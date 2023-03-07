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    В третьем подряд матче СКА уничтожит оборону «Динамо» Минск

    «Динамо» Минск — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 7 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — СКА
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    Марат Хайруллин
    В четвертом матче серии 1/4 финала Запада «Динамо» Минск будет принимать СКА. Игра пройдет на «Минск-Арене» 7 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Минск — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 07 Марта 2023 года
    Динамо Минск
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    •  Динамо Минск 19:30 СКА СКА
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    «Динамо» Минск

    «Динамо» Минск ехало в Питер с кучей проблем и усталостью на фоне борьбы за плей-офф до последнего тура. Разумеется, мощного проката от белорусов никто не требовал. Но, вопреки ожиданиям, те решились на результативную бойню, из которой вышли победителями — 6:4.

    В двух стартовых периодах «Динамо» Минск только отыгрывалось, уничтожая минимальное преимущество СКА. В третьих же двадцати «зубры» вмазали треху и вели 5:2 за 2.5 минуты до сирены. Питерцы предприняли попытку отыграться и сделали счет 4:5, но Владимир Алистров добил хозяев голом в пустые. На счету 22-летнего форварда дубль.

    Дерзким поведением в дебюте противостояния команда Крэйга Вудкрофта серьезно разозлила СКА. Неудивительно, что во второй игре минчане выступили в качестве боксерской груши, на которой питерцы оттачивали удары — 2:5.

    Все прогнозы на КХЛ

    Еще жальче «Динамо» Минск смотрелось в домашнем матче 5-го числа, в котором нарвалось на крупное поражение всухую — 0:4. За три периода динамовцы нанесли 26 холостых ударов в створ.

    СКА

    Первый матч серии оказался для СКА шоковой терапией. Железобетонный фаворит противостояния дома устроился на поражение в результативной зарубе при попытках сотворить суперспасение — 4:6.

    Оплеуху от «Динамо» Минск хоккеисты СКА запомнят на весь остаток серии. На общем результате команды это отразится положительно. Уже во второй игре была видна работа над ошибками. В матче 3 марта «армейцы» разорвали гостей — 5:2.

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    • Сильнее по качеству бригада Романа Ротенберга откатала третью встречу. В Белоруссии СКА уничтожил «зубров» всухую — 4:0. Очередную шайбу зарядил Дмитрий Яшкин, еще по голу воткнули Комаров, Никишин и Глотов.

    За три периода издевательств над минчанами СКА нанес 29 ударов в створ. Их реализация была поднята до 13.79%. В воротах у питерцев стоял Дмитрий Николаев. 23-летний кипер засэйвил 25 бросков.

    Коэффициенты

    На «Динамо» Минск букмекеры выкатывают коэффициент 4.10, на ничью — 4.60, а на СКА — 1.70.

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    Прогноз

    В двух последних матчах питерцы доказали случайность произошедшего в первой игре. Теперь фаворит идет в том темпе, который от него ждали перед стартом 1/4. Во втором матче в Белоруссии команда Ротенберга так же легко грохнет соперника и вернется в «Ледовый» с максимально сочным перевесом в серии.

    Ставка

    Минимум 4 шайбы «армейцы» вмазали в каждом плей-офф заходе. Понижения в предстоящей игре не ожидается, с атакой у них по-прежнему все в норме. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал СКА больше 3.5 за 2.04.

    Очевидно, во встрече, рискующей трансформироваться в уничтожение слабого, гости с Невы будут гасить динамовцев все три периода. Поэтому в качестве альтернативы рекомендуем вариант — СКА забьет в каждом периоде за 2.70.

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    «Динамо» Минск — СКА: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 07.03.2023. Прогнозы на хоккей. В третьем подряд матче СКА уничтожит оборону «Динамо» Минск
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