В матче Швейцарских игр Швейцария сыграет с Чехией. Встреча пройдет на «BCF-Арене» 17 декабря. Начало запланировано на 22:15 мск. Швейцария — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

В первой игре хозяевам декабрьской Евротур-кампании удалось поймать всего 1 балл, из-за чего команда занимает третье место в таблице с отставанием на 2 очка от будущего соперника.

Дебютный раунд Швейцария провела со Швецией. В рамках прошлого Евротура поражение в очной встрече в овертайме стоило «крестоносцам» победы. Точно так закончился и очередной замес этих команд (2:3 ОТ).

После скучных 0:0 в первом периоде швейцарцам дважды пришлось камбэчить во второй и третьей двадцатиминутке. Спасти игру и принести 1 балл помогла шайба защитника Дина Кукана. Увы, в добавочном периоде хоккеисты Патрика Фишера продержались 3 минуты.

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За весь матч Швейцария насобирала 35 бросков в створ ворот, превзойдя Швецию по этому показателю на 11 ударов, однако реализация скатилась до смешных 5.71%. Вратарь «крестоносцев» — Людовик Вебер — совершил 22 сэйва (87.5%).

Чехия

В предыдущем раунде Чехия урвала максимум. С 3 баллами в кармане она лидирует в общей гонке. Возможная победа в предстоящей встрече сделает шансы на победу максимально жирными.

В первом матче Чехия переиграла Финляндию (3:2). Однако вместо легкого проката команда устроилась на нервную концовку. В лайве чехи вели в счете 2:0, но дважды дали конкуренту шансы сократить гандикап к минимуму.

Забивали за Чехию Матей Странски, Ондржей Беранек и Давид Томашек. При этом для трех заброшенных шайб команде Кари Ялонена хватило 15 бросков в створ, которые были подкреплены 20% реализацией.

По ударам в раму Чехия заметно уступила Финляндии (32:15), зато на вратарской позиции превзошла соперника. На воротах за чехов стоял Симон Хрубец, совершивший 30 спасений (93.75%).

Коэффициенты

На Швейцарию букмекеры выгружают коэффициент 2.28, на ничью — 3.98, а на Чехию — 2.63.

Прогноз

В данный момент Чехия откатала свою партию лучше остальных соперников, вытащив матч благодаря топовой реализации. С такой игрой команда Кари Ялонена имеет право претендовать на победу в турнире, но для этого важно максимально продуктивно провести следующий матч.

Швейцария — тяжелейший соперник, который, правда, нередко сливается в концовках матчей , однако именно «крестоносцы» вышли победителями из предыдущего очного раунда. У Чехии будут аргументы в свою пользу. Предстоящий заход она затащит благодаря суперточности и надежной обороне.

Ставка

Если атакующая линия бригады Ялонена снова проведет такой же матч, как с финнами, она заберет очки, Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Чехии больше 2.5 за 2.12.

У Швейцарии при таком сценарии будут минимальные шансы на победу, поэтому в качестве альтернативы предлагаем рассмотреть ставку — Чехия победит с коэффициентом 2.63.