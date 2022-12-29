В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 29 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Джерси» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» в последних играх не производит впечатление клуба, который способен выгрызать матчи с мясом. За восемь последних матчей дружине Раффа удалось выиграть только в одном поединке с «Флоридой» (4:2). На данный момент времени у коллектива из Ньюарка 46 очков после 34 сыгранных матчей, и четвёртое место в восточной конференции.

Эти соперники играли совсем недавно и выдали весьма специфический матч с семью голами, но при этом в каждом из периодов забрасывала шайбы только одна из команд. Матч выиграл «Бостон» — 4:3.

На данный момент времени у «дьяволов» 46 очков после 34 сыгранных матчей и четвертое место в своей конференции. В домашней игре против «Бостона» хозяева будут стараться изо всех сил отомстить за проигрыш на своем льду недельной давности.

«Бостон»

Коллектив Монтгомери имел в своем активе четырех матчевую победную серию, но в последнем матче снова проиграл по буллитам заурядной «Оттаве». Это поражение стало для «мишек» вторым подряд, которое случилось после серии штрафных бросков.

Удивительно, но в тех проигранных матчах по буллитам «Бостон» забивал всего лишь по две шайбы своим соперникам. Во всех остальных выигранных матчах в этом промежутке в ворота противника отправлялось больше шайб, чем две.

После 34 матчей у команды из Массачусетса 57 набранных очков и уверенное первое место в лиге. Хозяева будут стремиться взять реванш, поэтому гостям нужно на защите сосредоточить особое внимание в этой игре.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.30, на гостей — 2.48.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Нью-Джерси» отомстят своему сопернику за недавний проигрыш.

Альтернативный прогноз: Вполне вероятно в этой игре будет овертайм, поскольку соперники достойны друг друга.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.40.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.