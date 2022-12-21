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    «Амуру» хватит сил на тяжелейший раунд в Уфе

    «Салават Юлаев» — «Амур». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч КХЛ 21 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Амур»
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    Рафаэль Батыршин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Декабря 2022 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Амур Амур
  • Хабаровск
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    «Салават Юлаев»

    Уфимская команда провела 40 матчей, в которых собрала 50 очков и закрепилась на пятом месте в Восточной конференции. На 1 балл она отстает от двух клубов, претендующих на топ-3.

    В декабре «Салават Юлаев» поучаствовал в пяти матчах, в трех из которых выиграл. Первая в этом месяце победа была добыта в супершоу против «Трактора» в Уфе, где команды выдали запредельную для себя результативность (6:4).

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Амур

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    После мощного проката с одним из слабейших представителей Востока бригада Виктора Козлова зарулила в Астану, где имела шанс продолжить победный марафон, однако у «Барыса» на этот счет оказалось другое мнение (1:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Перед паузой в КХЛ «Салават Юлаев» отправился еще на два гостевых матча. В Омске он нагнул «Авангард» (3:1), а в Новосибирске — «Сибирь» (6:3). После отдыха «юлаевцы» принимали «Авангард», от которого получили ответку по буллитам (1:2 Б).

    «Амур»

    Хабаровчане сыграли в 39 матчах, в которых заработали 38 очков. В таблице Восточной конференции они вновь нырнули на девятую позицию. От восьмого места команду отделяет дистанция в 1 балл.

    В игре 30 ноября «Амур» на своем льду безжалостно разорвал «Нефтехимик» (5:1). Этим матчем «тигры» запустили собственную серию без поражений, которая продержалась четыре раунда.

    Лучший отрезок чемпионата команда Вадима Епанчинцева продолжила крупной победой над «Торпедо», после чего трижды кряду зарубилась с «Адмиралом». В двух первых раундах хабаровчане взяли верх (2:0, 3:2 ОТ), в третьем — проиграли (1:3).

    После паузы в КХЛ «Амур» ждал тяжелейший выезд в Магнитогорск, где топ-соперник имел железную мотивацию выиграть. Увы, но красивой истории в пользу андердога не было, хабаровчане потерпели поражение (1:3).

    Коэффициенты

    На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 1.41, на ничью — 4.94, а на победу «Амура» — 6.45.

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    Прогноз

    Несколько недель назад «Амур» откатал неплохую серию, благодаря которой теперь готов решать большие по своим меркам задачи в борьбе за топ-8.

    Очевидно, что дерзкая молодая команда в статусе вечного андердога способна выдавать хорошие матчи без особого давления, так как от нее этого не ждут. В Уфе «Амур» может претендовать на максимальный успех, поскольку «Салават» — соперник, по-прежнему не кажущийся стабильным.

    Ставка

    В последних матчах «юлаевцы» редко покидают площадку без пары пропущенных голов. Вероятно, даже для дальневосточного аутсайдера это будет минимальной программой. Наши прогнозы и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 1.5 с коэффициентом 2.28.

    Если у гостевого молодняка попрет игра и начнут залетать голы, остановить их будет трудно, поэтому ради максимального риска можно выбрать исход — «Амур» не проиграет за 2.82.

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    «Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Амуру» хватит сил на тяжелейший раунд в Уфе
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