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    В дальневосточном дерби «Адмирал» готов выйти вперед

    «Адмирал» — «Амур». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Амур»
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    Либор Шулак
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Фетисов Арене» 29 декабря. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Декабря 2022 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Амур Амур
  • Хабаровск
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    «Адмирал»

    В 44 матчах «Адмиралу» удалось заработать 53 очка, благодаря которым он закрепился на шестой позиции в Восточной конференции. От двух клубов, идущих выше, «моряки» отстают на 1 балл.

    Перед паузой в чемпионате результаты «Адмирала» пошли на спад. В период с 30 ноября по 7 декабря он проиграл в трех подряд матчах. Еще в одной встрече до перерыва «моряки» одержали верх над «Амуром» (3:1).

    Коэффициенты матча Адмирал — Амур

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    После отдыха команда Леонида Тамбиева немного посвежела. В ее статистику начали залетать новые победы. Так, в выездном матче 19 декабря дальневосточные гости отжали 2 балла у лидера конференции — «Автомобилиста» (3:2).

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    Однако после раунда с «Авто» накопительный процесс пришлось приостановить на две встречи, в которых «Адмирал» проиграл «Металлургу» (2:3) и «Салавату» (3:5). В последнем матче «моряки» вновь урвали +2. Случилось это в дерби с «Амуром» (3:1).

    «Амур»

    Команда из Хабаровска провела 42 встречи, в которых стащила 40 очков и осталась на девятом месте в Восточной конференции. От восьмого «Барыса» «тигрята» отстают на 1 балл, имея на 2 сыгранных матча меньше.

    На перерыв «Амур» уходил с неплохим запасом. В течение четырех подряд матчей в период с 30 ноября по 7 декабря он победил, а немного приземлить команду заставило поражение от «Адмирала» 8-го числа (1:3).

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    • К сожалению, отдых не пошел хабаровчанам на пользу. В трех встречах из четырех он проиграл. Первую турнирную потерю команда Вадима Епанчинцева пережила в Магнитогорске, где, ведя в счете, упустила преимущество над «Металлургом» Мг (1:3).

    Зато в следующем матче «Амур» выдал топ-перфоманс, от которого стало плохо «Салавату Юлаеву» (5:1). После убийства уфимцев команда Епанчинцева в гостях проиграла «Авангарду» (1:3), а дома слила раунд «Адмиралу» (1:3).

    Коэффициенты

    На победу «Адмирала» букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничью — 3.82, а на победу «Амура» — 3.24.

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    Прогноз

    После паузы хабаровчане совсем скисли. Победа в Уфе — единственное значимое достижение «Амура» во второй половине декабря. С таким негативным бэкграундом он едет во Владивосток на очередное дерби, в котором теперь равенство.

    Кажется, «Адмирал» понял, как противостоять такому «Амуру», и после нокаута на «Платинум Арене» ему хотелось бы порадовать домашних зрителей. Потенциальная победа позволит выйти вперед в этом противостоянии и не отстать в гонке за топ-5.

    Ставка

    Для команды Тамбиева предстоящий раунд будет иметь весомое значение, поэтому она будет разрывать площадку ради двух очков. Наши прогноз и ставка — «Адмирал» победит за 2.02.

    Несмотря на то что встречи этих команд в текущем сезоне не спешат радовать сверхтоталом, стандартный набор голов мы увидим. Наша альтернативная ставка — «Адмирал» победит + ТБ 3.5 за 2.94.

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    «Адмирал» — «Амур»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на хоккей. В дальневосточном дерби «Адмирал» готов выйти вперед
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