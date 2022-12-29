В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Фетисов Арене» 29 декабря. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

В 44 матчах «Адмиралу» удалось заработать 53 очка, благодаря которым он закрепился на шестой позиции в Восточной конференции. От двух клубов, идущих выше, «моряки» отстают на 1 балл.

Перед паузой в чемпионате результаты «Адмирала» пошли на спад. В период с 30 ноября по 7 декабря он проиграл в трех подряд матчах. Еще в одной встрече до перерыва «моряки» одержали верх над «Амуром» (3:1).

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После отдыха команда Леонида Тамбиева немного посвежела. В ее статистику начали залетать новые победы. Так, в выездном матче 19 декабря дальневосточные гости отжали 2 балла у лидера конференции — «Автомобилиста» (3:2).

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Однако после раунда с «Авто» накопительный процесс пришлось приостановить на две встречи, в которых «Адмирал» проиграл «Металлургу» (2:3) и «Салавату» (3:5). В последнем матче «моряки» вновь урвали +2. Случилось это в дерби с «Амуром» (3:1).

«Амур»

Команда из Хабаровска провела 42 встречи, в которых стащила 40 очков и осталась на девятом месте в Восточной конференции. От восьмого «Барыса» «тигрята» отстают на 1 балл, имея на 2 сыгранных матча меньше.

На перерыв «Амур» уходил с неплохим запасом. В течение четырех подряд матчей в период с 30 ноября по 7 декабря он победил, а немного приземлить команду заставило поражение от «Адмирала» 8-го числа (1:3).

К сожалению, отдых не пошел хабаровчанам на пользу. В трех встречах из четырех он проиграл. Первую турнирную потерю команда Вадима Епанчинцева пережила в Магнитогорске, где, ведя в счете, упустила преимущество над «Металлургом» Мг (1:3).

Зато в следующем матче «Амур» выдал топ-перфоманс, от которого стало плохо «Салавату Юлаеву» (5:1). После убийства уфимцев команда Епанчинцева в гостях проиграла «Авангарду» (1:3), а дома слила раунд «Адмиралу» (1:3).

Коэффициенты

На победу «Адмирала» букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничью — 3.82, а на победу «Амура» — 3.24.

Прогноз

После паузы хабаровчане совсем скисли. Победа в Уфе — единственное значимое достижение «Амура» во второй половине декабря. С таким негативным бэкграундом он едет во Владивосток на очередное дерби, в котором теперь равенство.

Кажется, «Адмирал» понял, как противостоять такому «Амуру» , и после нокаута на «Платинум Арене» ему хотелось бы порадовать домашних зрителей. Потенциальная победа позволит выйти вперед в этом противостоянии и не отстать в гонке за топ-5.

Ставка

Для команды Тамбиева предстоящий раунд будет иметь весомое значение, поэтому она будет разрывать площадку ради двух очков. Наши прогноз и ставка — «Адмирал» победит за 2.02.

Несмотря на то что встречи этих команд в текущем сезоне не спешат радовать сверхтоталом, стандартный набор голов мы увидим. Наша альтернативная ставка — «Адмирал» победит + ТБ 3.5 за 2.94.