамо» Минск ехало в Питер с кучей проблем и усталостью на фоне борьбы за плей-офф до последнего тура. Разумеется, мощного проката от белорусов никто не требовал. Но, вопреки ожиданиям, те решились на результативную бойню, из которой вышли победителями — 6:4.

В двух стартовых периодах «Динамо» Минск только отыгрывалось, уничтожая минимальное преимущество СКА. В третьих же двадцати «зубры» вмазали треху и вели 5:2 за 2.5 минуты до сирены. Питерцы предприняли попытку отыграться и сделали счет 4:5, но Владимир Алистров добил хозяев голом в пустые. На счету 22-летнего форварда дубль.

Дерзким поведением в дебюте противостояния команда Крэйга Вудкрофта серьезно разозлила СКА. Неудивительно, что во второй игре минчане выступили в качестве боксерской груши, на которой питерцы оттачивали удары — 2:5.

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Еще жальче «Динамо» Минск смотрелось в домашнем матче 5-го числа, в котором нарвалось на крупное поражение всухую — 0:4. За три периода динамовцы нанесли 26 холостых ударов в створ.

СКА

Первый матч серии оказался для СКА шоковой терапией. Железобетонный фаворит противостояния дома устроился на поражение в результативной зарубе при попытках сотворить суперспасение — 4:6.

Оплеуху от «Динамо» Минск хоккеисты СКА запомнят на весь остаток серии. На общем результате команды это отразится положительно. Уже во второй игре была видна работа над ошибками. В матче 3 марта «армейцы» разорвали гостей — 5:2.

Сильнее по качеству бригада Романа Ротенберга откатала третью встречу. В Белоруссии СКА уничтожил «зубров» всухую — 4:0. Очередную шайбу зарядил Дмитрий Яшкин, еще по голу воткнули Комаров, Никишин и Глотов.

За три периода издевательств над минчанами СКА нанес 29 ударов в створ. Их реализация была поднята до 13.79%. В воротах у питерцев стоял Дмитрий Николаев. 23-летний кипер засэйвил 25 бросков.

Коэффициенты

На «Динамо» Минск букмекеры выкатывают коэффициент 4.10, на ничью — 4.60, а на СКА — 1.70.

Прогноз

В двух последних матчах питерцы доказали случайность произошедшего в первой игре . Теперь фаворит идет в том темпе, который от него ждали перед стартом 1/4. Во втором матче в Белоруссии команда Ротенберга так же легко грохнет соперника и вернется в «Ледовый» с максимально сочным перевесом в серии.

Ставка

Минимум 4 шайбы «армейцы» вмазали в каждом плей-офф заходе. Понижения в предстоящей игре не ожидается, с атакой у них по-прежнему все в норме. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал СКА больше 3.5 за 2.04.

Очевидно, во встрече, рискующей трансформироваться в уничтожение слабого, гости с Невы будут гасить динамовцев все три периода. Поэтому в качестве альтернативы рекомендуем вариант — СКА забьет в каждом периоде за 2.70.