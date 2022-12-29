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    «Дьяволы» возьмут реванш в этой игре?

    «Нью-Джерси» — «Бостон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Бостон»
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    «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 29 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Нью-Джерси» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» в последних играх не производит впечатление клуба, который способен выгрызать матчи с мясом. За восемь последних матчей дружине Раффа удалось выиграть только в одном поединке с «Флоридой» (4:2). На данный момент времени у коллектива из Ньюарка 46 очков после 34 сыгранных матчей, и четвёртое место в восточной конференции.

    Эти соперники играли совсем недавно и выдали весьма специфический матч с семью голами, но при этом в каждом из периодов забрасывала шайбы только одна из команд. Матч выиграл «Бостон» — 4:3.

    На данный момент времени у «дьяволов» 46 очков после 34 сыгранных матчей и четвертое место в своей конференции. В домашней игре против «Бостона» хозяева будут стараться изо всех сил отомстить за проигрыш на своем льду недельной давности.

    «Бостон»

    Коллектив Монтгомери имел в своем активе четырех матчевую победную серию, но в последнем матче снова проиграл по буллитам заурядной «Оттаве». Это поражение стало для «мишек» вторым подряд, которое случилось после серии штрафных бросков.

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    Удивительно, но в тех проигранных матчах по буллитам «Бостон» забивал всего лишь по две шайбы своим соперникам. Во всех остальных выигранных матчах в этом промежутке в ворота противника отправлялось больше шайб, чем две.

    После 34 матчей у команды из Массачусетса 57 набранных очков и уверенное первое место в лиге. Хозяева будут стремиться взять реванш, поэтому гостям нужно на защите сосредоточить особое внимание в этой игре.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.30, на гостей — 2.48.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Нью-Джерси» отомстят своему сопернику за недавний проигрыш.

    Альтернативный прогноз: Вполне вероятно в этой игре будет овертайм, поскольку соперники достойны друг друга.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.40.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.

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    «Нью-Джерси» — «Бостон»: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Дьяволы» возьмут реванш в этой игре?
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