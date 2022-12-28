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    «Барыс» испортит беспроигрышную статистику «Сибири»

    «Сибирь» — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч КХЛ 28 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Барыс»
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    «Барыс» в матче с «Авангардом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Сибирь Арене» 18 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Декабря 2022 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    «Сибирь»

    Новосибирский клуб провел 45 матчей, в которых заработал 55 очков. В таблице Восточной конференции он оказался на третьем месте с отставанием в 4 балла от второй «Магнитки», проведшей на две встречи меньше.

    В зимней части регулярки «Сибирь» откатала неудачно три матча подряд — в период с 6 по 19 декабря. Серия поражений была запущена на родной арене, где команда соперничала с «Трактором» (2:4).

    Коэффициенты матча Сибирь — Барыс

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    После раунда с Челябинцами хоккеисты Андрея Мартемьянова принимали «Салават Юлаев», которому также уступили крупно (3:6). Отдохнув во время паузы, сибиряки забрели в Челябинск, где в очередной раз отстегнули очки «Трактору» (2:3).

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    Зато два следующих матча «Сибирь» провела сильно. Ей удалось победить первые команды Восточной таблицы. В Екатеринбурге бригада Мартемьянова казнила «Автомобилист» (4:0), а в Магнитогорске — дожала в серии буллитов «Металлург» Мг (3:2 Б).

    «Барыс»

    Команда из Казахстана в 44 встречах собрала 41 балл и зарулила на восьмое место в Восточной таблице. В данный момент она опережает девятый «Амур» по дополнительным показателям, проведя на 2 игры больше.

    В отличие от «Сибири» с ее серией поражений, «Барыс» в декабре закатил трехматчевый вин-стрик, который был запущен до перерыва. Победить казахстанцам удалось «Салават Юлаев» (2:1) и «Ак Барс» (3:2 Б).

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    • На битве с казанцами команда Андрея Скабелки отправилась на отдых. Вернувшись на лед 19 декабря, «Барыс» разобрал «Нефтехимик» (3:1). На этом беспроигрышный марафон был остановлен.

    В следующем матче парни Скабелки уступили «Авангарду» (1:3), после чего устроили лютые разборки с «Авто», в которых лидера добили в буллитах (5:4 Б). На последнюю игру «Барыс» приехал в Омск и снова был наказан «Авангардом» (2:5).

    Коэффициенты

    На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 1.76, на ничью — 4.14, а на победу «Барыса» — 3.90.

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    Прогноз

    В преддверии раунда с казахстанцами сибиряки нагнули двух восточных топов, однако до этого более простые задания команда Мартемьянова провалила.

    После двух энергозатратных гостевых раундов «Сибири» не будет ничего удивительного в ее кратковременном результатам спаде. «Барыс» в последних матчах набрал неплохую форму, благодаря которой продолжает активную борьбу за плей-офф.

    Ставка

    После паузы в чемпионате казахстанцы успели разобрать лидера Востока, поэтому и на удачный исход против третьего клуба конференции они могут рассчитывать. Наши прогноз и ставка — «Барыс» не проиграет за 2.11.

    В качестве более рискованного варианта можно рассмотреть результат, при котором гостям достанется максимум. Наш альтернативный прогноз — «Барыс» победит в матче с коэффициентом 2.91.

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    «Сибирь» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Барыс» испортит беспроигрышную статистику «Сибири»
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