В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 23 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В 42 матчах ярославцы заработали 48 очков, с которыми по-прежнему удерживают вторую позицию на Западе. В данный момент они опережают ЦСКА на 1 балл, имея на 2 проведенных раунда больше.

В первом матче декабря «Локомотив» в Казани потерпел поражение от «Ак Барса» и приговорил свою серию из четырех бесперебойных туров. Однако после луза на «Татнефть-Арене» ярославцы добрали упущенное в двух других гостевых заходах.

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Сперва команда Игоря Никитина заехала в Нижнекамск, где без особых проблем разобралась с «Нефтехимиком» (4:1). А в матче со «Спартаком» 6 декабря очки пришлось выгрызать в упорной борьбе (3:2).

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После двух подряд гостевых побед «Локомотив» вернулся домой, где неожиданно проиграл «Куньлуню» (0:1). Зато после паузы ярославцы провели два идеальных матча на своем льду. Соперничал «Локо» с «Сочи» (2:1) и «Ак Барсом» (2:1).

ЦСКА

Столичная бригада в 40 играх отжала 57 баллов. В таблице Западной конференции она занимает третье место. Ближайший конкурент снизу — «Торпедо». Его «армейцы» обходят на 4 очка.

В последней ноябрьской встрече ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Авангарда» (2:3), а двумя днями позже московский клуб вхолостую сгонял в Магнитогорск, где остался без накоплений в войне с «Металлургом» Мг (1:2).

Заработать нужные 2 балла команде Сергея Федорова удалось позже — в «Большом» она одержала верх над «Сочи» (4:2). Однако перед паузой в КХЛ «армейцев» накрыла очередная потеря. Случилась она дома. Соперничал столичная бригада с «Торпедо» (2:4).

После отдыха ЦСКА вышел на лед обновленным. В первом же матче он уничтожил минское «Динамо» в Белоруссии (5:1). А в среду москвичи заехали в гости к СКА и завоевали первую в сезоне победу в рамках дерби (2:1).

Коэффициенты

На «Локомотив» букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 3.64, а на ЦСКА — 2.65.

Прогноз

Обе команды после возобновления чемпионата только побеждают. Но, вспоминая более ранний бэкграунд, становится очевидно, что ЦСКА на дистанции выглядит хуже «Локо» .

В очной встрече ярославцы, осознавая важность победы, постараются откатать такой же осторожный в защите матч, как это было против «Ак Барса». Там хозяева перекрывали всевозможные зоны и не давали гостям лишний раз свободно сделать вдох.

Ставка

ЦСКА на данном этапе турнира далек от прайма, поэтому у ярославцев на их льду появляются неплохие перспективы. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит в матче за 1.90.

Однако в отличие от «Ак Барса», ЦСКА умеет разламывать плотную оборону. Вероятно, для победы хозяевам придется лупить больше двух голов, номер с излишней результативной скромностью с москвичами не прокатит. В качестве альтернативы рекомендуем вариант — «Локомотив» не проиграет + ТБ 3.5 за 2.11.

Два предыдущих матча команда Никитина закрыла в основном время, поэтому предлагаем поверить в то, что ей удастся закончить третий за 60 минут. На исход — «Локомотив» победит (основное время) — дается кэф 2.39.